Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград». Keystone-SDA

Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта. (Eidgenössisches Schwingfest) в Моллисе (Mollis, кантон Гларус) стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград» и «Гларнского шатра». Официальное открытие Esaf-2025 состоится 29 августа. В последующие два дня пройдут сами соревнования.

3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
«Павильон наград» на таких фестивалях неизменно становится магнитом для публики. На Фестивале в этом году ожидают до 350 000 зрителей и все они наверняка захотят увидеть награды, которые будут вручаться участникам состязаний. Кстати, денежные награды традиционно на таких праздниках не предусмотрены.

Главный же победитель турнира по борьбе «швинген» получает в качестве награды молодого бычка. На этот раз это будет четырёхлетний Зибу. Все остальные участники, занявшие то или иное место на пьедестале в той или иной дисциплине, смогут выбрать себе награду сами.

Огромное U-образное здание Павильона наград, по размеру сопоставимое со спортивным залом, построено рядом с внушительным неофициальным символом Фестиваля, а именно — огромным деревянным быком по кличке Макс высотой более 20 метров. Так чем же одарят победителей? Сразу бросаются в глаза многочисленные классического вида коровьи колокольчики, которые особенно популярны у борцов.

На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998).

Швейцарские странности

Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен

Этот контент был опубликован на Если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас.

Среди других крупных наград — массивные деревянные комоды, мотороллеры и мотоциклы. Среди небольших — наборы инструментов. Самый дорогой материальный приз — гибридный малолитражный автомобиль — почти теряется среди этого изобилия. Одновременно с «Павильоном наград» на территории аэродрома Моллис открылись «Гларнский шатёр» и бар для гостей и участников праздника.

Вплоть до последнего дня соревнований, дня 31 августа, здесь каждый вечер будет предлагаться концертная программа с акцентом на народную музыку. Праздничная площадка площадью почти один квадратный километр теперь открыта для всех посетителей. Официальное открытие Esaf-2025 состоится 29 августа. В последующие два дня пройдут сами соревнования.

Образ идентичности

На Фестивале альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Esaf) спортивные состязания и художественные выступления образуют единую ткань праздника. В центре внимания находится швейцарская борьба (Schwingen) и поединки на арене из опилок, которые собирают тысячи зрителей.

Также проходят соревнования по толканию камня (Steinstossen), символизирующие связь с древними альпийскими ритуалами силы. Музыкальная часть представлена музыкой в стиле йодль и игрой на альпийском роге, а фаненшвингеры (Fahnenschwinger) демонстрируют искусство жонглирования флагами.

Вряд ли что-то способно превзойти этот символ в гонке за звание быть идеально-типическим швейцарским символом: музыкант в традиционном костюме на лугу с видом на Люцернское озеро играет на альпийском роге. Альпийский рог (альпийский горн, нем. Alphorn) — духовой инструмент басово-тенорового регистра, изготовляемый из дерева. Достигает в длину 5 метров, способен издавать только звуки натурального звукоряда. Изготавливается из пихты.

Швейцарские странности

В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

Этот контент был опубликован на Многие связывают с образом Швейцарии альпийский рог, но возник он не в Швейцарии. Так какой же инструмент может считаться исконно-швейцарским?

Все это обрамлено шествиями с участием кантональных делегаций, оркестров и ремесленных объединений, так что фестиваль превращается не просто в турнир, а в концентрированное выражение альпийских традиций, когда спорт, музыка и обрядовое искусство дополняют друг друга и создают целостный образ швейцарской идентичности.

Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest (ESAF) Estavayer 2016 in Payerne

История

Праздник швейцарской борьбы в опилках выгоден кантону Цуг

Этот контент был опубликован на Не успел отгреметь праздник виноделов в Веве, как на подходе уже праздник национальной борьбы «швинген», начинающийся сегодня в кантоне Цуг.

Самое обсуждаемое

Новости

Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Культура

Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Этот контент был опубликован на Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

Этот контент был опубликован на В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода.

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Этот контент был опубликован на Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

Этот контент был опубликован на Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Schwinger auf dem Sägemehl

Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Этот контент был опубликован на Борьба швинген снова входит в Швейцарии в моду. Ее по праву рассматривают в качестве истинной национальной скрепы.

Основные приемы и захваты в борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Какие бывают в борьбе «швинген» приемы, захваты, какую стратегию преследуют борцы, чтобы одолеть друг друга? Подробности в этой галерее.

