Швейцария и Всемирный день ледников

Ледники по всему миру — от Альп до горных массивов Новой Зеландии — стремительно уменьшаются. Швейцария активно занимается мониторингом глетчеров и изучением их состояния.

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Первый Всемирный день ледниковВнешняя ссылка, учреждённый ООН и отмечаемый 21 марта, напоминает о критической роли ледников в качестве резервуаров пресной воды и об их значении для экосистем и общества.

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