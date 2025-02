Феликс Валлоттон: художник, гравёр и блестящий писатель

«Пять часов» (Fünf Uhr), картина Феликса Валлоттона 1898 года, находится в частной собственности. Peter Schälchli

Швейцария отмечает 100-летие со дня смерти Феликса Валлоттона — выдающегося мастера, сочетавшего в себе талант художника, гравёра, рисовальщика и писателя. Он широко известен своими живописными работами, а вот его литературное наследие всё ещё остается гораздо менее известным широкой публике как в Швейцарии, так и за её пределами.

Феликс Валлоттон (Félix Vallotton) воплощает собой парижский авангард во всей его яркости и во всём многообразии. Этот прославленный художник был швейцарцем, но в его творчестве нет ничего «нейтрального», каждая его работа — это вспышка энергии: сияние красок (в пейзажах), глубина эмоций (в сценах с обнаженными фигурами), драматизм и выразительность (в личных, человеческих сюжетах).

Неукротимая решимость

Родившийся в Лозанне в 1865 году в бюргерской протестантской семье, Феликс Валлоттон покинул родину и обосновался в католическом Париже, где и провел всю свою творческую жизнь. Там он и скончался в 1925 году. Когда он только приехал во Францию, ему было всего 16 лет. О его тогдашней неукротимой решимости можно судить уже по одному взгляду, запечатленному на полотне «Автопортрет в 20 лет» (Autoportrait à l’âge de 20 ans). Это полотно словно предвосхищает будущий успех: художник полон амбиций, он стремится во что бы то ни стало пробиться на вершину жестокого художественного мира Парижа конца 19 века. И вскоре его действительно заметили.

Феликс Валлоттон: «Автопортрет в возрасте 20 лет». Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Сначала в Академии Жюлиана (Académie Julian) — частной парижской академии искусств, основанной художником Родольфом Жюлианом (Pierre Louis Rodolphe Julian, 1839–1907) в 1868 году и просуществовавшей ровно сто лет. Затем, поддерживаемый педагогами и наставниками, он продолжил обучение и поступил в Академию изящных искусств (Académie des beaux-arts), где блестяще преуспел и подружился с художниками группы NabiВнешняя ссылка, к которой позже и присоединился. Его творческая судьба сложилась вполне удачно — признание пришло ещё при жизни.

В 1923 году Валлоттон написал последний автопортрет, ставший восьмым в его творческой карьере. Однако на этот раз его взгляд уже был весьма задумчив. Возможно, он «итожил, то, что прожил» и размышлял о своей насыщенной жизни? Так или иначе, в руке он держит палитру — неотъемлемый элемент своей художественной идентичности. Два года спустя он ушел из жизни. Между первым и последним автопортретами уложилась вся его творческая карьера. Помимо бесчисленных рисунков для прессы его наследие включает 1 704 картины, из которых 300 хранятся в крупнейших музеях мира, а 177 — в коллекциях по меньшей мере двух десятков швейцарских музеев.

Эти цифры свидетельствуют о невероятной активности и плодовитости художника, столетие со дня смерти которого отмечается в 2025 году. Ведущие культурные учреждения Швейцарии отдают дань уважения его творчеству, организуя исторические ретроспективы. Самые заметные экспозиции проходят или пройдут в городах Веве, Винтертур, Аскона и Лозанна — соответственно в Музее Йениш (Musée Jenisch), Музее изобразительных искусств (Kunstmuseum), Музее Кастелло Сан-Матерно (Museo Castello San Materno) и Кантональном музее изящных искусств (Musée cantonal des beaux-arts). Каждая из них по-своему раскрывает многогранность его искусства.

Рисунок L’Affichage moderne для издания Les Rassemblements, 1896 г. Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

«Живопись быстро принесла ему славу во Франции, но международное признание он завоевал только благодаря гравюрам. Используя черно-белые плоские тона, Феликс Валлоттон создал новый визуальный язык, который затем он перенес и в газетную графику. Художник регулярно получал заказы от немецких, английских и американских периодических изданий», — рассказывает Катя Полетти (Katia Poletti), куратор Фонда Феликса Валлоттона в Лозанне (Fondation Félix Vallotton à Lausanne).

«Огонь подо льдом»

За последние 15 лет творчество Феликса Валлоттона претерпело решительную переоценку. «Благодаря выдающимся выставкам, организованным в крупнейших городах мира, его репутация буквально взлетела до небес», — отмечает Катя Полетти. Все началось с ретроспективы Le feu sous la glace («Огонь подо льдом»), прошедшей в 2013 году в Гран-Пале (Grand Palais) — величественном архитектурном комплексе на правом берегу Сены, рядом с Елисейскими Полями в 8-м округе Парижа. «Затем последовали экспозиции в Амстердаме и Токио», — напоминает Катя Полетти.

Феликс Валлоттон: Faulheit («Лень»). Ксилография 1896 года. Nora Rupp, Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Выставка «Огонь подо льдом» позволила глубже понять личность и творчество Валлоттона — его холодную отстраненность и внутреннюю страсть, наполнявшие все его работы. Его картины и графика будоражили эмоции и никогда не оставляли зрителей равнодушными. Репутация художника укрепилась еще больше, когда в 2019 году его работы были представлены в лондонской Королевской Академии искусств (Royal Academy of Arts), а затем — в Метрополитен-Музее (The Metropolitan Museum of Art) в Нью-Йорке.

«Когда видишь 15-метровый баннер, развевающийся над Пятой авеню и объявляющий о выставке Валлоттона, то невольно говоришь себе: „Вау!“», — восклицает Катя Полетти. Сегодня, наряду с Альберто Джакометти, Феликс Валлоттон остается одним из самых известных и востребованных швейцарских художников в мире. Он стал даже куда более известным мастером, чем его соотечественники Фердинанд Ходлер (Ferdinand Hodler, 1853–1918) и Альберт Анкер (Albert Anker, 1831–1910).

Ходлер, Анкер, Валлоттон

С этим мнением согласна и Катрин Лепдор (Catherine Lepdor), директор Кантонального музея изящных искусств (Musée cantonal des beaux-arts, MCBA) в Лозанне. «Анкер прославляет тяжелый труд. Он и Ходлер, безусловно, выдающиеся художники, но их искусство менее универсально, чем творчество Валлоттона», — отмечает она. Эту точку зрения подтверждает и художественный рынок. «Сегодня картину Валлоттона можно легко продать за 5 миллионов франков — сумма, о которой работы Ходлера и Анкера даже и мечтать не могут», — добавляет Катрин Лепдор.

«Валлоттон навсегда» (Vallotton ForeverВнешняя ссылка) — так называется масштабная ретроспектива, которую MCBA представит в октябре 2025 года. Эта экспозиция станет кульминацией юбилейных мероприятий, она объединит около двух сотен работ художника и завершит насыщенную программу выставок, организованных крупнейшими швейцарскими музеями по случаю юбилея. «Название этой ретроспективы можно трактовать и как признание в любви к художнику, — говорит Катрин Лепдор. — Тем более что сегодня его творчество находит самый широкий отклик в мире литературы и кино».

Ярким примером такой переклички между живописью и литературой является роман «Последний из Вейнфельдтов» (Der letzte Weynfeldt) известного цюрихского писателя Мартина Зутера (Martin Suter). Опубликованный в начале 2000-х годов, этот триллер был впоследствии даже экранизирован. В центре его сюжета — аукцион, на котором выставляется поддельная картина Феликса Валлоттона Femme nue devant une salamandre («Женщина, стоящая перед саламандрой»). «Неудивительно, что художник из Лозанны привлекает такое внимание литераторов. Ведь он сам был не только живописцем, но еще и писателем, романистом и драматургом», — подчеркивает Катрин Лепдор.

Открытие литературной ипостаси

Об этом, кстати, знают очень немногие, так что в год юбилейных торжеств открытие его литературной ипостаси станет для многих настоящим откровением, еще одним доказательством гениальности измученного собственной неуверенностью человека, использовавшего все доступные ему творческие методы, чтобы только справиться с грызущей его вечной тревожностью.

Феликс Валлоттон написал три романа, опубликованные уже после его смерти: «Жестокая жизнь» (La Vie meurtrière), «Перстни Киприана Моруса» (Les Soupirs de Cyprien Morus) и «Корбехо» (Corbeho). Он также является автором шести пьес, до сих пор не опубликованных, и нескольких скетчей. Все эти тексты будут наконец собраны в 1 200-страничном своего рода Большом Фолио. Женевское издательство Zoé планирует выпустить его в октябре 2025 года. За публикацию отвечает Даниэль Маджетти (Daniel Maggetti), профессор Лозаннского университета (Université de Lausanne, UNIL).

«Картины Феликса Валлоттона с большой иронией изображают бюргерскую среду конца 19 века. То же самое можно сказать и о его острых сатирических пьесах. Я бы добавил, что он был весь пропитан атмосферой своего времени, критикуя семью, супружескую жизнь и социальные институты в целом. Среди его парижских друзей было немало драматургов, и, вероятно, именно они навели его на мысль обратиться к театру. И он, несомненно, надеялся, что театральная сцена принесет ему долгожданное освобождение от вечных финансовых забот», — резюмирует Даниэль Маджетти.

