Каково будущее Женевских мирных переговоров по Сирии?

Военные базы в Сирии позволяют России присутствовать в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке, бросая вызов Западу. Но, чтобы сохранить их, Москва должна примириться с новыми правителями Сирии.

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.