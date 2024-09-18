Швейцария организует конференцию по разминированию в Украине

Конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024) Швейцария организует 17 и 18 октября 2024 года в Лозанне совместно с украинской стороной. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024Внешняя ссылка) Швейцария организует 17 и 18 октября в Лозанне совместно с украинской стороной. Цель мероприятия — подчеркнуть важность гуманитарного разминирования для восстановления страны после войны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland to host Ukraine mine action conference in October Оригинал Читать далее Switzerland to host Ukraine mine action conference in October

Español es Suiza acogerá en octubre una conferencia sobre la lucha antiminas en Ucrania Читать далее Suiza acogerá en octubre una conferencia sobre la lucha antiminas en Ucrania

Как заявило в понедельник 16 сентября 2024 года Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA), гуманитарное разминирование критически необходимо для установления в Украине справедливого и прочного мира. В конференции примут участие представители иностранных правительств, международных организаций, партнеров Швейцарии и Украины по гуманитарному разминированию и представители гражданского общества.

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Цель UMAC2024 — поставить в центр дебатов гражданское население и показать, как инновации могут сделать противоминную деятельность более эффективной и безопасной. Швейцария будет представлена на конференции президентом Швейцарской Конфедерации в 2024 году и главой Минобороны Виолой Амхерд и главой министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Швейцария является мировым лидером в области разработки современных технологий разминирования. © Keystone / Peter Schneider

По имеющимся экспертным оценкам примерно четверть территории Украины поражена минами и неразорвавшимися боеприпасами. Такова информация швейцарского правительства. В 2023 году правительство Конфедерации (Федеральный совет) утвердило четырехлетний план помощи Украине в области гуманитарного разминирования на общую сумму в 100 миллионов швейцарских франков (118 миллионов долларов).

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Швейцария также реализует программу помощи пострадавшим от мин физическим лицам и небольшим фермерским хозяйствам, лишившимся из-за минной опасности возможности обрабатывать свои земельные угодья.

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