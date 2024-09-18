Швейцария организует конференцию по разминированию в Украине
Конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024Внешняя ссылка) Швейцария организует 17 и 18 октября в Лозанне совместно с украинской стороной. Цель мероприятия — подчеркнуть важность гуманитарного разминирования для восстановления страны после войны.
Как заявило в понедельник 16 сентября 2024 года Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA), гуманитарное разминирование критически необходимо для установления в Украине справедливого и прочного мира. В конференции примут участие представители иностранных правительств, международных организаций, партнеров Швейцарии и Украины по гуманитарному разминированию и представители гражданского общества.
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Цель UMAC2024 — поставить в центр дебатов гражданское население и показать, как инновации могут сделать противоминную деятельность более эффективной и безопасной. Швейцария будет представлена на конференции президентом Швейцарской Конфедерации в 2024 году и главой Минобороны Виолой Амхерд и главой министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
По имеющимся экспертным оценкам примерно четверть территории Украины поражена минами и неразорвавшимися боеприпасами. Такова информация швейцарского правительства. В 2023 году правительство Конфедерации (Федеральный совет) утвердило четырехлетний план помощи Украине в области гуманитарного разминирования на общую сумму в 100 миллионов швейцарских франков (118 миллионов долларов).
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Швейцария поддержит разминирование в Украине
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Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности.
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