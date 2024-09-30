Швейцарские библиотеки посетили более 46 млн человек
Мы живем теперь исключительно в цифровом мире? Не совсем так: в 2023 году швейцарские общественные библиотеки зафиксировали более 46 млн визитов, что на 7,4 млн больше, чем в 2022 году.
Общее число активных пользователей, людей, постоянно записанных в библиотеку, осталось при этом неизменным и составило 1,7 миллиона человек. Об этом сообщило в понедельник 16 сентября 2024 года Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS).
Как отмечает статистическое ведомство, всего в Швейцарии насчитывается 1 498 библиотек, что несколько больше, чем в предыдущем 2023 году (1 484). В среднем в стране насчитывается 16,7 библиотеки на 100 000 жителей, музеев или кинотеатров в стране в пересчете на 100 тыс. населения гораздо меньше.
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В 2023 году библиотеки страны выдали чуть более 40 млн печатных книг и других носителей информации, по сравнению с предыдущим 2022 годом эта цифра не изменилась. Библиотеки продолжают быть популярным местом проведения общественных мероприятий.
В 2023 году таковых было организовано 79 000, что стало заметным увеличением по сравнению с 2022 годом (70 000 мероприятий). В общей сложности в швейцарских библиотеках работали 8 607 человек, из них 4 337 человек с полной занятостью, а также 2 339 волонтёров.
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