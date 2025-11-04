The Swiss voice in the world since 1935
Labor Spiez: 100 лет на службе глобальной безопасности

Швейцарская лаборатория вновь подтверждает свой статус мирового лидера в области противодействия ядерным, биологическим и химическим угрозам.
RTS

По случаю 100-летнего юбилея швейцарской «Лаборатории Шпиц» (Labor Spiez, кантон Берн) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь подтвердило статус этого учреждения как стратегического партнёра.

Телеканал RTS / портал Swissinfo

Сегодня этот Центр радиологического и биохимического анализа занимает ведущие мировые позиции в области защиты от ядерных, биологических и химических угроз. Таким образом, лаборатория и в последующие годы будет, в частности, отвечать за мониторинг последствий катастрофы на комплексе АЭС «Фукусима» в Японии. Об этом сообщает франкоязычное швейцарское общественное телевидение RTS.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продлил режим партнёрства с Labor Spiez ещё на четыре года и подтвердил статус лаборатории как международного эталона в области противодействия ядерным угрозам. Совместно с МАГАТЭ «Лаборатория Шпиц» утвердила рабочий план на 2025–2028 годы. Одной из ключевых задач остаётся экологический мониторинг в регионах, пострадавших от аварии на «Фукусиме». Лаборатория продолжит отбор проб морской воды и их последующий анализ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь подтвердило статус Labor Spiez как стратегического партнёра.
KEYSTONE — PETER KLAUNZER

Федеральное Ведомство по защите населения (BABS, подразделение Минобороны Швейцарии) подчёркивает: «Лаборатория Шпиц» пользуется солидным международным авторитетом за свой вклад в противодействие ядерным, биологическим и химическим угрозам. История «Лаборатории» начинается в 1923 году. Уже тогда в Швейцарии существовал научный центр, занимавшийся изучением на тот момент нового вида оружия: химического. Официально Лаборатория была основана в 1925 году под названием Labor für Gasanalysen Wimmis («Лаборатория по газовому анализу в городе Виммис»).

С тех пор она значительно расширило сферу своей деятельности. В настоящее время «Лаборатория Шпиц» (Labor Spiez) — единственное место в Швейцарии, где разрешено производить и исследовать химическое и биологическое оружие. Кроме того, она занимается радиационным анализом почв. Учёные «Лаборатории» были одними из первых, кто зафиксировал факт катастрофы на ЧАЭС. Они проводили расследования химических атак с применением зарина в Сирии, а также факт отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского агента Скрипаля.

«Лаборатория Шпиц» также хранит у себя один из самых редких и смертоносных коронавирусов — MERS-CoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно включила данный вирус в свой международный депозитарий биологических образцов. Этот вирус вызывает острые респираторные заболевания, смертельные в 37% случаев. На сегодняшний день против него не существует ни вакцины, ни одобренных лекарственных препаратов.

