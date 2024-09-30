Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Культура

Швейцарские библиотеки посетили более 46 млн человек

Мы живем теперь исключительно в цифровом мире? Не совсем так: в 2023 году швейцарские аналоговые библиотеки посетили более 46 млн человек, что на 7,4 млн человек больше, чем в 2022 году.
Мы живем теперь исключительно в цифровом мире? Не совсем так: в 2023 году швейцарские аналоговые библиотеки посетили более 46 млн человек, что на 7,4 млн человек больше, чем в 2022 году. Keystone-SDA

Мы живем теперь исключительно в цифровом мире? Не совсем так: в 2023 году швейцарские общественные библиотеки зафиксировали более 46 млн визитов, что на 7,4 млн больше, чем в 2022 году.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Общее число активных пользователей, людей, постоянно записанных в библиотеку, осталось при этом неизменным и составило 1,7 миллиона человек. Об этом сообщило в понедельник 16 сентября 2024 года Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS).

Как отмечает статистическое ведомство, всего в Швейцарии насчитывается 1 498 библиотек, что несколько больше, чем в предыдущем 2023 году (1 484). В среднем в стране насчитывается 16,7 библиотеки на 100 000 жителей, музеев или кинотеатров в стране в пересчете на 100 тыс. населения гораздо меньше.

Показать больше

В 2023 году библиотеки страны выдали чуть более 40 млн печатных книг и других носителей информации, по сравнению с предыдущим 2022 годом эта цифра не изменилась. Библиотеки продолжают быть популярным местом проведения общественных мероприятий.

В 2023 году таковых было организовано 79 000, что стало заметным увеличением по сравнению с 2022 годом (70 000 мероприятий). В общей сложности в швейцарских библиотеках работали 8 607 человек, из них 4 337 человек с полной занятостью, а также 2 339 волонтёров.

Показать больше
Зачем преступники сейчас орудуют по всей Европе, стремясь заполучить себе ценные пушкинские первоиздания?

Показать больше

Почему книги Пушкина исчезают из европейских библиотек

Этот контент был опубликован на Преступники орудуют сейчас по всей Европе, стремясь заполучить себе ценные пушкинские издания. Но зачем?

Читать далее Почему книги Пушкина исчезают из европейских библиотек
Показать больше
Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.

Показать больше

Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание

Этот контент был опубликован на Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.

Читать далее Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
150 Отметки «мне нравится»
109 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
32 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
86 Отметки «мне нравится»
55 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Показать больше

Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

Этот контент был опубликован на Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Читать далее Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН
Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Показать больше

Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Этот контент был опубликован на Совет кантонов решил и дальше поддерживать Всемирный экономический форум в Давосе на период с 2025 по 2027 год.

Читать далее Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум
Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи.

Показать больше

Таяние ледников изменило швейцарско-итальянскую границу

Этот контент был опубликован на Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи.

Читать далее Таяние ледников изменило швейцарско-итальянскую границу
Военнослужащие ВСУ и спасатели пытаются разобрать руины дома, обрушившегося в результате российской бомбардировки, Харьков, Украина, вторник 24 сентября 2024 года.

Показать больше

Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Этот контент был опубликован на И это даже несмотря на отсутствие в ней ссылок на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Читать далее Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине
Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Показать больше

Швейцария даст больше денег на образование и науку

Этот контент был опубликован на Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Читать далее Швейцария даст больше денег на образование и науку
Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Показать больше

Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Этот контент был опубликован на Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Читать далее Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»
Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Показать больше

Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает

Этот контент был опубликован на Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Читать далее Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает
В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Показать больше

«Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»

Этот контент был опубликован на В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Читать далее «Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»
pass

Показать больше

В Базеле и Люцерне увеличивается число натурализаций

Этот контент был опубликован на Там власти стимулируют процесс натурализации иностранцев, что отражается на числе ходатайств с просьбой о предоставлении прав гражданства.

Читать далее В Базеле и Люцерне увеличивается число натурализаций
Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена и обращается за помощью к политикам и финансистам.

Показать больше

Швейцарская часовая промышленность обращается за поддержкой

Этот контент был опубликован на Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена и обращается за помощью к политикам и финансистам.

Читать далее Швейцарская часовая промышленность обращается за поддержкой

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Женевская библиотека, из которой пропали редкие русские тома.

Показать больше

Из женевской библиотеки были украдены редкие книги

Этот контент был опубликован на На прошлой неделе в Грузии и Латвии сотрудниками Европола были задержаны лица, подозреваемые в краже антикварных книг.

Читать далее Из женевской библиотеки были украдены редкие книги
National Library

Показать больше

Национальная библиотека Швейцарии сохраняет статьи из Википедии

Этот контент был опубликован на Швейцарская Национальная библиотека создает цифровую коллекцию заметок из Википедии, связанных с Конфедерацией.

Читать далее Национальная библиотека Швейцарии сохраняет статьи из Википедии
Das Narrenschiff

Показать больше

Ценные книги возвращены из США в швейцарскую библиотеку

Этот контент был опубликован на Полвека назад эти ценнейшие книги были украдены из библиотеки Ордена францисканцев во Фрибуре. И вот теперь они возвращаются на родину.

Читать далее Ценные книги возвращены из США в швейцарскую библиотеку
книги

Показать больше

Сегодняшние бестселлеры – завтрашняя макулатура?

Этот контент был опубликован на Какие авторы чаще всего оказываются на книжных развалах и на блошиных рынках по цене намного ниже рыночной?

Читать далее Сегодняшние бестселлеры – завтрашняя макулатура?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR