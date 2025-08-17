Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга. Keystone-SDA

Главный приз Локарнского кинофестиваля — «Золотой леопард» и 75 000 швейцарских франков — получил японский фильм Tabi to Hibi («Два сезона, два незнакомца») режиссёра Шо Мияке (Sho Miyake). Об этом в субботу 16 августа 2025 года сообщила дирекция фестиваля.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Goldener Leopard für japanischen Film «Tabi to Hibi» in Locarno Оригинал Читать далее Goldener Leopard für japanischen Film «Tabi to Hibi» in Locarno

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Картина основана на двух историях-манга и состоит из двух самостоятельных сюжетных линий: одна переносит зрителя в зиму, другая — в лето. В обеих встречаются по два персонажа. Одна встреча проходит почти без слов, другая заставляет задуматься о жизни.

Награду за лучшую режиссуру получила работа иракско-французского режиссёра Аббаса Фахделя (Abbas Fahdel) Tales of the Wounded Land, рассказывающая о повседневной жизни в Южном Ливане во время войны и в послевоенный период.

Награды за лучшую актёрскую игру были вручены Мануле Мартелли (Manuela Martelli) и Ане Марии Веселичич (Ana Marija Veselčić) за фильм God Will Not Help, а также Марье Имбро (Marya Imbro) и Михаилу Сенкову (Mikhail Senkov) за ленту White Snail. Последняя картина получила и специальный приз — 30 000 швейцарских франков.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарское кино Кино Китая и Локарно: долгая история взаимного сближения Этот контент был опубликован на Фильмы и режиссёры, впоследствии преобразившие китайский кинематограф, впервые обрели международную известность в Локарно. Читать далее Кино Китая и Локарно: долгая история взаимного сближения

Манга — это японская форма графического повествования, сочетающая в себе литературные и визуальные приёмы. Её особенность заключается в том, что читать её принято справа налево, а ритм и композиция страниц напоминают скорее монтаж в кино, чем привычные западные комиксы.

Манга охватывает все возрастные категории и жанры — от приключенческой литературы и фантастики до психологической драмы и документальных историй, — поэтому в Японии она воспринимается не как субкультура, а как часть повседневной массовой культуры. Именно из манги выросли многие анимационные фильмы и полнометражные картины, что делает её важнейшим культурным феноменом современной Японии.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Культура Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни Этот контент был опубликован на Его программа отражает тревожную атмосферу, царящую в мире, но при этом она все-таки делает ставку на искусство и юмор. Читать далее Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни