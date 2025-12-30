В Швейцарии хип-хоп начинался в пригородах Лозанны

Выставка Get Rich or Die Tryin’ («Разбогатей или умри, стараясь (стать богатым)»). Так назывался дебютный студийный альбом репера 50 Cent, вышедший в 2003 году и ставший одним из самых успешных хип-хоп-релизов начала 2000-х. Janette Beckman, Courtesy of Fahey/Klein Gallery

Выставка Get Rich or Die Tryin' документирует хип-хоп-культуру в качестве универсального языка современной культуры — и напоминает, что её триумфальное шествие по Швейцарии началось одном из пригородов Лозанны.

В истории швейцарского рэпа пригород Лозанны Рененс сыграл едва ли не ключевую роль. «Рененс был одним из эпицентров рэпа в 1980-е и 1990-е годы и стал важной точкой отсчёта — ведь именно здесь начинали Карлос Леаль (Carlos Leal) и группа Sens Unik».

Об этом нам рассказывает Шанталь Беллон (Chantal Bellon), директор культурного центра Ferme des Tilleuls, который располагается в Рененсе в здании бывшей сельской фермы 18 века. Поэтому не случайно, что музыкант Карлос Леаль получил возможность оформить в составе выставки Get Rich or Die Tryin’ личное пространство, повествующее и о его собственном творческом пути, и о становлении хип-хоп-культуры в Рененсе.

Это пространство было стилизовано под типичную комнату подростка 1980-х годов: в старом ламповом телевизоре идут типичные музыкальные клипы, в углу стоит письменный стол с записными книжками Карлоса Леаля, в которых тот записывал свои первые «панч-лайны», на стенах, расписанных граффити, развешаны фотографии семьи и друзей, есть даже оригинальное извещение с требованием уплатить штраф за порчу общественного материального имущества: напоминание о бунтарских подростковых годах.

В этом видео: лозаннские рэперы Sens Unik отмечают свой «камбэк»:

На одну из стен Карлос Леаль собственноручно нанес несколько поэтических строк. Например: «В начале мы были горсткой солнечных имён, сыновьями рабочих». Эта строка отражает его личную биографию — сам он сын испанского сезонного рабочего — и связывает персональную историю с универсальным мета-сюжетом хип-хопа как такового. «Хип-хоп — это ведь универсальная история миграции, упорного труда и стремления обрести голос через музыку», — говорит Шанталь Беллон.

Карлос Леаль (Carlos Leal), родившийся в 1969 году в Ренене (Renens) в семье испанских иммигрантов, стал одним из тех, кто познакомил с рэпом франкоязычную Швейцарию. KEYSTONE/EFE/Str

Противоположная стена была посвящена истории швейцарской группы Sens Unik. В составе экспозиции представлена, например, статья из газеты Sonntagsblick от 1 марта 1992 года, речь в которой идет о дебютном альбоме этой хип-хоп-группы Le VIième Sens. В заголовке указано: «Рэп из франкофонной Швейцарии? Да без проблем!».

Тут же награды (золотые диски) и фото, на которых группа запечатлена за работой в студии. Выставка Get Rich or Die Tryin’ была созданная фотографом Паоло Вудсом (Paolo Woods) и куратором Ларсом Линдеманном (Lars Lindemann). В Швейцарию она была привезена из Италии с одного из тамошних фотофестивалей.

Выставка Get Rich or Die Tryin’ рассказывает об истории становления хип-хоп-культуры. На снимке 1997 года — Камал «Q-Tip» Фарид (Kamaal «Q-Tip» Fareed), Али Шахид Мухаммад (Ali Shaheed Muhammad) и Малик «Phife» Тейлор (Malik «Phife» Taylor), участники великой группы A Tribe Called Quest, хип-хоп-коллектива из района Куинс (Нью-Йорк), основанного в 1988 году (распущен 1998 году). Dana Lixenberg

Экспозиция включала работы двенадцати фотографов со всего мира, документировавших развитие хип-хоп-культуры и способствовавших, тем самым, её распространению. Среди них есть снимки знаменитой Софи Брамли (Sophie Bramley), передающие атмосферу «злых улиц» Бронкса 1980-х годов, а также фотографии рэперов, традиционно позирующих на фоне роскошных автомобилей.

По словам Шанталь Беллон, главный посыл и замысел выставки — показать, что для многих исполнителей рэп был и остаётся социальным лифтом, способом добиться признания и материального благополучия.

Вызывающая улыбка: фото Can You Hear Me? запечатлела рэпера A$AP Rocky. Фотография сделана в Гарлеме, Нью-Йорк, в 2013 году. Philip Knott

Отдельный раздел выставки предлагал гостям широкий исторический обзор, который начинается от истоков хип-хоп-культуры в Бронксе и первого успеха группы Sens Unik в Швейцарии вплоть до Кендрика Ламара (Kendrick Lamar), который в 2024 году стал первым сольным рэпером, выступившим в перерыве финального матча за «Суперкубок» (Super Bowl) по американскому футболу.

«Экспозиция в Рененсе могла быть интересной для самой разной публики, от поклонников рэпа 1990-х, приходящих сюда из ностальгии и любви к хип-хопу, до молодых людей 20–25 лет, которые даже никогда и не слышали о группе Sens Unik«, — говорит Шанталь Беллон, и подчеркивает, что «важно помнить, как и где возникло это движение и кто сделал возможным его появление и в Швейцарии». Выставка Get Rich or Die Tryin’ работала в центре культуры Ferme des TilleulsВнешняя ссылка в Рененсе до 14 декабря 2025 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

