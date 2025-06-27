Что важнее для швейцарцев: честность или успех?

Согласно итогам опроса, проведённого по заказу медиахолдинга SRG, большинство жителей Швейцарии ставят на первое место честность. Keystone / Urs Flueeler

Что на самом деле нужно для счастья в жизни? Согласно итогам опроса общественного мнения, проведённому по заказу медиахолдинга SRG, большинство жителей Швейцарии ставят на первое место честность. Успех — наоборот — оказался ближе к концу списка приоритетов.

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Сегодня нередко можно услышать: «Все только и говорят о балансе между работой и личной жизнью, особенно молодёжь. Никто больше не хочет по-настоящему трудиться».

Такого рода претензии, всё чаще звучащие в деловых кругах, не так уж и далеки от реальности, что подтверждают данные репрезентативного опроса Wie geht’s, Schweiz? («Как дела, Швейцария?»), проведённого социологическим институтом GFS Bern по заказу медиахолдинга SRG.

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В исследовании приняли участие более 50 000 человек. Респондентам предлагалось выбрать один из восьми жизненных девизов, наиболее соответствующий их представлению о счастливой жизни.

Успех — не приоритет

Результаты оказались довольно неожиданными. Девиз «Главное — быть успешным», который, казалось бы, должен был занять первые позиции, оказался на предпоследнем месте. По распространённому мнению, в Швейцарии успех традиционно связывается с трудолюбием, и страна стабильно входит в число мировых лидеров по этому показателю. Тем не менее, из восьми вариантов еще меньшую популярность имел только лозунг «Главное — чтобы меня запомнили».

Наслаждение жизнью — особенно важно для молодёжи

На втором месте оказался девиз, который на первый взгляд никак не вписывается в образ типичного швейцарца и идёт вразрез с ценностями общества, ориентированного на труд, конкуренцию и результат: «Главное — наслаждаться жизнью». Этот приоритет особенно выражен среди молодёжи от 16 до 39 лет, где он занимает первое место, а франкофонная Швейцария в целом, будучи единственным таким регионом, вообще поставила этот девиз на вершину рейтинга.

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Честность как базовая ценность

Для людей старше 40 лет, а также для жителей немецкоязычной Швейцарии и италоязычного кантона Тичино, главным жизненным принципом остаётся честность. Особенно ярко это выражено в возрастной группе 65+. Молодые участники опроса оценивают честность менее строго: 18% респондентов в возрасте от 16 до 39 лет признались, что лгут чаще, чем хотели бы. Среди старшего поколения (65+) таких оказалось всего 4%.

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Физическая форма — не приоритет

Неожиданно низко в рейтинге оказался и девиз «Главное — быть в хорошей физической форме». Несмотря на повсеместную озабоченность темой здоровья и физического совершенствования и несмотря на гонку за долголетием, большинство швейцарцев не считают этот показатель ключом к счастливой жизни. Больше поддержки получили такие ориентиры, как «Главное — иметь крепкие отношения» и «Главное — помогать другим».

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