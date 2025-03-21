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Ледники и вечная мерзлота

Швейцария и Всемирный день ледников

Ледники по всему миру — от Альп до горных массивов Новой Зеландии — стремительно уменьшаются. Швейцария активно занимается мониторингом глетчеров и изучением их состояния.

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Я освещаю вопросы изменения климата и энергетики в репортажах, статьях, интервью и углублённых исследованиях. Меня интересует влияние глобального потепления на повседневную жизнь и способы избавить планету от вредных выбросов. Увлечённый путешествиями и открытиями, я изучал биологию и другие естественные науки. Более 20 лет работаю журналистом в SWI swissinfo.ch.

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Первый Всемирный день ледниковВнешняя ссылка, учреждённый ООН и отмечаемый 21 марта, напоминает о критической роли ледников в качестве резервуаров пресной воды и об их значении для экосистем и общества.

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Измерения на Леднике Перс (Persgletscher): проект на базе Швейцарской системы мониторинга состояния ледников GLAMOS — одной из старейших в мире. С Персией ледник не имеет ничего общего: pers на ретороманском означает «потерянный».

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Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников

Этот контент был опубликован на Впервые отмечаемый 21 марта 2025 года Всемирный день ледников призван привлечь внимание к роли глетчеров, этих уникальных природных резервуаров пресной воды.

Читать далее Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников
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