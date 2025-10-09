Замороженные улики: лёд раскрывает наше климатическое прошлое

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.
Я освещаю вопросы изменения климата и энергетики в репортажах, статьях, интервью и углублённых исследованиях. Меня интересует влияние глобального потепления на повседневную жизнь и способы избавить планету от вредных выбросов. Увлечённый путешествиями и открытиями, я изучал биологию и другие естественные науки. Более 20 лет работаю журналистом в SWI swissinfo.ch.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.