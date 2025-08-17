Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi
Главный приз Локарнского кинофестиваля — «Золотой леопард» и 75 000 швейцарских франков — получил японский фильм Tabi to Hibi («Два сезона, два незнакомца») режиссёра Шо Мияке (Sho Miyake). Об этом в субботу 16 августа 2025 года сообщила дирекция фестиваля.
Картина основана на двух историях-манга и состоит из двух самостоятельных сюжетных линий: одна переносит зрителя в зиму, другая — в лето. В обеих встречаются по два персонажа. Одна встреча проходит почти без слов, другая заставляет задуматься о жизни.
Награду за лучшую режиссуру получила работа иракско-французского режиссёра Аббаса Фахделя (Abbas Fahdel) Tales of the Wounded Land, рассказывающая о повседневной жизни в Южном Ливане во время войны и в послевоенный период.
Награды за лучшую актёрскую игру были вручены Мануле Мартелли (Manuela Martelli) и Ане Марии Веселичич (Ana Marija Veselčić) за фильм God Will Not Help, а также Марье Имбро (Marya Imbro) и Михаилу Сенкову (Mikhail Senkov) за ленту White Snail. Последняя картина получила и специальный приз — 30 000 швейцарских франков.
Манга — это японская форма графического повествования, сочетающая в себе литературные и визуальные приёмы. Её особенность заключается в том, что читать её принято справа налево, а ритм и композиция страниц напоминают скорее монтаж в кино, чем привычные западные комиксы.
Манга охватывает все возрастные категории и жанры — от приключенческой литературы и фантастики до психологической драмы и документальных историй, — поэтому в Японии она воспринимается не как субкультура, а как часть повседневной массовой культуры. Именно из манги выросли многие анимационные фильмы и полнометражные картины, что делает её важнейшим культурным феноменом современной Японии.
