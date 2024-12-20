Каково будущее Женевских мирных переговоров по Сирии?

Министры иностранных дел Ирана, России и Турции (слева направо) на пресс-конференции в Женеве в 2019 г. Keystone / Valentin Flauraud

За последние десять лет в Женеве прошло уже несколько раундов переговоров (процесс «Женева-3»), целью которых было достижение мирного соглашения, способного остановить гражданскую войну в Сирии. После падения режима Асада Женева может стать местом проведения дальнейших консультаций по стабилизации положения в Сирии.

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После падения режима Асада в Сирии в результате наступления исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта» / ХТС) и после бегства бывшего теперь уже президента этой страны в Москву на Ближнем Востоке снова наступил период лихорадочной дипломатической активности. В Иордании уже прошли первые консультации о будущем Сирии.

В них приняли участие несколько из 22 членов организации Лига арабских государств, включая соседние с Сирией страны, Ирак и Ливан, а также представители Турции, США и Европейского союза. Присутствовал также спецпосланник ООН по Сирии норвежец Гейр Педерсон. Переходное правительство, созданное бывшим сирийским отделением «Аль-Каиды» HTS, которое утверждает, что отказалось от терроризма, приглашено на переговоры не было.

Предотвратить дезинтеграцию Сирии

Больше всего сейчас международное и региональное сообщество опасается дезинтеграции Сирии и возрождения прямой террористической угрозы, исходящей с ее территории, поэтому многие участники иорданских консультаций не скрывали того факта, что они уже установили контакты с новыми властями в столице Сирии Дамаске. За более чем тринадцать лет гражданской войны в Сирии погибло более полумиллиона человек, экономика страны практически полностью уничтожена, около шести миллионов сирийцев были вынуждены бежать за рубеж.

Внешний контент

Новое правительство уже пообещало «сохранить стабильность политических структур и институтов страны и предотвратить распад государства». Как говорит Сухаил Белхадж Клаз (Souhail Belhadj KlazВнешняя ссылка), приглашенный профессор Женевского Institut universitaire de hautes études internationales, переговоры по стабилизации Сирии должны проходить в Женеве, альтернативы женевскому формату нет и быть не может. Напомним, что в рамках Женевских мирных переговоров по Сирии начиная с 2012 года прошло уже несколько раундов консультаций, в частности, по выработке новой конституции страны. Особое внимание уделялось вопросам прекращения боевых действий, формированию переходного правительства и созданию демократической конституции, которая бы обеспечивала права всех этнических и религиозных групп в стране.

Военные базы в Сирии позволяют России присутствовать в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке, бросая вызов Западу. Но, чтобы сохранить их, Москва должна примириться с новыми правителями Сирии. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Однако процесс переговоров фактически провалился из-за глубоких разногласий между сторонами конфликта и внешнего влияния различных стран, вовлеченных в процесс. Одной из таких стран была Россия, которая решительно поддерживала режим Башара Асада. Аппарат Специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, который по сути играла роль посредника, в настоящее время не предоставляет никакой информации о возможном возобновлении переговоров по Сирии в Женеве. Но Сухайль Белхадж Клаз убежден, город Кальвин имеет множество преимуществ, делающих его наилучшей локацией для проведения последующих раундов консультаций по Сирии.

Преимущества Женевы

Благодаря присутствию в Женеве структур Организации Объединенных Наций, особенно ее гуманитарных и правозащитных органов, этот город обладает всем необходимым опытом для проведения подобных переговоров. Кроме того, большинство государств, участвующих в процессе, имеют здесь свои дипломатические представительства. Нейтральная Швейцария могла бы поделиться своим опытом организации негласных встреч между различными группами интересов. По мнению проф. Клаза в Женеве можно было бы начать процесс консолидации средств, необходимых для восстановления страны, поскольку именно тут проще всего было бы найти соответствующие финансовые источники.

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Начиная с 2017 года Россия при поддержке Ирана и Турции инициировала конкурирующий переговорный процесс в Астане (Казахстан), что нанесло удар по эффективности и легитимности консультаций в Швейцарии. «Не ясно, в каком статусе пребывает этот процесс, он скорее жив, или скорее мертв? И в первом случае в него в обязательном порядке следовало бы включить тогда и всё остальное международное сообщество, поскольку сейчас, судя по всему, процесс в Астане поддерживают только Москва, Анкара и Тегеран», — говорит проф. Сухаил Белхадж Клаз. «После того, как российский протеже [Асад] покинул Сирию, у Москвы больше нет реального пространства для маневра, даже если бы сирийские гарантии и были согласованы с Турцией. Теперь Россия зависит от решений нового сирийского руководства, особенно из-за своих военных баз», — уточняет проф. Белхадж Клаз. По его мнению, Россия в такой ситуации больше не сможет влиять на будущие консультации по Сирии.

Российский фактор

Напомним, в 2015 году Россия вмешалась в войну Сирии и до последнего момента у неё там были военно-морская и авиационная база. Военно-морская база в Тартусе была единственной военно-морской базой России на Средиземном море, она долгое время играла роль логистического пункта обеспечения российского флота. Авиационная база Хмеймим (Латакия) была центром российских воздушных операций в Сирии. С неё осуществлялись авианалёты на позиции террористических группировок и других противников сирийского правительства в Дамаске.

База также использовалась для развертывания систем ПВО, таких как С-300 и С-400, что дополнительно усиливало военное присутствие России в регионе. Вмешательство России оказало значительное влияние на ход войны. Это позволило сирийским правительственным силам вернуть контроль над значительными территориями, в том числе крупными городами, такими как Алеппо. Однако поддержка России вызвала критику со стороны западных стран и международных организаций, которые обвиняли её в нанесении ударов по гражданским объектам и в поддержке авторитарного режима Асада.

Женева, столица миротворчества? Keystone / Salvatore Di Nolfi

По данным Bloomberg Россия близка к соглашению, которое позволило бы Москве сохранить базы в Тартусе и Хмеймиме. «Россия должна быть заинтересована в том, чтобы спасти ситуацию, приехав в Женеву и приняв участие в переговорах по Сирии», — добавляет Белхадж Клаз. По его мнению, будущие консультации переговоры должны быть в первую очередь посвящены распределению властных полномочий в Сирии. Группировка HTS контролирует провинцию Идлиб, столицу Дамаск и несколько других крупных городов на западе Сирии.

Длительный процесс

Однако значительная часть страны находится под контролем других оппозиционных группировок. Так, территории на северо-востоке страны контролируются курдскими вооруженными силами, при том, что курды являются крупнейшим этническим меньшинством страны. Под его контролем находится значительная часть границы Сирии с Турцией. В этом районе также сосредоточена Сирийская национальная армия (Syrian National Army / SNA) — группировка, поддерживаемая Анкарой. «Переговоры будут вестись вокруг конституции и, прежде всего, по вопросу формы правления в Сирии. Скорее всего на повестке дня окажется некоторая форма федерализма со значительными правами автономии регионов. Этот формат, скорее всего, станет минимально необходимым условием любого диалога между силами, делящими в настоящее время территорию Сирии».

«Речь также пойдет о соответствующем представительстве этнических и религиозных меньшинств. Любое соглашение по Сирии должно гарантировать защиту христианской и алавитской общин», — говорит Сухаил Белхадж Клаз. Клан Асада как раз принадлежал к алавитам. «Центральное значение будет иметь вопрос демонтажа сирийских аппарата „безопасности“ и всей системы „правосудия“, включая уничтожение находящегося в Сирии химического оружия. Тем самым уже сейчас перед нами вырисовывается длительный процесс урегулирования, который потребует нескольких раундов консультаций, и начать его следовало бы как можно скорее, желательно уже в январе 2025 года».

Русскоязычная оригинальная версия адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.