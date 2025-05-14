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Город Цюрих отреставрирует дом Готфрида Келлера

Город Цюрих выделит 2,99 млн франков на реставрацию дома в старом городе, в котором в юности жил писатель Готфрид Келлер.
Город Цюрих выделит 2,99 млн франков на реставрацию дома в старом городе, в котором в юности жил писатель Готфрид Келлер. Keystone-SDA

Город Цюрих выделит 2,99 миллиона швейцарских франков на реставрацию дома по адресу улица Риндермаркт, дом 9 в старом городе, где в юности своей жил писатель Готфрид Келлер (Gottfried Keller, 1819–1890). Об этом сообщила городская администрация в официальном пресс-релизе, опубликованном в среду 14 мая 2025 года.

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Здание, известное как Haus zur Sichel («Дом у Серпа»), находится в неудовлетворительном состоянии как с точки зрения конструкции, так и энергоэффективности. Согласно мемориальной доске на фасаде, Келлер жил здесь с 1821 по 1848 год, хотя и с перерывами. Город приобрёл дом в собственность в 1937 году.

В рамках запланированных работ будет значительно улучшена теплоизоляция, заменены окна, а для соответствия целям городской климатической стратегии здание переведут на отопление тепловым насосом. Историческая лестница будет сохранена. Сейчас дом отапливается газовыми печами.

Начало строительных работ намечено на весну 2026 года, продолжительность — около одного года. Все жильцы должны будут покинуть здание. Некоторые из них проживают по срочным договорам, а трём арендаторам с бессрочными контрактами город предложит альтернативное жильё.

Готфрид Келлер (Gottfried Keller) — один из самых известных писателей немецкоязычной Швейцарии, признанный классик. Родился в Цюрихе в 1819 году в семье ремесленника. После смерти отца семья жила в скромных условиях, а Готфрид Келлер с юных лет проявлял интерес к живописи и литературе. Некоторое время он учился в Мюнхене на художника, но вскоре полностью посвятил себя писательству.

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Мировую известность ему принес роман «Зелёный Генрих» (Der grüne Heinrich, 1854, переработан в 1879–80 гг.) — автобиографическая эпопея о разочаровании, поисках смысла и невозможности примирения искусства с бюргерским миром. Особую популярность также получил сборник новелл Die Leute von Seldwyla (1856 и 1874), в которых с тонкой иронией описывается жизнь вымышленного швейцарского городка.

С 1861 по 1876 год Готфрид Келлер занимал должность канцелярского писаря кантона Цюрих (Stadtschreiber), что дало ему финансовую стабильность и определённое влияние. Его творчество сочетает художественную строгость, демократический идеализм и глубокую привязанность к родной земле. Он умер в Цюрихе в 1890 году.

Сегодня Готфрид Келлер считается важнейшим швейцарским писателем 19 века. Его именем названы улицы, школы и литературная премия (Gottfried-Keller-Preis). В Цюрихе действует Музей Келлера, а на его бывшем доме установлена памятная табличка.

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