Разоблачая российскую пропаганду в отношении Швейцарии

Российские СМИ с самого начала войны критиковали швейцарские санкции в отношении России, утверждая, что Швейцария нарушает свой нейтралитет. Международные СМИ последовали их примеру. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Alexander Kazakov / Keystone

Российские власти и официальные СМИ утверждают, что швейцарские санкции против РФ и российских активов противоречат принципам нейтралитета этой альпийской страны. SWI swissinfo.ch проверил фактологическую базу, лежащую в основе этих утверждений, и показал, что различные санкции Швейцария применяет уже давно.

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Российские СМИ критикуют швейцарские санкции против России с самого начала войны, утверждая, что тем самым страна нарушает свой нейтралитет. Международные СМИ последовали их примеру.

«Нейтральная Швейцария наконец решила порвать с прошлым и присоединилась к санкциям ЕС против РоссииВнешняя ссылка», – сообщило агентство Reuters всего через четыре дня после вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, подчеркнув при этом, что это был «радикальный отход от традиционной внешней политики страны». В тот же день швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил на пресс-конференции в Берне: «Мы находимся в чрезвычайной ситуации, в которой можно принять решение о чрезвычайных мерах».

Почему Швейцария ввела санкции против России?

«Санкции – это не какое-то наказание, а действенная угроза. В их основе лежит идея о том, что, опасаясь последствий, страны предпочтут не нарушать международные правила и законы», – говорит Сергей Гуриев, декан и профессор экономики Лондонской школы бизнеса и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Сергей Гуриев, декан и профессор экономики Лондонской школы бизнеса, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. CC BY 3.0 / YouTube

Как он считает, обычно они используются, чтобы изменить модель поведения определённых стран, предотвратить войну или устранить нарушения международного права. После российского вторжения в Украину и нескольких волн соответствующих международных санкций Швейцария присоединилась к Европейскому союзу.

По состоянию на апрель 2024 года Швейцария заморозила российские активы на общую сумму 5,8 млрд швейцарских франков, хотя на конец 2022 года эта сумма составляла 7,5 млрд франков. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), это сокращение в денежном выражении в основном связано с падением рыночной стоимости заблокированных акций и финансовых активов.

Швейцария подверглась нападкам со стороны США за недостаточную жёсткость антироссийских мер. На территории тех государств, которые ввели аналогичные санкции, были заморожены активы Центробанка России на общую сумму 260 млрд евро (243 млрд франков).

Меры эти были приняты, чтобы подорвать российскую экономику и тем самым ослабить авторитарную власть президента России Владимира Путина. Достигнута ли эта цель – вопрос спорный. Российская экономика быстро адаптировалась к войне. По официальным данным, в этом году темпы её роста составили 5,4% в первом квартале и 4% во втором.

«Не боюсь я ваших санкций!», – заявил Путин перед началом вторжения и развязал войну. Однако Гуриев утверждает, что санкции всё ещё могут иметь определённый эффект, поскольку служат сдерживающим фактором для других государств. «Другие страны, видя, во что обходятся России тысячи санкций против неё, возможно, воздержатся от нарушения международного права», – говорит он.

Шведская розничная сеть H&M закрыла свои последние магазины в России и Беларуси, тем самым завершив свой постепенный уход из обеих стран в связи с российским вторжением в Украину. Anatoly Maltsev / Keystone

Санкции также служат более практичным и конкретным целям, как отмечает Гуриев. «Они могут истощить ресурсы Путина, ограничив его возможности финансировать военные действия, вербовать наёмников и разрабатывать новое оружие. В настоящее время цель этих мер – поставить под удар путинскую экономику и свести к минимуму её финансовые и военные возможности».

Что говорят в России о швейцарских санкциях?

«Впервые с 1815 года Швейцария нарушила свой нейтралитет, введя санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова», – написала прокремлевская сеть Sputnik через четыре дня после начала войны.

Спустя два с лишним года после вторжения в Украину в России по-прежнему бытует мнение, что Швейцария нарушила свои принципы нейтралитета, а российские СМИ и политики обвиняют страну в проведении пронатовского курса во внешней политике.

Российский политолог Юрий Светов раскритиковал участие Швейцарии в системе, которую он называет «военным Шенгеном», как «верх цинизма». «Нейтралитет, провозглашаемый Швейцарией (и до недавнего времени Австрией), теперь понимается следующим образом: “Мы подчиняемся всем требованиям США и НАТО, но сопротивляемся им, если эти же принципы нужно применить к России”», – заявил Светов в августе 2024 года в российском интернет-шоу.

Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации (верхней палаты российского парламента). Vitaly Smolnikov / Keystone

Прокремлёвские эксперты утверждают, что антироссийские санкции, в отличие от тех, что были введены в отношении Северной Кореи, это «произвол и полное беззаконие, навязанное различными государствами». Они утверждают, что антикорейские санкции являются легитимными, поскольку были приняты Советом Безопасности ООН, в котором и Россия, и США имеют право вето.

А вот санкции против РФ были введены не ООН, а отдельными странами. В мае Константин Косачёв, вице-спикер Совета Федерации (верхней палаты российского парламента), в своём Telegram-канале заявил, что Гаага (где, в частности, находится Международный суд) и Женева утратили способность создавать эффективные международные конвенции.

В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провёл параллель между Турцией, которая, по мнению Москвы, утратила право выступать в качестве посредника в войне, со Швейцарией. По его словам, Турция стала «новой Швейцарией», потому что «старая [настоящая Швейцария] встала на путь войны».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Tass

В результате растущего противостояния Россия выразила Швейцарии своё явное недовольство и отказала в нескольких визитах. В частности, 20 августа 2024 года миссия России в Совете Безопасности ООН отклонила приглашение посетить Женеву с неофициальным визитом по случаю 75-летия Женевских конвенций.

Это произошло после того, как Швейцария не предложила России прислать делегацию на мирную конференцию по Украине, проходившую под Люцерном, сославшись на то, что Россия в любом случае не приняла бы это приглашение. Решение об исключении России из числа участников конференции подверглось критике как в самой Швейцарии, так и за её пределами. «Они нас там не видят. Ну не видят — не надо»», – сказал Путин прессе в мае.

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Как Швейцария отреагировала на обвинения России?

«Нейтралитет в узком смысле, то есть Закон о нейтралитете, в Швейцарии соблюдается неукоснительно. Мы не оказываем военной поддержки ни одной из воюющих сторон. Нейтралитет в более широком смысле, то есть политика нейтралитета, допускает более гибкий подход в чрезвычайных обстоятельствах. Военное вторжение России в Украину и связанные с ним нарушения основополагающих норм международного права беспрецедентны для новейшей европейской истории», – написала Франсуаза Чанц (Françoise Tschanz), официальный представитель министерства экономики и Государственного секретариата по экономическим вопросамВнешняя ссылка, отвечая на вопросы SWI swissinfo.ch по электронной почте.

Чанц подчеркнула, что, несмотря на ведение ограничительных мер против России, Швейцария продолжает придерживаться нейтралитета и присоединение страны к санкциям ЕС не меняет этого положения.

Она добавила, что присоединение страны к санкционному режиму ЕС не является автоматическим: «Швейцария анализирует каждый конкретный случай. Мы придерживались закона о нейтралитете в российско-украинском конфликте с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году, и он остаётся в силе во время нынешней российской военной интервенции в Украине».

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Может ли Швейцария вводить санкции и оставаться нейтральной?

Ответ экспертов, с которыми пообщался SWI: «Да». Утверждение о том, что Швейцария «впервые нарушила свой нейтралитет с 1815 года, введя санкции», является ложным, говорят они.

Швейцария имеет долгую историю наложения санкций на страны, отдельных лиц и организации. На протяжении многих лет она это делала, либо присоединяясь к ЕС, либо следуя санкциям, принятым Советом Безопасности ООН.

Закон об эмбарго, разработанный в 2003 году, – это национальный закон, регулирующий введение и применение санкций и режима эмбарго на территории страны. Он позволяет Швейцарии принимать меры, обеспечивающие соблюдение санкций, введённых ООН, ОБСЕ или такими её важными торговыми партнёрами, как Евросоюз.

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«В соответствии с международным правом, будучи членом ООН, Швейцария обязана применять санкции, принятые Советом Безопасности этой организации. Однако в каждом конкретном случае Федеральный совет [правительство] решает, примет ли страна (полностью или частично) санкции, введённые ЕС, или вообще их не примет. Это решение принимается на основе внешнеполитических, внешнеэкономических и правовых критериев. Закон об эмбарго не даёт Швейцарии правовой основы для введения собственных санкций», – сказала Чанц.

Поскольку Закон об эмбарго не создаёт правовой основы для введения Швейцарией собственных односторонних санкций, она может действовать только в соответствии с резолюциями, принятыми ООН или её основными торговыми партнёрами. «Санкции по определению связаны с оценкой нарушений международного права», – поясняет Гуриев.

В настоящее время в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в Швейцарии действуют санкции против Ирака, Северной Кореи, Ливана (в частности, против боевиков «Хезболлы»), Сомали, Центральноафриканской Республики (ЦАР), Йемена, Мали и Гаити. Присоединившись к ЕС, она также ввела санкции против Мьянмы, Зимбабве, Беларуси, Гвинеи, Сирии, России, Бурунди, Никарагуа, Венесуэлы и Гватемалы.

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Кроме того, Швейцария может вводить санкции по просьбе того или иного правительства. Так было в 2022 году, когда руководство Молдовы попросило страну присоединиться к санкциям Евросоюза против организаций и лиц, угрожающих суверенитету Молдовы.

В некоторых случаях, например при введении санкций против Судана, Демократической Республики Конго, Ирана, Ливии, Гвинеи-Бисау и Южного Судана, Швейцария следует как резолюциям ООН, так и санкционному законодательству ЕС.

Швейцария также может принять решение о замораживании активов и экономических ресурсов отдельных лиц и организаций, например, палестинской военной группировки ХАМАС или «Палестинского исламского джихада», а также лиц, как-то связанных с ними. Она ввела аналогичные меры против тех, кто имеет отношение к Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде» или «Талибану». Кроме того, санкции применяются в отношении некоторых конкретных физических лиц, например, имеющих отношение к убийству бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири (Rafik Hariri) в 2005 году.