A 80 anni dalla fine della guerra, cosa resta del sogno delle Nazioni Unite?

Firma della Carta delle Nazioni Unite a San Francisco il 26 giugno 1945. Rue Des Archives / Rda

L'ONU è nata sulla scia della capitolazione della Germania nazista l'8 maggio 1945, con l'obiettivo di stabilire una pace duratura. Dopo 80 anni, l'ascesa degli estremismi e il ritorno di conflitti aperti stanno mettendo in discussione le istituzioni internazionali nate all'epoca.

L’8 maggio 1945 l’Europa festeggiava la fine di un incubo. A Ginevra, allora nota come “la città delle nazioni”, la folla esultante invadeva le strade. La capitolazione tedesca, firmata il 7 e l’8 maggio a Reims e poi a Berlino, segnò la fine delle ostilità nel Vecchio Continente.

Al programma Géopolitis Collegamento esternodella Radiotelevisione svizzera in lingua francese (RTS), il professore di Storia internazionale all’Università di Ginevra Ludovic Tournès ha detto: “Quando la guerra finisce, si prova un senso di sollievo totale. Bisogna immaginare cinque anni di conflitto globale, 50 milioni di morti, operazioni militari in ogni angolo del pianeta, il genocidio degli ebrei, le bombe atomiche…”. Pochi mesi dopo, questa conflagrazione globale senza precedenti diede origine a un nuovo ordine internazionale.

Dalla guerra totale alla pace razionale

Il trauma causato dal conflitto fece rivivere un’idea già formulata nel 1919 con la Società delle Nazioni, fondata a Ginevra all’indomani della Prima Guerra mondiale: regolare gli affari internazionali in modo razionale, attraverso un quadro collettivo. Il 14 agosto 1941, nel pieno della Seconda Guerra mondiale, il primo ministro britannico Winston Churchill e il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt firmarono la Carta Atlantica, un documento che stabiliva i principi per garantire la pace e la sicurezza nel mondo. Questo testo ha ispirato la Dichiarazione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel 1942 da 26 Paesi alleati.

“Inizialmente, le Nazioni Unite furono create per contrastare i totalitarismi, il nazismo e il fascismo, con l’idea che i Paesi alleati avrebbero deciso di non smettere di combattere finché il nazismo non fosse stato sconfitto”, spiega Ludovic Tournès.

Furono questi stessi Paesi che, poche settimane dopo la capitolazione tedesca, si riunirono a San Francisco per fondare ufficialmente l’Organizzazione delle Nazioni Unite. La Carta delle Nazioni Unite (nota anche come Carta di San Francisco), firmata nel giugno 1945 da 50 Stati, delinea un progetto ambizioso: garantire la pace attraverso la cooperazione, la giustizia e la dignità umana.

A causa della sua neutralità, la Svizzera non ha partecipato attivamente alla fondazione delle Nazioni Unite, alle quali avrebbe aderito molto più tardi, nel 2002, a seguito di un’iniziativa popolare accettata del 54,6% dell’elettorato e dalla maggioranza dei Cantoni.

La firma del senatore americano Arthur Hendrick Vandenberg della Carta dell’ONU, San Francisco, 26 giugno 1945. Keystone

Nella mente dei fondatori, tuttavia, la pace non poteva essere ridotta all’assenza di guerra. “Un mondo in pace non è solo un mondo in cui gli affari internazionali sono regolati da incontri regolari, ma anche un mondo in cui tutti hanno accesso alla salute, al lavoro e a quello che all’epoca veniva chiamato uno standard minimo di vita”, spiega Tournès. Le Nazioni Unite istituirono agenzie specializzate, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con sede a Ginevra.

Multilateralismo sotto pressione

Ma dopo 80 anni, la struttura sembra vacillare. Il ritiro, sotto la presidenza di Donald Trump, degli Stati Uniti dall’OMS e dal Consiglio per i diritti umani, la paralisi del Consiglio di sicurezza di fronte ai conflitti in Ucraina e a Gaza, la guerra commerciale, il crescente scetticismo nei confronti delle istituzioni ONU e la crisi di liquidità… “La rottura con l’arrivo al potere di Donald Trump segna la rottura con 80 anni di multilateralismo”, osserva Tournès.

Un’osservazione condivisa da Johann Chapoutot, professore di Storia contemporanea alla Sorbona e specialista di nazismo: “Dopo il 1945, c’è stato un desiderio di civilizzare il mondo, in altre parole di rendere il mondo un posto governato da leggi per evitare ciò che era accaduto durante due guerre mondiali. Questo consenso in Occidente è stato rispettato fino a poco tempo fa. Ora è stato infranto”.

La fine di un ciclo

Tuttavia, secondo Chapoutot, questa erosione del multilateralismo non segna una nuova era, ma la fine di un periodo conservatore iniziato verso la fine della Guerra Fredda. “Penso che siamo alla fine di un ciclo, di una ‘controrivoluzione conservatrice’ iniziata nei primi anni ’80 negli Stati Uniti con Ronald Reagan e in Gran Bretagna con Margaret Thatcher. Ed è proprio perché siamo alla fine che questo ciclo è tanto più radicale e violento”.

Secondo lo storico, che nel suo ultimo saggio, Les Irresponsables, ripercorre i meccanismi che hanno portato alla simpatia per l’estrema destra nella Germania degli anni Trenta, questo radicalismo prende la forma dei regimi “liberal-autoritari”, che combinano liberalismo economico e potere autoritario. “Questa alleanza tra liberalismo cinico e messa in discussione della democrazia è qualcosa che vediamo ogni giorno sulla scena mondiale, a partire dagli Stati Uniti”, osserva.

Mentre l’armistizio celebra il suo 80° anniversario in un contesto di guerra e di ascesa di idee estreme, lo storico esorta a mantenere il sangue freddo: “Uno degli strumenti dell’estrema destra è stupire le persone con brutalità, insulti e bugie”. E invita ad avere un occhio critico più acuto: “La storia ci mostra che l’estrema destra è certamente violenta e rumorosa, ma che possiamo fidarci dell’incompetenza dei suoi leader. Il primo mandato di Trump è stato un disastro. Il secondo si sta felicemente dirigendo nella stessa direzione”.

Imparare le lezioni di una storia che sembra ripetersi: a quasi un secolo dalla nascita delle Nazioni Unite, al multilateralismo viene chiesto di reinventarsi di fronte agli echi del passato.

