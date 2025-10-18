Фильмы Жана-Стефана Брона о власти и обществе в Локарно

Жан-Стефан Брон на съёмках своего первого игрового сериала «Сделка». David Koskas

Заслуживший авторитет и признание своими документальными фильмами, в центре которых всегда так или иначе стоят отношения власти и общества, швейцарский режиссёр Жан-Стефан Брон (Jean-Stéphane Bron) рассказывает порталу Swissinfo о своём первом игровом сериале The Deal («Сделка») и о новой документальной ленте Le Chantier («Стройплощадка»). Обе премьеры состоялись на Локарнском кинофестивале (Locarno Film Festival) в 2025 году.

На 78-м Локарнском кинофестивале Жан-Стефан Брон, один из ведущих швейцарских кинодокументалистов, представил свою новую работу «Стройплощадка», одновременно дебютировав в художественном жанре с первым игровым сериалом «Сделка». Признанный мастер документалистики, режиссёр стремится понять, как устроен этот мир, и вот уже на протяжении многих лет он исследует самый широкий спектр тем — от «подковёрных» политических игр до камерных человеческих историй.

Мы встречаемся с ним в Локарно, в разгар августовского кинофестиваля. Наш разговор начинается с ленты Le Chantier, документальной хроники реконструкции кинотеатра Pathé Palace в самом центре Парижа. Историческое здание вновь открылось для публики в июле 2024 года после масштабных реставрационных работ. Теперь это настоящий киноцентр с просторными залами и стеклянным атриумом.

«Там, где идёт строительство…»

В фильме «Стройплощадка» темы, к которым Жан-Стефан Брон обращался и раньше, получают новое воплощение, но уже через особую инженерную оптику. Фильм исследует взаимоотношения архитекторов, собственников, подрядчиков, инженеров, рабочих и даже уборщиц. Для режиссёра это пространство стало метафорой общества, заново отстраивающего себя после пандемии Covid-19. «Стройплощадка — это идеальный сюжет, потому что он соединяет в себе всё, что меня интересует. Это закрытый мир, куда «посторонним вход запрещён». А еще это зрелище, очень похожее на кинетическое искусство, монстр в движении, который живёт и пульсирует словно инсталляция [Жана] Тэнгли», — говорит он.

Легендарный парижский кинотеатр Pathé — та самая «стройплощадка», ставшая центром фильма Le Chantier. Les Films Pelléas

Строительные краны сегодня — привычная часть любого городского пейзажа. Появившись почти мгновенно из ниоткуда, они словно восклицательные знаки возвещают начало нового девелоперского проекта. В эпоху цифровой революции и всеобщей автоматизации камера режиссёра намеренно задерживается на аспектах человеческих, слишком человеческих — и прежде всего на изнурительном труде строителей. Фильм открывается сценой установки башенного крана, и, чтобы подчеркнуть именно это «человеческое измерение», режиссёр сознательно выбирает особый ракурс: зритель оказывается на верхнем этаже недостроенного здания, откуда открывается круговая панорама Парижа — взгляд с крыши, а не со спутника или с улицы.

Строители тоже ходят в кино. Les Films Pelléas

Режиссер принципиально отвергает приём time-lapse — ускоренную киносъёмку, когда камера делает кадры с большими паузами, а при воспроизведении здания вырастают из ничего как бы за несколько секунд: облака мчатся, ночь сменяет день, день сменяет ночь. Такой стиль, по его словам, «смазывает процесс труда, выносит за скобки социальные различия и самих людей». С крыши строящегося здания виден и знаменитый Palais Garnier, парижский оперный театр, ставший героем его предыдущего фильма «Парижская опера» (2017). И тогда, и сейчас его интересует закулисная жизнь структур, в которых как в капле воды отражается жизнь современного западного общества.

Внешний контент

Экранное время режиссёр распределяет равномерно, по принципу социального эгалитаризма: рабочий Абдель Хазак оказывается в центре внимания картины в не меньшей степени, чем лауреат Притцкеровской премии Ренцо Пиано или французский бизнесмен Жером Сейду. Таким образом Брон стремится подвергнуть деконструкции любую общественную иерархию. «Архитектор — лишь один из членов общества, равно как и заказчик. В обществе есть люди, обладающие властью и авторитетом, а есть и те, у кого их почти нет или нет совсем. Поэтому мне интересно наблюдать, распознавать и выводить на свет общественную динамику. Это попытка рассказать историю общества, занятого делом», — подчёркивает режиссёр.

Этика документалиста

Умение создавать доверительный контакт, который Жан-Стефан Брон обычно выстраивает со своими героями, формировалось к него годами, но проявилось уже на самых первых шагах его карьеры. Родом из Лозанны, он пришёл в кино в середине 1990-х годов. Его самый первый, ещё короткометражный фильм 12, chemin des Bruyères («Улица Бруйер, 12», 1995) рассказывал о повседневных радостях и горестях жильцов обычного дома. Позднее, в картине Ma rue de l’Ale («Моя улица Аль», 2022), снятой во время пандемии Covid-19 на улице, где он живёт уже 18 лет, режиссёр продолжил наблюдать за жизнью своих соседей.

Схожий приём лёг в основу и его работы La bonne conduite («Уверенный водитель / Пять историй учеников автошколы», 2000 год), посвящённой ситуации одновременно банальной и универсальной: будущие автолюбители учатся вождению и готовятся к практическому экзамену. Этика для него не менее важна, чем художественный замысел. «Документальное кино не есть полицейское расследование; это искусство видеть, которое предполагает не только и даже не столько права, но и ответственность, — поясняет режиссер. — Надо играть по правилам. И я тогда прямо сказал генеральному подрядчику: вы пускаете меня на все ваши заседания. Но если на этом собрании будут обсуждать кого-то, кто отсутствует, то этот эпизод я в фильм включать не стану».

Архитектор Ренцо Пиано (слева) и предприниматель Жером Сейду в фильме Le Chantier. Les Films Pelléas

Иногда он сознательно отходит от традиций жанра и приближается к художественному кино. Так, в Le Chantier появляются почти сновидческие сцены: строители сидят в кинотеатрах — это может быть где угодно, на окраине Парижа или в марокканском городе Мекнес. «Для меня это похоже на мир, созданный Оноре де Бальзаком, который глубоко интересовался всеми социальными слоями и умел вывести на авансцену даже рабочий класс. Кроме того, заснять строителей, идущих в кино, — это просто красиво. Это способ дать им голос, который не сводится к интервью или закадровому тексту».

От документалистики к художественному сериалу

Хотя основой творчества Жан-Стефана Брона остаётся документальное кино, в его работах нередко видны элементы художественной кинематографической поэтики: одни фильмы заимствуют напряжённый ритм политического триллера, другие приближаются к экспериментальному кино. Каждый новый фильм опирается на предыдущий, заново переосмысляя и собирая его мотивы в новый нарратив. Так, Le Génie helvétique (2003) ставил вопрос о власти в швейцарском парламенте и о соотношении экономики, экономической и политической власти.

«После этого я начал искать сюжет, с помощью которого можно показать, как эти абстрактные силы действуют на практике, — и так появился фильм Cleveland versus Wall Street (2010). А этот опыт, в свою очередь, вывел меня к теме политического популизма, исследованной в картине L’Expérience Blocher (2013), в центре которой стоит лидер Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) Кристоф Блохер».

Жан-Стефан Брон (слева) во время съёмок The Blocher Experience в вилле Кристофа Блохера в городе Херлиберг (Herrliberg) под Цюрихом. Документальный фильм о политике, считающемся одной из самых противоречивых фигур в Швейцарии, был представлен в Локарно в 2013 году. Keystone/Frenetic Films

Логичным продолжением стала работа над художественным сериалом The Deal («Сделка»), основанным на переговорах 2015 года, проходивших между Ираном и США в Женеве по вопросу об иранской ядерной программе. Несмотря на все атрибуты современного сериального формата (динамику, напряжённость, пригодность для «запойного» просмотра) эта работа остаётся прямым продолжением интереса режиссёра к швейцарской и международной политике. «Мы писали сценарий и ясно понимали: мы отражаем мир, которого больше нет. Мы фиксировали переломный момент, рождение нового мира. Все тревожные предвестники уже были заметны: это и Brexit, и приход Трампа к власти, и его решение в одностороннем порядке вывести США из соглашения 2015 года по иранской ядерной программе».

Динамичный политический триллер «Сделка» — игровой сериал, основанный на реальных многосторонних переговорах по иранской ядерной программе, которые проходили в Женеве в 2015 году. Bande À Part Films / Les Films Pelléas / Gaumont Television

Переход к игровому формату Брон оценивает с самоиронией. В документальном кино он привык работать в почти «камерном» составе — режиссёр, оператор, звукорежиссёр, редко больше трёх человек. Но в игровом сериале ситуация оказалась иной: впервые он столкнулся с индустриальным масштабом, командой из нескольких десятков специалистов, от актёров и ассистентов до осветителей, художников по костюмам и монтажёров. Этот новый опыт не отпугнул его, а, напротив, дополнительно мотивировал.

Он сравнивает такую работу со спортом, где важно уметь одновременно держать в поле зрения несколько задач. «Есть такое правило: чем больше фильмов снимаешь, тем сильнее хочется снимать новые, — говорит он. — Сейчас я работаю над новым документальным проектом, в котором поднимаются темы, уже затронутые в ленте Le Génie helvétique, но теперь уже в европейском масштабе. У меня в работе есть ещё три-четыре замысла, но я пока не знаю, какие из них будут реализованы. Всё зависит от обстоятельств».

Жители Швейцарии и стран Европейского союза могут посмотреть сериал The Deal на стриминговой платформе PlaySuisse.Внешняя ссылка

Там можно также посмотреть интервью Жана-Стефана Брона о том, как создавалась «Сделка».

Внешний контент

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

