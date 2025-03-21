Швейцария и Всемирный день ледников

Ледники по всему миру — от Альп до горных массивов Новой Зеландии — стремительно уменьшаются. Швейцария активно занимается мониторингом глетчеров и изучением их состояния.
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Первый Всемирный день ледниковВнешняя ссылка, учреждённый ООН и отмечаемый 21 марта, напоминает о критической роли ледников в качестве резервуаров пресной воды и об их значении для экосистем и общества.
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Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников
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Впервые отмечаемый 21 марта 2025 года Всемирный день ледников призван привлечь внимание к роли глетчеров, этих уникальных природных резервуаров пресной воды.
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