Renens, la Mecca svizzera dell’hip-hop

Il rapper britannico-statunitense Slick Rick. Janette Beckman, Courtesy of Fahey/Klein Gallery

La mostra “Get Rich or Die Tryin’” mette in luce la forza universale della cultura hip-hop, le cui radici svizzere si trovano in un sobborgo di Losanna.

Renens, alla periferia di Losanna, ha avuto un ruolo centrale nella storia del rap svizzero. “Renens è stato uno degli epicentri del rap negli anni Ottanta e Novanta e ha segnato la storia, perché da qui provengono Carlos Leal e il gruppo Sens Unik”, spiega Chantal Bellon, direttrice dello spazio espositivo Ferme des Tilleuls a Renens.

Il rapper Carlos Leal ha potuto allestire un intero piano della mostra, che ripercorre il suo percorso personale e la nascita della cultura hip-hop a Renens.

Un tuffo nel passato

La sala è allestita come la stanza di un adolescente degli anni Ottanta: su un vecchio televisore scorrono videoclip musicali, in un angolo c’è un banco con i vecchi quaderni di Carlos Leal. Alle pareti, foto di famiglia, amici, graffiti – e persino una multa per danni materiali, che richiama gli anni giovanili ribelli.

Carlos Leal ha scritto a mano sulle pareti dei versi, un testo rap. Per esempio: “All’inizio eravamo una manciata di nomi solari, figli di operai”. Una frase che riflette le origini di Leal come figlio di immigrati spagnoli e collega la sua storia alla narrazione universale dell’hip-hop.

Chantal Bellon sottolinea: “La cultura hip-hop è una storia universale di migrazione, rivendicazioni e desiderio di conquistare una voce attraverso la musica”.

La parete di fronte è dedicata alla storia del gruppo Sens Unik, a partire dal 1989. Qui si trova un articolo del Sonntagsblick del 1° marzo 1992 sul primo album della band, “Le VIième Sens”. “Rap dalla Romandia? Mais oui!” recita il titolo incorniciato. Accanto, dischi d’oro, premi e foto dallo studio.

Il ritorno di Sens Unik:

Rap come promessa di ascesa

La mostra principale “Get Rich or Die Tryin’” (anche il titolo dell’albo di debutto del rapper americano 50 cents), curata dal fotografo Paolo Woods e dal curatore Lars Lindemann, è stata ripresa da un festival fotografico italiano.

Presenta opere di dodici fotografe e fotografi internazionali che hanno documentato e diffuso l’evoluzione della cultura hip-hop. Tra queste, gli scatti di Sophie Bramley con scene di strada crude dal Bronx degli anni Ottanta, ma anche immagini di rapper che posano con auto vistose.

Carlos Leal è nato a Renens nel 1969, figlio di immigrati spagnoli, e ha portato il rap nella Svizzera francese. (2009) KEYSTONE/EFE/Str

Il filo conduttore di questa esposizione fotografica, spiega Bellon, è mostrare come il rap sia stato percepito – e lo sia ancora – come un’opportunità per salire nella scala sociale e diventare ricchi.

Tutto è iniziato con i beat del Bronx

La mostra di Renens è arricchita da un’ampia panoramica storica: dalle origini della cultura hip-hop nel Bronx – passando per il successo di Sens Unik in Svizzera – fino a Kendrick Lamar, che l’anno scorso è stato il primo rapper solista a esibirsi nello show dell’intervallo del Super Bowl.

L’esposizione, articolata in tre sezioni, attira un pubblico variegato: “vecchi fan del rap degli anni Novanta, che vengono per nostalgia e amore per l’hip-hop. E ventenni che non conoscono Sens Unik”, racconta Chantal Bellon. “Non è grave, ma è importante ricordare da dove viene questo movimento e chi sono le persone che gli hanno permesso di esistere anche in Svizzera”.

Mostrando i denti: “Can You Hear Me?” mostra il rapper A$AP Rocky con i denti d’oro. Registrato ad Harlem, New York, nel 2013. Philip Knott

