Эмма Юнг в «Кабаре Вольтер»: искусство погружения в бессознательное

Выставка «Дни и ночи» в культурном центре Cabaret Voltaire, Цюрих с участием работ Эммы Юнг (Emma Jung) и британской художницы Ребекки Акройд (Rebecca Ackroyd). Ребекка Акройд известна своими крупноформатными инсталляциями, в которых личные переживания переплетаются с фантастическими образами. На фото: фрагмент её серии The World as I feel it (2025). Photo: Cedric Mussano. Courtesy: die Künstlerin.

В Цюрихе, в том самом доме, где зародился дадаизм, открылась выставка, посвящённая Эмме Юнг. Ещё в 1911 году она задавалась вопросом, заметят ли её собственный вклад в искусство или он останется в тени Карла Густава Юнга. Время показало, что её творчество сохранило своё значение: сегодня ему посвящена целая экспозиция.

В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения швейцарского психоаналитика Карла Густава Юнга (Carl Gustav Jung). Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) долгое время считал его своим преемником, но вскоре между ними произошёл разрыв: Юнг полагал, что психология Фрейда чрезмерно сосредоточена на сексуальности. В 1913 году он окончательно порвал с Фрейдом.

Историки подчёркивают: этот конфликт, вероятно, был бы неизбежен и без теоретических расхождений — из-за антисемитских высказываний Юнга и его первоначальных заигрываний с национал-социалистами. В начале 1930-х годов он возглавил Германское общество психотерапии (Deutsche Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie), согласившись на сотрудничество с властями и стремясь закрепить своё влияние в немецкоязычном научном пространстве.

Разрыв с природой человека

В публикациях того времени Юнг противопоставлял «арийскую» и «еврейскую» психику и называл психоанализ Фрейда «слишком еврейским». «Этот еврей, — писал он ещё в 1918 году в эссе „О бессознательном“ (Über das Unbewusste), — демонстрирует тревожное отдаление от природы человека, он лишён корней и в нём нет ничего, „что приземляло бы его“». Лишь начиная с 1934 года Юнг стал постепенно дистанцироваться от нацистской идеологии и помогать отдельным коллегам-евреям эмигрировать из Германии. «Разрыв с внутренней природой человека», по мнению Юнга, проявлялся и в культуре его времени: он видел его в «эпидемии танго», в футуризме, дадаизме и других художественных направлениях, которые называл «проявлениями безумия и безвкусицы».

Эмма Юнг, «Девушка в голубом платье», без даты. Один из редких сохранившихся рисунков супруги Карла Густава Юнга. Образ юной девушки в спокойной цветовой гамме отражает интерес художницы к символике женственности и внутреннему миру. © 2007 Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zürich.

На этом фоне особенно символично, что именно Cabaret Voltaire в Цюрихе, место рождения дадаизма, и приглашает сегодня познакомиться с творчеством Эммы Юнг (Emma Jung). «Я была потрясена, когда поняла, что супруга Юнга, Эмма Юнг, сама была аналитиком и занималась во многом тем же, что и её муж, а я никогда о ней ничего даже не слышала», — признаётся Саломе Холь (Salome Hohl), руководительница Cabaret Voltaire и куратор выставки, посвящённой Эмме Юнг и её наследию. Она подчёркивает: важно не смешивать мировоззрение Эммы Юнг с взглядами её мужа. Никаких антисемитских высказываний или подобных идей в её творчестве не обнаружено.

Юнг в Cabaret Voltaire

Несмотря на пренебрежительное отношение Карла Густава Юнга к авангардному искусству, в период около 1918 года отдельные точки соприкосновения между супругами Юнг и дадаизмом всё-таки существовали. Так, две фигурки индейцев племени хопи из их коллекции послужили источником вдохновения для швейцарской художницы и дадаистки Софи Тойбер-Арп (Sophie Taeuber-Arp, 1889–1943). Выставка в Cabaret Voltaire словно идёт по этим же едва заметным следам, сопоставляя эстетику дада с рисунками и живописью Эммы Юнг (Emma Jung, 1882–1955).

«Мы много слышали о личных связях Юнга, в том числе и о его любовных историях, но мы почти ничего не знаем о его жене», — отмечает куратор выставки Саломе Холь. Работы Эммы Юнг соседствуют в рамках экспозиции «Дни и ночи» (Tage und Nächte) с произведениями современной британской художницы Ребекки Акройд (Rebecca Ackroyd, р. 1987). Её скульптуры из пчелиного воска задают всей экспозиции особый тон: на первый взгляд они напоминают слепых провидцев с закрытыми глазами, при более пристальном рассмотрении — обычных людей в плавательных масках.

Ребекка Акройд называет своих персонажей «ныряльщиками в бессознательное»: если взглянуть на них с обратной стороны, то можно заметить, что в их пустотах скрыты дисковые пилы и козлиные черепа. В своём творчестве художница исследует мир сновидений и видений, глубины «внутреннего моря» человека. Специально для выставки в Цюрихе она обратилась к юнгианскому анализу сновидений и создала серию малых картин, перекликающихся с работами Эммы Юнг.

Эмма Юнг, «Саламандра и крест», без даты. В этом рисунке соединяются алхимическая символика и христианские мотивы. Саламандра, традиционный знак огня и трансформации, соседствует с крестом как образом жертвы и преодоления. Подобные сочетания указывают на глубокий интерес Эммы Юнг к мифологическим и эзотерическим темам. © 2007 Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zürich.

По словам Саломе Холь, в последние годы в сфере культуры всё больше внимания уделяется женщинам, создававшим на пересечении искусства и духовных практик образы, поддерживающие процессы душевного исцеления и сопровождающие духовные поиски человека. В этом ряду она называет, например, швейцарку Эмму Кунц (Emma Kunz, 1892–1963), считавшую себя целительницей, и голландку Ольгу Фрёбе-Каптейн (Olga Fröbe-Kapteyn, 1881–1962), близко сотрудничавшую с Карлом Густавом Юнгом и основавшую в Асконе (кантон Тичино) центр «Эранос» (Eranos), где она в своих рисунках фиксировала разные мистические видения.

Работа над «Я»

Эмма Юнг (Emma Jung) начала осмыслять и анализировать собственные сны ещё с 1910 года, создавая на этой основе тщательно проработанные небольшие картины. «Это были очень интимные произведения, которые, вероятно, не предназначались для публики», — поясняет куратор выставки Саломе Холь. При этом Эмма Юнг использовала метод, который её супруг позднее определил как «активное воображение» (aktive Imagination). Суть метода состояла в том, чтобы активно следовать за своими снами и фантазиями — в том числе в художественной форме — и тем самым вступать в диалог с собственным бессознательным, используя этот процесс как инструмент преодоления психологических трудностей.

Одна из картин, созданных Эммой Юнг в этом ключе, изображает ящерицу в запутанном лабиринте. «Ящерицу можно понимать как символ выживания и способности к гибкой адаптации. В центре всех её работ стоит юнгианский процесс индивидуацииВнешняя ссылка — стремление стать самим собой, интегрируя в сознание элементы бессознательного. Для Эммы это означало, в том числе, поиск собственного пути в качестве интеллектуально одарённой женщины, находящейся рядом со всемирно известным мужем», — подчёркивает Саломе Холь.

Без университетского образования

Эмма Юнг родилась в 1882 году в швейцарском городе Шаффхаузен, получив имя Эмма Мария Раушенбах (Emma Maria Rauschenbach). Её отец возглавлял часовую компанию International Watch Company (IWC), основанную известным американским часовщиком Флорентайном Ариосто Джонсом (Florentine Ariosto Jones, 1841–1916) из Бостона. Позднее совладельцем предприятия стал и сам Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung). Будучи дочерью из семьи состоятельных промышленников, Эмма получила образование, открывшее ей доступ к литературе, философии и психологии, хотя университетского образования она так и не получила.

Международный психоаналитический конгресс в Веймаре, 1911 год. На этой фотографии запечатлён третий конгресс Международной психоаналитической ассоциации. Эмма Юнг (Emma Jung), супруга и интеллектуальная соратница К. Г. Юнга, сидит в первом ряду, пятая справа. В эти годы Юнг занимал пост президента ассоциации, а Зигмунд Фрейд представил доклад «К истории психоаналитического движения». Конгресс вошёл в историю как важное этапное событие, предшествовавшее разрыву между Юнгом и Фрейдом. Franz Vältl, Grossherzöglich-Sächsischer Hofphotograph. Familienarchiv Jung Küsnacht.

Ещё до свадьбы Эмма помогала Юнгу в его исследованиях и переводах — она знала куда больше языков, чем её будущий супруг. После замужества в 1903 году она вошла в круг исследовательской и практической работы при психиатрической клинике Бургхёльцли (Burghölzli) в Цюрихе и активно поддерживала деятельность Юнга. В 1911 году её можно даже увидеть на групповом фото участников Психоаналитического конгресса в Веймаре, знак того, что её воспринимали всерьёз и как личность, и как аналитика. В 1916 году Эмма Юнг стала первой председательницей «Общества аналитической психологии» (Verein für Analytische Psychologie), созданного после раскола с фрейдистами.

Однако её собственная работа — за исключением отдельных докладов — оставалась в основном в тени. Она умерла в 1955 году, и её главный труд, посвящённый исследованию символики Священного Грааля, был опубликован лишь посмертно. В начале 2025 года издательство Princeton University PressВнешняя ссылка выпустило сборник, впервые представивший международной аудитории её творчество: стихи, пьесы и живописные работы. Составители сборника подчёркивают, что Эмма рассматривала свои картины лишь в ограниченной степени в качестве выражения собственной психики — для неё они были скорее частью мифологического и религиозного дискурса, вплетённого в широкую литературную и культурную традицию.

«Рядом с Карлом»

Характерным примером внутренней работы Эммы Юнг (Emma Jung) по осмыслению собственных снов стала живописная работа «Коралловое дерево» (Korallenbaum), созданная с применением юнгианского метода «активного воображения». В своих заметках она так описывает свой сон: это было погружение на морское дно, встреча со светящимся коралловым деревом и приказ сорвать с него цветок. Едва она подчиняется, как появляется «человек-рыба», хранитель вод и страж дерева, требующий от нее объяснить её поступок. Для самой Эммы этот сон стал столь важен даже не столько по причине отражения в нем ее личных переживаний, сколько связью сна с мифологическими образами, например с вавилонским Оаннесом (Oannes), существом-рыбой, которое, по преданию, принесло людям письменность.

Общий вид экспозиции с рисунками Эммы Юнг. Слева направо: Мадонна под покровом (без даты), Канделябр (1917), Коралловое дерево (без даты). Эти работы демонстрируют широкий диапазон её художественных интересов — от религиозной символики до фантастических форм, напоминающих о природе и алхимических процессах. Photo: Cedric Mussano. Courtesy: Familienarchiv Jung. © 2007 Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zürich.

Многие рисунки Эммы Юнг пронизаны мотивами разрушения, в них угадывается тень Первой мировой войны. Её творчество отражало атмосферу сложного времени, когда в Цюрихе, в среде эмигрантов и интеллектуалов, самые различные художественные группы — включая дадаистов — пытались переработать руины старого мира в новые творческие формы, дающие шанс на обновление.

Как отмечает Саломе Холь, именно здесь и проявляется родство её работ с эстетикой дада: «Супруги Юнг пытались отвечать на отчаяние и страх творчеством, они стремились искать способы вынести скрытое наружу. Их занимал вопрос: как жить с тем, что человеком движет не только разум, и как сделать так, чтобы невысказанное и непереработанное не вело к политическим катастрофам. В этом смысле творчество как терапия — это и есть важнейшая параллель с дадаизмом».

В 1911 году Эмма писала Зигмунду Фрейду, который тогда активно её поддерживал: «Меня время от времени мучает вопрос, как я смогу проявить себя рядом с Карлом. Я чувствую, что у меня нет собственных друзей, ведь все, кто вращается в нашем кругу, на самом деле стремятся к нему, за исключением разве что нескольких скучных и совершенно неинтересных мне людей. Женщины, конечно, все влюблены в него, а мужчины сразу отгораживаются от меня, ведь я для них всего лишь жена их учителя». Понадобилось больше ста лет, чтобы её собственное творчество было оценено по достоинству.

