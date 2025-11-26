Как Женева, пусть и ненадолго, снова оказалась в центре мировой политики
Переговоры о мирном урегулировании в Украине, прошедшие в минувшие выходные в Женеве, вновь привлекли к этому городу внимание всего мира. В консультациях участвовали госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio), руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Андрій Єрмак), а также делегации Германии, Франции и Великобритании.
Главной темой стало обсуждение предложенного администрацией Трампа мирного плана из 28 пунктов, который, как считают Киев и его партнёры, был чересчур выгоден Москве. Переговоры длились одиннадцать часов и завершились в воскресенье вечером. По словам представителей США и Украины, сторонам удалосьВнешняя ссылка сформировать «обновлённые и уточнённые рамки мирного соглашения о прекращении войны с Россией». Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу «содержательной».
Город Женева, где расположена европейская штаб-квартира ООН, традиционно служит площадкой для крупных международных саммитов, консультаций и переговоров — как публичных, так и проходящих за закрытыми дверями. Здесь, в частности, были подписаны Женевские соглашения 1954 года, завершившие военные действия во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, тут прошёл Женевский саммит 1985 года, на котором впервые встретились Рональд Рейган и Михаил Горбачёв.
Односторонний документ?
Неясно, когда именно США и Украина согласовали проведение встречи в Женеве, однако времени на подготовку, по всей видимости, у них было немного. В Министерстве иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) сообщили, что с просьбой помочь в организации переговоров к нему обратилис обе стороны. Дональд Трамп не любит затяжных и запутанных переговоров, поэтому он потребовал от Украины согласовать условия мира до Дня благодарения, который наступает уже в этот четверг. При этом ультиматум был выдвинут без консультаций с Европейским союзом и без согласования параметров плана с европейскими партнёрами.
В результате американской делегации во главе с Марко Рубио пришлось в срочном порядке вести закулисные консультации с европейскими правительствами и украинской стороной, чтобы хотя бы частично согласовать позиции участников. Изначальный вариант мирного плана содержал ряд условий, которые в Киеве и европейских столицах восприняли как сформулированные односторонне в пользу России. Украина должна была передать России часть оккупированных территорий, значительно сократить свои Вооружённые силы и официально отказаться от перспективы вступления в НАТО.
Документ не предусматривал никаких гарантий безопасности ни для Украины, ни для Европы: в нём отсутствовали и механизмы сдерживания России, и какие-либо обязательства с её стороны, способные предотвратить повторение агрессии. Такая комбинация — территориальные уступки, разоружение и стратегическая уязвимость Украины при полном отсутствии встречных обязательств Москвы — вызвала жёсткую критику в Киеве и в европейских столицах. Для союзников подобные условия означали бы фактическое признание результатов агрессии, подрыв европейской архитектуры безопасности и создание опасного прецедента, который мог бы повториться в других регионах.
Переговоры подобного уровня обычно требуют участия десятков человек — от министров до их помощников, сотрудников аппаратов и личных представителей лидеров государств, так называемых «шерп». Это означает необходимость продумать не только логистику, безопасность, проживание и выделить рабочие помещения, но и подготовить повестку дня и ключевые тезисы для обсуждения. В состав обеих делегаций — американской и украинской — входили по восемь высокопоставленных представителей.
В американскую делегацию вошли специальный представитель США Стив Виткофф (Steve Witkoff), Министр армии Дэн Дрисколл (Dan Driscoll) и старший советник Белого дома Джаред Кушнер (Jared Kushner), зять Дональда Трампа. В составе украинской делегации был, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (Rustem Umerov). В Министерстве иностранных дел Швейцарии подчеркнули, что обе стороны высоко оценили роль Швейцарии качестве нейтральной площадки для переговоров. Выбор Женевы оказался удобным и для делегаций Германии, Франции и Великобритании.
Своя роль
Женева давно известна в качестве центра международной дипломатии. Здесь работают около четырех десятков организаций системы ООН, включая Международный комитет Красного Креста (МККК / ICRC), а также множество неправительственных организаций. Швейцария пользуется репутацией надёжного посредника — страны, способной предоставить действительно нейтральные условия для любых переговоров. «Это подтверждает, что Женева по-прежнему остаётся важным местом для организации встреч на высоком уровне», — заявил швейцарскому общественному телеканалу RTS депутат Совета Кантонов (малой палаты федерального парламента) от Женевы социал-демократ Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga).
По мнению Лорана Верли (Laurent Wehrli), депутата Национального совета (большой палаты парламента) от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) из кантона Во, именно нейтралитет Швейцарии и сделал возможным проведение таких консультаций. «У Швейцарии есть своя особая роль (на международной арене)», — отметил он. Эти переговоры проходили в ситуации ослабления позиций Женевы в качестве международного центра многосторонней дипломатии. Многие страны сократили свои добровольные взносы в бюджет ООН, задерживая даже обязательные платежи. Дональд Трамп сам не раз уже критиковал нынешнюю систему глобальной многосторонней дипломатии, центром которой была и остаётся Женева.
Такие организации, как Всемирная организация здравоохранения (WHO), Детский фонд ООН (UNICEF) и Управление Верховного комиссара по делам беженцев (UNHCR), вынужденно сокращают персонал или переводят рабочие места в другие более дешевые страны. В борьбе за право принимать у себя международные саммиты высокого и высшего уровня Женева также сталкивается с конкуренцией со стороны других городов. Ещё одним ударом по Женеве стало решение администрации Трампа о выходе США из ВОЗ. Сокращение бюджета USAID отразилось и на женевском рынке труда — речь идёт о возможной потере тысяч рабочих мест.
Швейцария выступает на международной арене в роли дипломатического партнёра Украины с самого начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 году. В июне 2024 года она организовала и провела на горе Бюргеншток (Bürgenstock) на берегу Люцернского озера глобальный Саммит по Украине. Целью было создание основы для устойчивого мирного процесса. В саммите приняли участие около 90 стран, Россия же приехать в Швейцарию отказалась. В 2022 году Швейцария организовала в Лугано Конференцию по восстановлению Украины, а в 2024 году провела у себя международную встречу по вопросам разминирования в Украине.
Снова с доверием к Швейцарии
Не исключено, что Белый дом снова стал с доверием относится к Швейцарии после переговоров между США и Китаем, которые прошли в мае 2025 года также в Женеве. Эта встреча состоялась в резиденции постоянного представителя Швейцарии при ООН Юрга Лаубера (Jürg Lauber) в старинном особняке с видом на Женевское озеро. Эти переговоры помогли в итоге избежать масштабной торговой войны. «Мы благодарны Швейцарии за отличную организацию консультаций», — заявил тогда министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent). А министр торговли США Джеймисон Грир (Jamieson Greer) отметил, что в Женеве была создана исключительно благоприятная атмосфера диалога.
Россия в нынешних консультациях участия так же не принимала — равно как и во всех других мероприятиях, проходивших в Швейцарии с начала агрессии. Москва утверждает, что, присоединившись к санкциям ЕС против России, Швейцария утратила свой нейтралитет. Поэтому российские представители предпочитают вести переговоры с США в других странах. Так, во вторник 25 ноября Дэн Дрисколл находился в Абу-Даби, где продолжил диалог с украинской стороной и с российской делегацией по вопросу поиска возможных путей прекращения войны.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
