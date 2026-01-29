Для объединений в сфере культуры «200 франков недостаточно»
Четыре швейцарские организации из сферы культуры выступили против инициативы «200 франков достаточно», предлагающей сократить «наполовину» финансирование общественных медиа в лице холдинга SRG, подразделением которого является и этот сайт. Инициатива будет вынесена на федеральный референдум 8 марта 2026 года.
По оценке эти организаций, в их числе находятся объединения Cinésuisse, Suisseculture, Schweizer Musikrat и IG Volkskultur, данная народная законодательная инициатива угрожает «культурному разнообразию Швейцарии и её общественной сплочённости». Свою позицию они изложили в рамках очередного кинофестиваля «Дни кино в Золотурне» (Solothurner Filmtage). На своей пресс-конференции на прошлой неделе они указали на «незаменимый вклад SRG в швейцарское кино и швейцарские сериалы».
Как подчеркнули упомянутые организации в своем совместном заявлении, опубликованном в воскресенье 25 января 2026 года, сокращение бюджета SRG в заявленном масштабе «будет иметь далеко идущие последствия для культуры страны, плюрализма в области медиа, для рабочих мест и также для общественного единства». «Из более чем 5000 рабочих мест в отрасли культуры под ударом окажется одна треть».
Таковы оценки, которые высказал Сириль Тиссо (Cyril Tissot), генеральный секретарь организации Association romande de la production audiovisuelle (Aropa), в комментарии агентству Keystone-SDA. По его словам, все сериалы, производимые в Швейцарии, зависят от финансирования, получаемого от SRG. Ассоциация Aropa объединяет более 80 компаний, работающих в сфере кино, производства сериалов, документального и анимационного кино.
Рассказывать свои истории
В воскресном заявлении приводятся также слова актрисы из города Биль (Biel) Анны Пьери Цюрхер (Anna Pieri Zürcher): по её мнению, инициатива угрожает «нашей способности рассказывать о самих себе посредством наших кино и сериалов». Как подчеркивают указанные организации, в случае принятия инициативы «200 франков достаточно» денег на то, чтобы «рассказывать типично швейцарские истории» не будет, а швейцарскую продукцию вытеснят форматы, закупаемые «по дешёвке» за рубежом.
Инициативный комитет, выдвинувший эту инициативу, напротив, считает, что важнее тот факт, что после снижения тарифа медиасбора Serafe до 200 франков в год у всех жителей страны останется «больше денег на жизнь». Об этом комитет заявил в середине января на своей пресс-конференции. Инициатива «200 франков достаточно» предусматривает снижение тарифа медиасбора с нынешних 335 франков в год с домохозяйства до 200 франков, подчеркивая, что этот тариф в сравнении со всеми действующими в мире родственными схемами финансирования общественных медиа уже является самым высоким. Бизнес предлагается полностью освободить от этого сбора. Противники инициативы считают, что тем самым будет нанесен удар по языковому единству страны и по федеративной децентрализации производственных мощностей, обязанных по закону производить контент не на одном, а на четырех национальных языках страны.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
