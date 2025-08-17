The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Культура

Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.
Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга. Keystone-SDA

Главный приз Локарнского кинофестиваля — «Золотой леопард» и 75 000 швейцарских франков — получил японский фильм Tabi to Hibi («Два сезона, два незнакомца») режиссёра Шо Мияке (Sho Miyake). Об этом в субботу 16 августа 2025 года сообщила дирекция фестиваля.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Картина основана на двух историях-манга и состоит из двух самостоятельных сюжетных линий: одна переносит зрителя в зиму, другая — в лето. В обеих встречаются по два персонажа. Одна встреча проходит почти без слов, другая заставляет задуматься о жизни.

Награду за лучшую режиссуру получила работа иракско-французского режиссёра Аббаса Фахделя (Abbas Fahdel) Tales of the Wounded Land, рассказывающая о повседневной жизни в Южном Ливане во время войны и в послевоенный период.

Награды за лучшую актёрскую игру были вручены Мануле Мартелли (Manuela Martelli) и Ане Марии Веселичич (Ana Marija Veselčić) за фильм God Will Not Help, а также Марье Имбро (Marya Imbro) и Михаилу Сенкову (Mikhail Senkov) за ленту White Snail. Последняя картина получила и специальный приз — 30 000 швейцарских франков.

Джеки Чан получил на фестивале в Локарно 2025 года почётную награду Pardo d’onore за вклад в киноискусство. В рамках его ретроспективы были показаны ранние фильмы актёра, включая «Проект А» (Project A, 1983) — на фото Джеки Чан в центре. © 2010 Fortune Star Media Limited.

Показать больше

Швейцарское кино

Кино Китая и Локарно: долгая история взаимного сближения

Этот контент был опубликован на Фильмы и режиссёры, впоследствии преобразившие китайский кинематограф, впервые обрели международную известность в Локарно.

Читать далее Кино Китая и Локарно: долгая история взаимного сближения

Манга — это японская форма графического повествования, сочетающая в себе литературные и визуальные приёмы. Её особенность заключается в том, что читать её принято справа налево, а ритм и композиция страниц напоминают скорее монтаж в кино, чем привычные западные комиксы.

Манга охватывает все возрастные категории и жанры — от приключенческой литературы и фантастики до психологической драмы и документальных историй, — поэтому в Японии она воспринимается не как субкультура, а как часть повседневной массовой культуры. Именно из манги выросли многие анимационные фильмы и полнометражные картины, что делает её важнейшим культурным феноменом современной Японии.

Раду Жуде возвращается: анархическая версия «Дракулы» от румынского режиссёра вошла в основной конкурс Локарнского фестиваля. SagaFilm, Nabis Filmgroup, PTD, Samsa, MicroFilm.

Показать больше

Культура

Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

Этот контент был опубликован на Его программа отражает тревожную атмосферу, царящую в мире, но при этом она все-таки делает ставку на искусство и юмор.

Читать далее Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

