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Культура

Что важнее для швейцарцев: честность или успех?

Согласно итогам опроса, проведённого по заказу медиахолдинга SRG, большинство жителей Швейцарии ставят на первое место честность.
Согласно итогам опроса, проведённого по заказу медиахолдинга SRG, большинство жителей Швейцарии ставят на первое место честность. Keystone / Urs Flueeler

Что на самом деле нужно для счастья в жизни? Согласно итогам опроса общественного мнения, проведённому по заказу медиахолдинга SRG, большинство жителей Швейцарии ставят на первое место честность. Успех — наоборот — оказался ближе к концу списка приоритетов.

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Марко Морелль (Marco Morell), радио SRF / портал SWI
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Сегодня нередко можно услышать: «Все только и говорят о балансе между работой и личной жизнью, особенно молодёжь. Никто больше не хочет по-настоящему трудиться».

Такого рода претензии, всё чаще звучащие в деловых кругах, не так уж и далеки от реальности, что подтверждают данные репрезентативного опроса Wie geht’s, Schweiz? («Как дела, Швейцария?»), проведённого социологическим институтом GFS Bern по заказу медиахолдинга SRG.

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В исследовании приняли участие более 50 000 человек. Респондентам предлагалось выбрать один из восьми жизненных девизов, наиболее соответствующий их представлению о счастливой жизни.

Успех — не приоритет

Результаты оказались довольно неожиданными. Девиз «Главное — быть успешным», который, казалось бы, должен был занять первые позиции, оказался на предпоследнем месте. По распространённому мнению, в Швейцарии успех традиционно связывается с трудолюбием, и страна стабильно входит в число мировых лидеров по этому показателю. Тем не менее, из восьми вариантов еще меньшую популярность имел только лозунг «Главное — чтобы меня запомнили».

Наслаждение жизнью — особенно важно для молодёжи

На втором месте оказался девиз, который на первый взгляд никак не вписывается в образ типичного швейцарца и идёт вразрез с ценностями общества, ориентированного на труд, конкуренцию и результат: «Главное — наслаждаться жизнью». Этот приоритет особенно выражен среди молодёжи от 16 до 39 лет, где он занимает первое место, а франкофонная Швейцария в целом, будучи единственным таким регионом, вообще поставила этот девиз на вершину рейтинга.

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Честность как базовая ценность

Для людей старше 40 лет, а также для жителей немецкоязычной Швейцарии и италоязычного кантона Тичино, главным жизненным принципом остаётся честность. Особенно ярко это выражено в возрастной группе 65+. Молодые участники опроса оценивают честность менее строго: 18% респондентов в возрасте от 16 до 39 лет признались, что лгут чаще, чем хотели бы. Среди старшего поколения (65+) таких оказалось всего 4%.

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Физическая форма — не приоритет

Неожиданно низко в рейтинге оказался и девиз «Главное — быть в хорошей физической форме». Несмотря на повсеместную озабоченность темой здоровья и физического совершенствования и несмотря на гонку за долголетием, большинство швейцарцев не считают этот показатель ключом к счастливой жизни. Больше поддержки получили такие ориентиры, как «Главное — иметь крепкие отношения» и «Главное — помогать другим».

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