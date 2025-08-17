В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград». Keystone-SDA

Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта. (Eidgenössisches Schwingfest) в Моллисе (Mollis, кантон Гларус) стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград» и «Гларнского шатра». Официальное открытие Esaf-2025 состоится 29 августа. В последующие два дня пройдут сами соревнования.

«Павильон наград» на таких фестивалях неизменно становится магнитом для публики. На Фестивале в этом году ожидают до 350 000 зрителей и все они наверняка захотят увидеть награды, которые будут вручаться участникам состязаний. Кстати, денежные награды традиционно на таких праздниках не предусмотрены.

Главный же победитель турнира по борьбе «швинген» получает в качестве награды молодого бычка. На этот раз это будет четырёхлетний Зибу. Все остальные участники, занявшие то или иное место на пьедестале в той или иной дисциплине, смогут выбрать себе награду сами.

Огромное U-образное здание Павильона наград, по размеру сопоставимое со спортивным залом, построено рядом с внушительным неофициальным символом Фестиваля, а именно — огромным деревянным быком по кличке Макс высотой более 20 метров. Так чем же одарят победителей? Сразу бросаются в глаза многочисленные классического вида коровьи колокольчики, которые особенно популярны у борцов.

Среди других крупных наград — массивные деревянные комоды, мотороллеры и мотоциклы. Среди небольших — наборы инструментов. Самый дорогой материальный приз — гибридный малолитражный автомобиль — почти теряется среди этого изобилия. Одновременно с «Павильоном наград» на территории аэродрома Моллис открылись «Гларнский шатёр» и бар для гостей и участников праздника.

Вплоть до последнего дня соревнований, дня 31 августа, здесь каждый вечер будет предлагаться концертная программа с акцентом на народную музыку. Праздничная площадка площадью почти один квадратный километр теперь открыта для всех посетителей. Официальное открытие Esaf-2025 состоится 29 августа. В последующие два дня пройдут сами соревнования.

Образ идентичности

На Фестивале альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Esaf) спортивные состязания и художественные выступления образуют единую ткань праздника. В центре внимания находится швейцарская борьба (Schwingen) и поединки на арене из опилок, которые собирают тысячи зрителей.

Также проходят соревнования по толканию камня (Steinstossen), символизирующие связь с древними альпийскими ритуалами силы. Музыкальная часть представлена музыкой в стиле йодль и игрой на альпийском роге, а фаненшвингеры (Fahnenschwinger) демонстрируют искусство жонглирования флагами.

Все это обрамлено шествиями с участием кантональных делегаций, оркестров и ремесленных объединений, так что фестиваль превращается не просто в турнир, а в концентрированное выражение альпийских традиций, когда спорт, музыка и обрядовое искусство дополняют друг друга и создают целостный образ швейцарской идентичности.

