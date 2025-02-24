Украина: мир или умиротворение агрессора?

Прошло три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый год в годовщину этого события подкаст Inside Geneva выпускает специальный выпуск, посвященный войне.

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Иможен Фолькс Готовит репортажи из Женевы как для SWI swissinfo.ch, так и для BBC. Доступно на 1 другом языке English en Ukraine: peace or appeasement? Оригинал Читать далее Ukraine: peace or appeasement?

В первую годовщину мы с оптимизмом обсуждали тему «Как установить мир». Тогда Хиба Касис (Hiba Qasis) из женевского фонда «Принципы для мира» (Principles for Peace) напомнила, что «мир — это не просто отсутствие насилия. Речь идет о доступе к правосудию, экономическим возможностям, безопасности и плюрализму». Год спустя мы анализировали военно-политическую ситуацию после двух лет ожесточенных боев. Тогда моя коллега Гунилла фон Холл (Gunilla von Hall), которая неоднократно ездила в Украину, задала важный вопрос: «Разве не наступает момент, когда государство, видя гибель стольких мирных жителей, должно сказать себе: хватит, пора остановиться?»

Хотя мы пришли к выводу, что изначальный план Владимира Путина по захвату всей Украины становится все менее реалистичным, профессор Юсси Ханхимяки (Jussi Hanhimäki) из Женевского института международных исследований (Graduate Institute) все-таки предупреждал: ни мира, ни даже перемирия в обозримом будущем ждать не стоит. «С теми, кто сейчас у власти, это невозможно. С Путиным с одной стороны и Владимиром Зеленским с другой. Оба нацелены на победу — какой бы она ни была».

Новый шериф в городе

На Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года американская сторона дала европейским союзникам Украины ясно понять: «В городе появился новый шериф». Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед европейскими лидерами, не представил никакой стратегии Вашингтона по достижению мира в Украине, хотя его начальник, Дональд Трамп, еще во время предвыборной кампании уверял, что «заключит сделку за 24 часа». Вместо этого Вэнс прочитал лекцию о свободе слова и демократии, утверждая, что главная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а изнутри — от самих европейцев.

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Он заявил, что в Европе подавляется свобода слова, а политики боятся своих избирателей. Эти слова вызвали возмущение: министр обороны Германии Борис Писториус назвал выступление Вэнса «абсолютно неприемлемым». Особенно учитывая, что Вэнс сам поддержал в США спорное законодательство, прозванное Don’t Say Gay*, выступая за запреты определенных книг и за ограничение доступа журналистов в Белый дом. Но Вэнс со всей его зашоренностью был лишь отвлекающий маневр. Главный вопрос в другом: какого мира хочет добиться «новый шериф» Трамп?

Искусство сделки?

Стал ли неожиданный телефонный звонок Трампа Путину началом реальных мирных переговоров? Или это всего лишь попытка «заключить сделку»? Не случайно первым представителем новой администрации США, посетившим Киев, оказался не госсекретарь и даже не министр обороны, а министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent). Он передал Владимиру Зеленскому проект контракта, по которому редкоземельные минералы Украины переходили под контроль США. При этом документ не содержал никаких обязательств по будущей военной поддержке Украины.

Ник Камминг-Брюс, обозреватель New York Times в Женеве, считает этот звонок не просто наивным шагом, а демонстрацией отказа новой администрации США от принципов международного права и от всех прежних альянсов и союзов. «Складывается впечатление, что Трамп даже не осознает, что имеет дело с человеком, нарушившим Устав ООН. С человеком, на руках которого кровь тысяч жизней и многочисленные военные преступления».

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Гунилла фон Холл отмечает, что украинцы очень устали и хотят, чтобы война закончилась. Однако многие восприняли действия Трампа как предательство. Требование США передать им контроль над залежами редкоземельных минералов в Украине, на что Зеленский конечно ответил отказом, воспринимается в Киеве как шантаж.

Кроме того, стратегия Вашингтона, предполагающая переговоры только с Россией, исключая Украину, Европу и ООН, может привести к изоляции тех, кто больше всего вложился в достижение устойчивого мира. Лоран Сьерро, корреспондент швейцарского информационного агентства Keystone-SDA при ООН, считает, что Трамп вообще не склонен к многосторонним переговорам: «Он понимает только язык сделки, а сделка для него — это соглашение только между двумя сторонами».

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Лоран Сьерро также напоминает, что дипломатические усилия нейтральной Швейцарии, вложившей много сил и средств в организацию мирных переговоров, пока не дали результата. Конференция на Бюргенштоке, прошедшая в июне 2024 года, стала, по его словам, «блестящим дипломатическим поражением». Тем не менее, Берн продолжает, пусть и безуспешно, поддерживать контакты как с Вашингтоном, так и с Москвой.

Может ли Европа доверять США?

Всю дискуссию можно услышать на английском языке в подкасте Inside Geneva. Мы ставим перед собой в этой беседе несколько жестких и непростых вопросов:

— Может ли Европа доверять США?

— Не была ли Европа слишком самоуверенной?

— Кому был выгоден трансатлантический альянс, и подошел ли он к концу?

— Какую роль сегодня играет ООН?

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Ответов на все эти вопросы пока нет, но наши корреспонденты сходятся в одном: мирные переговоры — долгий, сложный процесс, требующий терпения, компромисса и участия всех сторон. Лоран Сьерро подытоживает: «Мы никогда не сможем говорить о мире и устойчивом урегулировании, пока украинцы не будут вовлечены в переговоры. Иначе обиды так и останутся нерешенными».

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А я напомню слова Хибы Касис, сказанные в первую годовщину войны: «Мир — это не просто отсутствие насилия. Это доступ к правосудию, экономическим возможностям, безопасности и плюрализму».

*Примечание редакции Законы Don’t Say Gay («Не говори “гей”») в США ограничивают обсуждение вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности в школах. Они были впервые введены во Флориде в 2022 году в рамках Parental Rights in Education Act («Закона о правах родителей в образовании») и впоследствии стали моделью для аналогичных инициатив в других штатах, таких как Алабама, Техас и Теннесси. Эти законы запрещают или ограничивают преподавание тем, связанных с ЛГБТК+, особенно в младших классах, а также вводят запрет для учителей на обсуждение сексуальной ориентации и гендерной идентичности без одобрения родителей. В некоторых случаях учителей обязуют сообщать родителям, если ученик идентифицирует себя как ЛГБТК+. Поддержку этим законам оказывают в основном консервативные политики и активисты, которые утверждают, что родители должны контролировать содержание школьного образования. Однако противники, включая ЛГБТК+ организации и правозащитников, считают, что такие ограничения создают дискриминационную атмосферу, усиливают стигматизацию и могут негативно сказаться на психическом здоровье подростков. Фраза Don’t Say Gay стала символом общественного сопротивления этим законам и широко используется в дебатах о правах ЛГБТК+ в сфере образования.