Ледники и вечная мерзлота

Замороженные улики: лёд раскрывает наше климатическое прошлое

Это видео дает представление о работе климатической лаборатории Бернского университетаВнешняя ссылка, где ученые анализируют один старейших из когда-либо собранных образцов льда.

С помощью революционной лазерной технологии они извлекают заключенный во льду древний воздух возрастом более 1,2 миллиона лет, чтобы лучше понять, как менялись атмосфера Земли и климат с течением времени.

1 минута

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Я освещаю вопросы изменения климата и энергетики в репортажах, статьях, интервью и углублённых исследованиях. Меня интересует влияние глобального потепления на повседневную жизнь и способы избавить планету от вредных выбросов. Увлечённый путешествиями и открытиями, я изучал биологию и другие естественные науки. Более 20 лет работаю журналистом в SWI swissinfo.ch.

