ООН 80 лет спустя: что осталось от былых идеалов?

Подписание Устава Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, 26 июня 1945 года. Rue Des Archives / Rda

Организация Объединённых Наций была создана с целью обеспечения прочного мира. Сегодня, спустя 80 лет, в Европе вновь бушует война, а экстремизм и популизм подрывают доверие к международным институтам, сформированным в 1945 году.

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Военный кошмар в Европе завершился 8 мая 1945 года. Хотя Швейцария официально не участвовала в войне, в Женеве и других городах улицы заполнились радостными толпами. Капитуляция Германии, подписанная 7 мая в Реймсе и подтверждённая 8 мая в Берлине, ознаменовала окончание боевых действий на европейском континенте.

«Только представьте: пять лет мировой войны, 50 миллионов погибших, боевые действия по всему миру, Холокост, атомные бомбардировки» — говорит Людовик Турне (Ludovic Tournès), профессор международной истории Женевского университета, в программе Géopolitis на телеканале RTS (Radio Télévision Suisse). Беспрецедентная катастрофа Второй мировой войны требовала создания нового международного порядка, способного предотвратить подобные цивилизационные провалы.

Шок от пережитой войны возродил идею, впервые сформулированную в 1919 году с учреждением Лиги Наций в Женеве: урегулировать международные отношения на основе коллективной безопасности, диалога и многосторонней дипломатии. Уже в самый разгар войны, 14 августа 1941 года, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт подписали Атлантическую хартию — документ, изложивший принципы мира и безопасности в послевоенном мире. Именно этот текст лёг в основу Декларации Объединённых Наций, к которой в 1942 году присоединились 26 стран антигитлеровской коалиции.

Замысел и реальность

«Изначально Организация Объединённых Наций создавалась для противодействия тоталитаризму, нацизму и фашизму, при том понимании, что союзные державы не прекратят войну до окончательной победы над нацизмом», — подчёркивает Людовик Турне. И именно представители стран-победителей через несколько недель после капитуляции Германии собрались в Сан-Франциско, с тем чтобы официально основать ООН.

Артур Ванденберг (Arthur Vandenberg, 1884–1951), один из архитекторов американской внешней политики эпохи «холодной войны», подписывает Устав Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, 26 июня 1945 года. Keystone / Keystone

Устав Организации (также известный как Сан-Францисский устав), подписанный в июне 1945 года пятьюдесятью государствами, зафиксировал амбициозную цель: обеспечить мир через сотрудничество, справедливость и уважение к человеческому достоинству. Что касается Швейцарии, то после войны международное сообщество воспринимало Швейцарию не только как нейтральную страну, но и едва ли не как попутчика Германии. Чтобы урегулировать все претензии к ней, Швейцария в 1946 году подписала Вашингтонское соглашениеВнешняя ссылка и выплатила 250 миллионов долларов в фонд восстановления Европы.

Тем не менее страна сохраняла политику нейтралитета и присоединилась к ООН только в 2002 году по результатам всенародного референдума. Однако в замысле основателей ООН мир не сводился лишь к отсутствию войны. «Мир — это не только прекращение военных действий, — поясняет Людовик Турне, — но и мир, в котором каждый человек имеет доступ к здравоохранению, труду и к тому, что тогда называли минимальным уровнем достойной жизни». Исходя из этой концепции, ООН создала ряд специализированных агентств, в том числе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) со штаб-квартирой в Женеве.

Многосторонность под вопросом

Спустя восемьдесят лет архитектура мирового порядка, выстроенная после Второй мировой войны, оказалась под угрозой. Выход США из ВОЗ и Совета по правам человека при Дональде Трампе, паралич Совета Безопасности перед лицом российской агрессии против Украины и конфликта в Газе, торговые войны, скептицизм по отношению к институтам ООН и хронический кризис финансирования её структур — всё это подрывает основы стабильных международных отношений.

«Приход Дональда Трампа к власти стал разрывом с восьмидесятилетней традицией многосторонней дипломатии», — подчёркивает Людовик Турне. Эту точку зрения разделяет и Йохан Шапюто (Johann Chapoutot), профессор новой и новейшей истории Сорбонны и специалист по истории нацизма: «После 1945 года существовало стремление цивилизовать мир — превратить его в своего рода град на холме, управляемый законами, с тем чтобы избежать катастроф, подобных двум мировым войнам. Этот консенсус в западном мире сохранялся до недавнего времени. Сегодня он разрушен».

Конец цикла: переосмысление принципов многосторонности

По мнению Йохана Шапюто, современная эрозия принципов многосторонности знаменует не начало новой эры, а скорее завершение цикла, начавшегося ближе к концу холодной войны. «Я думаю, мы наблюдаем окончание своеобразной «консервативной контрреволюции», начавшейся в начале 1980-х годов с приходом к власти Рональда Рейгана в США и Маргарет Тэтчер в Великобритании. Именно поэтому конец этого цикла проявляется столь радикально и бескомпромиссно», — поясняет историк.

Эта радикализация, по его словам, принимает форму режимов либерального авторитаризма, сочетающих экономический либерализм с авторитарными практиками власти. В своей последней книге Les Irresponsables (Безответственные) Йохан Шапюто исследует механизмы, которые в 1930-х годах обеспечили крайне правым прирост популярности в Германии. «Сегодня мы везде, начиная с США, наблюдаем союз между циничным либерализмом и механизмами по подрыву демократии», — подчёркивает он.

На фоне продолжающихся войн и политического экстремизма, в год 80-летия окончания Второй мировой, историк призывает сохранять хладнокровие. По его словам, одним из методов крайне правых является шоковое воздействие на общество жестокостью, оскорблениями и ложью. Он напоминает о необходимости критического мышления: «История показывает, что крайне правые бывают жестоки и громогласны, но их лидерам зачастую недостаёт компетентности. Первый срок Дональда Трампа стал катастрофой. Второй стремительно движется по тому же пути».

Так или иначе, но стория вновь подаёт тревожные сигналы. Через 80 лет, прошедших с момента основания Организации Объединённых Наций, международное сообщество стоит перед необходимостью заново переосмыслить принципы многостороннего сотрудничества — с учётом тяжёлых уроков прошлого, причем как далекого, так и близкого. Ведь, по сути, пересмотр современного миропорядка начался как минимум в 2014 году, с нападения Путина на Украину.

Кроме того, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций никогда не был предназначен для урегулирования ситуации, в которой один из его постоянных членов, вооруженный ядерным оружием, становится агрессором. Через восемьдесят лет после своего создания в 1945 году ООН находится к системном кризисе, рискуя повторить судьбу Лиги Наций.

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