Новый посол США при ООН сосредоточится «прежде всего на Америке»

Элиза Стефаник будет добиваться, чтобы каждый доллар американских налогоплательщиков, поступающий в бюджет ООН, служил интересам США. 2025 Getty Images

Элиза Стефаник (Elise Stefanik), утвержденная кандидатом Дональда Трампа (Donald Trump) на пост посла США при ООН, заявила, что будет добиваться, чтобы каждый доллар американских налогоплательщиков, поступающий в бюджет ООН, служил исключительно интересам США.

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Назначения на должности в США часто сопровождаются ожесточенными дебатами, протестами и скандалами, нередко требующими вмешательства парламентской службы охраны. Однако сенатские слушания по утверждению Элизы Стефаник прошли относительно спокойно. Единственным нарушителем порядка стал ее трехлетний сын Сэм, который, одетый в темно-синий костюм и галстук, был в итоге удален из зала. «Сегодня он дебютировал в Сенате», — с улыбкой заметила Элиза Стефаник, назвав сына своей «гордостью, радостью и величайшим благословением».

Выдвижение Элизы Стефаник рассматривал сенатский Комитет по международным отношениям. Несмотря на впечатляющее резюме — в 2014 году она стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс США, — а также образование, полученное в одном из университетов Лиги плюща, она не имеет дипломатического опыта. Ее знания о механизмах работы ООН ограничены, что вызывает обеспокоенность в экспертных кругах.

Пересмотр всей системы

Основной задачей Элизы Стефаник станет реализация концепции Дональда Трампа по пересмотру всей системы многосторонних отношений. Напомним, что в первый же день своего пребывания в должности президент Трамп подписал указы о выходе США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Будущий посол подчеркнула, что поддерживает эти решения.

«Если меня утвердят на должности (посла при ООН), я буду готова внести свой вклад в реализацию мандата президента Дональда Трампа (Donald Trump), предоставленного ему американским народом, и обеспечить практическое выполнение принципа „Америка превыше всего“, концепции „Мир через силу“ и лидерства в области национальной безопасности на мировой арене», — заявила Элиза Стефаник (Elise Stefanik) в своем вступительном слове. — «Когда США играют ведущую роль в ООН, это приносит пользу как американцам, так и людям во всем мире».

Дональд Трамп, недавно приведенный к присяге в качестве президента США, пояснил, что выбрал Элизу Стефаник на эту должность, потому что она «невероятно сильный, жесткий и умный борец за Америку». Впервые она привлекла его внимание в 2019 году во время слушаний по его первому импичменту. Тогда, после того как она вступила в жесткие дебаты с демократами, Трамп назвал ее «новой республиканской звездой».

В социальных сетях Элиза Стефаник, являясь активной сторонницей Трампа, называет себя «ультра-MAGA», ссылаясь на известный предвыборный лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Ее политический вес резко вырос в декабре 2023 года, когда она заняла жесткую позицию на слушаниях в Конгрессе по вопросу антисемитизма в университетах США.

«Сегодня он дебютировал в Сенате», — с улыбкой заметила Элиза Стефаник, назвав сына своей «гордостью, радостью и величайшим благословением». 2025 Getty Images

Это привело к отставке президентов нескольких ведущих американских университетов, включая Гарвард, Университет Пенсильвании и Колумбийский университет. Уточним, что в США целью подобных слушаний является информирование общественности о процессах, происходящих как в государственном аппарате, а также о том, какое влияние они могут оказать на жизнь граждан. «Моя работа в области надзора и контроля привела к тому, что моя речь по ситуации в университетах стала самой читаемой и просматриваемой в истории Конгресса, — заявила Элиза Стефаник на слушаниях в Сенате, посвященных рассмотрению ее собственной кандидатуры. — Этот исторический момент был просмотрен в соцсетях миллиарды раз, потому что он разоблачил антисемитскую гниль в колледжах и университетах».

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Элиза Стефаник, 40-летняя сторонница Республиканской партии из сельской местности на севере штата Нью-Йорк, который она называет «колыбелью американской революции», в 2014 году стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс США. Она работала в нескольких комитетах, в частности в Комитете по национальной безопасности, и с гордостью заявляет, что стала первым человеком в своей семье, кто получил высшее образование. Во время слушаний она признала отсутствие дипломатического опыта, но подчеркнула, что готова «принять этот вызов». Она заявила, что хочет «засучить рукава» и «приступить к работе».

Предоставить народу конкретные результаты

Реформирование Организации Объединенных Наций занимает первое место в списке приоритетов Элизы Стефаник. Она намерена добиться того, чтобы каждый доллар налогоплательщиков, поступающий в эту всемирную организацию, служил «американским интересам, американскому народу и концепции Дональда Трампа (Donald Trump) „Мир через силу“».

Согласно данным Совета по международным отношениям (Council on Foreign RelationsВнешняя ссылка), американского аналитического центра, базирующегося в Нью-Йорке, США являются крупнейшим донором ООН с момента ее основания. Только в 2022 году страна выделила на финансирование организации более 18 миллиардов долларов. Предыдущая администрация Дональда Трампа уже сократила добровольные взносы США во многие программы ООН, сосредоточив внимание на миротворческих миссиях и нескольких специализированных агентствах.

Эти меры включали:

Полную приостановку в 2017 году финансирования Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Сокращение финансирования Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в 2018 году.

Выход США из Совета ООН по правам человека в Женеве.

Элиза Стефаник, которая безоговорочно поддержала сокращение финансирования Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), назвав его «антисемитской организацией», заявила, что хочет увеличить финансирование тех структур, которые, по ее мнению, «укрепляют национальную безопасность» и «имеют поддержку американского народа».

В их число входят:

Всемирная продовольственная программа (WFP),

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ).

Элиза Стефаник подчеркнула, что при принятии решений о реформах в ООН она будет задаваться тремя вопросами: «Делает ли это Америку безопаснее? Сделает ли это Америку сильнее? Сделает ли это Америку более процветающей?»

Искоренить, отбросить, сдержать

Судя по ее выступлению на слушаниях, Элиза Стефаник (Elise Stefanik) намерена уделить особое внимание тому, что США называют «усилением влияния Китая в Организации Объединенных Наций». В этом контексте она уже несколько раз использовала термин Pushing back («отбросить»). Далее она заявила, что сосредоточит свои усилия там, где, по ее мнению, влияние Китая продолжает расти, включая технические организации ООН в сферах коммуникаций, интеллектуальной собственности и гражданской авиации.

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«Китай — один из моих главных приоритетов, — подчеркнула Элиза Стефаник. — Мы должны убедиться, что у нас есть стратегия, которая не позволит Коммунистической партии Китая закрепиться на высших уровнях как в этих технических организациях, так и в ООН в целом». Одной из основных причин, по которой она стремилась занять пост посла при ООН, стало желание «заступиться за Израиль» и искоренить «антисемитскую гниль» и «антиизраильскую предвзятость» в ООН.

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«Против Израиля принимается больше резолюций, чем против всех остальных стран вместе взятых», — заявила Элиза Стефаник. Поэтому она хочет стать «голосом моральной ясности» в Совете Безопасности ООН и в Организации Объединенных Наций в целом, с тем чтобы мир услышал, насколько важно поддерживать Израиль — «нашего самого ценного союзника». Общение с членами Сенатского комитета по международным отношениям в целом проходило в спокойной и конструктивной атмосфере, однако во время слушаний возник и один напряженный момент.

Один из сенаторов-демократов спросил, считает ли она, что палестинцы имеют право на самоопределение. Будущая посол замешкалась, а затем ответила: «Я верю в мир в регионе» и «конечно, они (палестинцы) тоже заслуживают прав человека». На следующий вопрос — считает ли она, что у Израиля есть «библейское право» на весь Западный берег — Элиза Стефаник ответила быстрым «да», что вызвало у многих членов комитета невольное покачивание головой.

Дипломатия или устрашение?

В какой степени администрация Дональда Трампа (Donald Trump) вообще откажется от многосторонних отношений и сотрудничества с Организацией Объединенных Наций? Ответ на этот вопрос остаётся открытым. Понятно, что полный выход США из этой международной организации представляется маловероятным. Какие бы реформы ни стремился провести Дональд Трамп, похоже, что у него будет надежный союзник в лице Элизы Стефаник (Elise Stefanik). Тем не менее остается неясным, какую роль в достижении внешнеполитических целей администрации Трампа сыграет дипломатия.

Когда один из её коллег-республиканцев спросил, какие методы она будет использовать в отношениях с Россией — одной из пяти постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН, обладающей правом вето, — Элиза Стефаник четко продемонстрировала склонность к стратегии силы. «Я думаю, что сдерживание — это ключевой фактор. Это наше самое сильное средство обеспечения мира, — заявила Элиза Стефаник. — Я твердо верю в силу сдерживания, но дипломатия также очень важна».

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