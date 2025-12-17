Швейцарцы хотели бы платить меньше за интернет
В последнее время швейцарцы всё внимательнее относятся к своим расходам. Это, как следует из нового опроса консалтинговой компании EY, отражается и на выборе интернет-провайдеров.
Согласно данным, опубликованным в понедельник 15 декабря 2025 года, 62% опрошенных швейцарских домохозяйств стремятся тратить на услуги связи как можно меньше. Ради более дешёвых тарифов 43% респондентов готовы даже мириться с менее качественным сервисом. При этом 69% участников опроса хотели бы, чтобы провайдеры предлагали своим клиентам гарантиии фиксированных тарифов.
Для части респондентов при выборе интернет-поставщика значение имеют и геополитические факторы. На фоне торгово-таможенных конфликтов, таких, как между США и Швейцарией, 27 процентов опрошенных, обеспокоенных ростом ежемесячных расходов на интернет-подключение, опасаются, кроме того, дальнейшего подорожания конечных электронных устройств — смартфонов, планшетов, а также мобильных подписок и стриминговых сервисов.
Лишь около 15 процентов участников опроса заявили, что «совершенно не обеспокоены» возможным влиянием таких конфликтов на свои расходы. Кроме того, в Швейцарии многие потребители сознательно делают выбор в пользу местных интернет-компаний.
Так, 27 процентов предпочитают мобильных операторов с клиентской поддержкой внутри страны, 23 процента — отечественных производителей цифровых технологий, а 21 процент — контент швейцарских производителей. Указанный опрос проводился в рамках исследования EY Decoding the Digital Home 2025. В нём приняли участие 20 500 потребителей из 14 стран, включая 1 000 респондентов из Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
