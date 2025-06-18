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Культура

Миллионные сделки на Art Basel 2025

После первого дня Art Basel 2025 галереи во вторник вечером сообщили о многочисленных многомиллионных продажах.
После первого дня Art Basel 2025 галереи во вторник вечером сообщили о многочисленных многомиллионных продажах. Keystone-SDA

После первого дня Art Basel 2025 галереи во вторник вечером сообщили о многочисленных многомиллионных продажах. В центре внимания — двойная картина Дэвида Хокни (David Hockney), проданная за сумму от 13 до 17 миллионов долларов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Работа под названием Mid November Tunnel (2006), представленная лондонской галереей Annely Juda Fine Art, ушла в частную коллекцию. Об этом говорится в официальном отчете о продажах Art Basel, основанном на данных самих галерей. Среди самых успешных вновь оказалась международная галерея Hauser & Wirth из Цюриха.

Она сообщила о семи продажах на сумму в миллионы долларов. В частности, были проданы две картины Марка Брадфорда (Mark Bradford) по 3,5 миллиона долларов каждая, две работы Джорджа Кондо (George Condo) по 2,45 миллиона и скульптура Луиз Буржуа (Louise Bourgeois) за один миллион долларов. Среди особо востребованных имён — немецкий живописец и график Георг Базелиц (Georg Baselitz).

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«Мир — это шахматная доска». Инсталляция «CHESS» (2012) американского художника Лутца Бахера (Lutz Bacher), выставленная на выставке Art Unlimited на Art Basel в июне 2024 года.

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Галерея Thaddaeus Ropac из Зальцбурга продала две его работы за 1,8 и 1,2 миллиона долларов соответственно. Лондонская галерея White Cube выручила на еще одно полотно этого художника 2,2 миллиона евро. Тем не менее Георг Базелиц не смог превзойти своего соотечественника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter), чья работа была продана нью-йоркской галереей David Zwirner за 6,8 миллиона долларов. Та же галерея также продала скульптуру американской художницы Рут Асава (Ruth Asawa), умершей в 2013 году, за 9,5 миллиона долларов.

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