Как выглядели жители Берна в 18-м столетии

У историка Норберта Фуррера получился почти психологический портрет простого человека эпохи накануне Наполеоновских войн. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen

Швейцарский историк Норберт Фуррер (Norbert Furrer) изучил сотни оригинальных разыскных листов (Steckbriefe) 18-го века и проанализировал, каким был внешний вид — телосложение и черты лица — бернцев той эпохи и как его фиксировали и описывали. Получился почти психологический портрет простого человека эпохи накануне Наполеоновских войн.

Самое удивительное не напоследок, а сразу: седина тогда, похоже, приходила к людям значительно позднее. Для своей монографии «Внешний вид простого человека» Норберт Фуррер обработал сотни старинных розыскных листов. Вот для примера: в розыскном листе на некоего Иоганна Абрахама Грунера (Johann Abraham Gruner) от 1768 года читаем: «Er ist seiner sehr gut gerahtener Beine wegen kentlich» — «Узнаваем он по причине весьма ладно своих сложенных ног». Фотографии в те времена еще не было, поэтому именно такие разыскные листы, или как бы сейчас сказали, «ориентировки», и служили полицейскому ведомству основным средством поиска преступников.

Соответственно, они должны были содержать множество внешних признаков — цвет волос и глаз, состояние зубов, шрамы, походка, стать и осанка: идеальный источник для историка-антрополога. Именно эти листы и составили основу указанного монографического исследования Норберта Фуррера. Собрав все основные данные за 1715–1800 годы, он свёл их в таблицы, а выводы опубликовал в книге Der Körper des gemeinen Mannes («Внешний вид простого человека»). Проанализированные данные касаются исключительно жителей и жительниц «Земли Бернской» (Bernbiet), если точнее, ровным счетом 663 мужчин и 50 женщин.

предыдущий следующий Портреты в те годы обычно могли себе позволить лишь люди знатного сословия. Однако художник Йозеф Райнхард (Josef Reinhard) представляет собой особый случай. Фиксируя официально не людей, а традиционные народные костюмы региона Берна, он невольно портретировал и простых жителей кантона — как, например, на этом полотне под названием «Свадьба: Bern Petter Hürst, Jungfrau Anna Kilcher [урожденная Beyeler] в Gugisberg», 1791 год. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen Йозеф Райнхард, картина «Bern Benedicht Glauser von Jegenstorf, Elisabeth Senn, Kammer Käzchen», 1791 год. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen Йозеф Райнхард, картина «Hanss Bat vom Mützigen (в возрасте 9[0] лет), Frau Anna Lory, im Canton Bern», 1790 год. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen Йозеф Райнхард, картина «Johannes Müller und Jungfrau Cathrina Leüthold in Mejen Ringen im Canton Bern», 1790. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen Йозеф Райнхард, картина «Hans Dähler, Seckell Meister [казначей], Hässly im Grund, Frau Anna Otth», 1790. Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto Stefan Rebsamen Картина 1

«Женщины, по-видимому, реже преступали закон — либо просто они реже попадались», — замечает Норберт Фуррер. Про одну из женщин, к примеру, сказано: «Еin gross und vier geschrotes gewaltiges Weibsbild von ohngeferd 30 à 35 Jahren» («Рослая и коренастая баба, могучего сложения, лет примерно тридцати — тридцати пяти»). Хотя речь в этих «ориентировках» идёт о нарушителях закона, это были вовсе не «изгои», а вполне себе репрезентативная часть простонародья. Как подчёркивает историк, большинство из них — это не какие-то особо опасные преступники, а «люди, просто что-либо где-то стянувшие без спросу».

Ниже ростом

В итоге сводные данные позволяют восстановить вероятный облик населения бернского региона конца 18-го столетия. Некоторые выводы вполне логичны: люди тогда были куда ниже нынешних. Мужчины в среднем достигали одного метра шестидесяти — одного метра шестидесяти пяти сантиметров, женщины были примерно на десять сантиметров ниже мужчин. Однако прослеживаются и региональные различия, связанные с питанием.

«Лица пригожего, статуры невеликой…» В 18-м веке, еще до появления фотографии, человеческий облик «фиксировали» словом, нередко цветисто, а порой и довольно нелицеприятно. Так называемые «разыскные листы», или «сигналементы», из региона Берна (Bernbiet) показывают, насколько подробно описывали тогда внешность людей. Вот несколько подлинных цитат — они дают некоторое представление о том, как тогда воспринимали красоту, людскую стать и особые приметы: «…статуры невеликой, росту около пяти футов, в плечах широк, ногами толст…» Из сигналемента на Никлауса Хоффера (Nicklauss Hoffer), Биглен (Biglen), 1729 г. «…лица пригожего, плотного и одутловатого, со щёками великими…» Из розыскного листа на Иоганна Абрахама Грунера (Johann Abraham Gruner), Берн (Bern), 1768 г. «…имеет рот велик, зубы ровно поставлены, руки тощи; в речи несколько скор…» Из розыскного листа на Эммануэля Вагнера (Emanuel Wagner), Берн (Bern), 1736 г.

В «молочных» регионах, таких как Верхний Зимменталь (Obersimmental), средний рост людей составлял около одного метра семидесяти, тогда как в регионе Арванген (Aarwangen), то есть в зернопроизводящей местности, — лишь около одного метра пятидесяти девяти. Согласно собранным данным, мужчины Берна в 18-м веке заметно позже седели и реже лысели, нежели ныне; причины, по мысли Норберта Фуррера, следует искать уже в реалиях современности.

Проверьте свой немецкий и посмотрите репортаж телеканала SRF на эту тему в оригинале.

Внешний контент

Кто полагает, будто жители Берна повально «клали зубы на полку» от голода, тот ошибается: около семидесяти процентов людей описаны в разыскных листах как «корпулентные» и «толстые» и лишь тридцать процентов — как «среднего сложения», «стройные» или «тощие». Удивляет и то, что в восьмидесяти процентах розыскных листов упомянуты «белые зубы». Значит ли это, что гигиена полости рта тогда была не столь уж и плачевна, как принято думать? «И да и нет», — отвечает Норберт Фуррер, потому что лишь примерно половина зубных рядов описана как «полная», то есть без утрат.

Телесность как источник

Как отмечает далее историк, сфере методологии истории физическая телесность как источник долгое время оставалась в некотором забвении, тогда как по внешнему облику людей можно вывести немало суждений о состоянии всего общества. Изначально Норберт Фуррер специализировался на истории раннего Нового времени, то на периоде до 1800 года. Впрочем, он уже составил сводную таблицу внешних признаков по 1688 бернским розыскным листам 19-го века. Вся предварительная источниковедческая работа уже проделана — она предназначена для тех, кто пожелает в будущем серьезно заняться wohlgesetzten Zänd («ловко поставленными зубами») и gut gerathenen Beinen («ладно удавшимися ногами») 19-го столетия.

Внешний контент

Литература Norbert Furrer: «Der Körper des gemeinen Mannes. Über die Physis von Bernern (und Bernerinnen) des 18. Jahrhunderts». Chronos-Verlag, 2025.

