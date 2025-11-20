Украинские военные в Женеве изучают гуманитарное право

Украинские солдаты помогают пожилой женщине в городе Ирпень 6 марта 2022 года. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Женевская НКО Geneva Call проводит обучение украинских военнослужащих базовым нормам международного гуманитарного права (МГП). Украина взяла на себя обязательство соблюдать эти нормы, являющиеся частью современного права вооружённых конфликтов.

9 минут

Аннегрет Матхари (Annegret Mathari)

Что должно сделать подразделение ВСУ, обнаружив перед собой две группы раненых солдат: российских и украинских? «Инстинктивно хочется сначала помочь своим, украинцам. Но нормы международного гуманитарного права требуют в первую очередь оказывать медицинскую помощь тем, кто получил самые тяжёлые ранения», — говорит в беседе со Swissinfo Харальд Мундт (Harald Mundt), представитель неправительственной гуманитарной организации Geneva Call в Украине. Разбор подобных ситуаций — часть его повседневной работы: Geneva Call сейчас как раз обучает украинских военнослужащих соблюдению норм международного гуманитарного права (МГП / International Humanitarian Law, IHL), то есть права вооружённых конфликтов.

Одним из ключевых принципов МГП является запрет преднамеренных ударов по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры. «Именно защита гражданских лиц и является основополагающим принципом, на котором строится всё обучение», — подчёркивает Харальд Мундт. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине возникли различные добровольческие подразделения, которые сегодня находятся под контролем Вооружённых сил Украины. Geneva Call обучает прежде всего членов этих групп; всего такую подготовку прошли около пяти тысяч бойцов, включая операторов беспилотников.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны» Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии». Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

В октябре 2022 года Независимая международная комиссия по расследованию нарушений (МГП) в Украине (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine), созданная Советом ООН по правам человека (United Nations Human Rights Council), заявила в своём отчёте, что нарушения международного гуманитарного права допускали не только российские, но в отдельных случаях и украинские Вооружённые силы. Но поскольку Украина стремится к вступлению в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора (NATO), то для неё особенно важно не только демонстрировать знание, но и соблюдать нормы МГП на практике.

Как следует из опубликованного в конце 2024 года отчёта правительства Украины, Министерство обороны страны обязалось обеспечить систематическое обучение всех военнослужащих принципам МГП. Государства, присоединившиеся к Женевским конвенциям — основополагающим документам МГП, — обязаны информировать свои Вооружённые силы и гражданское население о положениях этих соглашений как в мирное, так и в военное время.

Лица под защитой МГП

К «защищённым лицам» в международном гуманитарном праве относятся не только гражданские, но и раненые военнослужащие, которые больше не участвуют в боевых действиях, а также бойцы, сложившие оружие и попавшие в плен, военнопленные в целом и медицинский персонал. Именно эти категории находятся в центре обучающих программ женевской неправительственной гуманитарной организации Geneva CallВнешняя ссылка. «Это один из тех моментов, когда участники программы начинают понимать, почему гуманитарное право имеет такое значение. Каждый осознаёт, что может оказаться в ситуации пленения, и тогда, конечно же, он хотел бы, чтобы с ним тоже обращались надлежащим образом», — говорит Тина Гевис (Tina Gewis), руководитель евразийских программ НПО Geneva Call.

«Чтобы перевести нормы гуманитарного права из юридической плоскости в практическую, мы используем на занятиях так называемые сценарные упражнения». Geneva-Cal

«Чтобы перевести нормы гуманитарного правa из юридической плоскости в практическую, мы используем на занятиях так называемые «сценарные упражнения». Мы также интегрировали их в нашу обучающую онлайн-платформу», — отмечает Харальд Мундт. Участники курсов со своей стороны делятся личным опытом: рассказывают о реальных ситуациях, в которые они попадали сами, вспоминают страх, шок, выброс адреналина — всё то, что на поле боя нередко толкает на инстинктивные действия. НКО Geneva Call организует обучение МГП по всей Украине.

Многие инструкторы имеют военный опыт, некоторые имели ранения и были уволены из Вооружённых сил Украины по состоянию здоровья. «Но благодаря (своему опыту) они могут приводить на занятиях конкретные примеры, они прекрасно понимают, с чем сталкиваются солдаты на поле боя», — поясняет Тина Гевис. Чтобы расширить доступ к обучению, Geneva Call разработала электронные учебные модули и цифровые платформы, которые могут работать и в офлайн-режиме. Как уточняют в организации, это позволяет военнослужащим использовать приложение для обучения каждый раз тогда, когда у них появляется на это время.

Как использование дронов меняет характер войны

Тактика применения дроновВнешняя ссылка с момента начала агрессии заметно изменилась. «В начале 2022 года беспилотники наносили менее 10% ущерба на поле боя как по военной технике, так и по людям», — говорит Харальд Мундт, представитель организации Geneva Call в Украине. Сейчас эта доля достигла 60–80%. «Сегодня дроны способны даже автономно эвакуировать раненых с поля боя», — отмечает он. Существуют и наземные дроны — например, расположенные на колёсных шасси устройства, способные устанавливать мины или же заниматься разминированием. Сегодня беспилотные летательные аппараты (или БПЛА) оснащаются взрывными устройствами и используются для нанесения ударов по противнику. Украина активно участвует в этой технологической гонке.

Украинские военнослужащие тестируют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время учений в Донецкой области. Фотография сделана в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Ukrainian Defense Ministry Press Service

«Поскольку дроны применяются на всех участках фронта, Geneva Call проводит специальные тренинги и для их операторов», — поясняет Харальд Мундт. Ситуация действительно новая: когда создавались нормы международного гуманитарного права дронов ещё не существовало. Однако, по данным Международного комитета Красного Креста (МККК / International Committee of the Red Cross, ICRC), являющегося хранителем Женевских конвенций, гуманитарное право применяется к любой ситуации — независимо от используемой технологии. Тем не менее с появлением дронов возникли и новые вызовы, и угрозы.

Например, бывали случаи, когда военнослужащие пытались сдаться беспилотнику. «МГП однозначно предписывает: лица, выразившие намерение сдаться, не должны подвергаться атакам», — подчёркивает представительница МККК Орели Лашан (Aurélie Lachant). Существуют разные категории ударных дронов; некоторые относятся к классу автономных систем вооружений (АСВ / Autonomous Weapon Systems, AWS). Такие системы после активации способны самостоятельно выбирать и поражать одну или несколько целей без дальнейшего участия человека. «В случае сдачи солдата в плен возникают серьёзные опасения, что AWS могут не распознать соответствующий сигнал», — поясняет Орели Лашан. Автономная система, работающая на основе общих профилей целей и данных сенсоров, порой не способна интерпретировать контекст или надёжно распознавать неоднозначные жесты. Это повышает риск ошибок.

Автономные системы вооружений и МГП

К основополагающим принципам международного гуманитарного права, напоминает МККК, относятся: различие между военными и гражданскими объектами, запрет неизбирательных и несоразмерных атак, а также обязанность предпринимать все возможные меры предосторожности для минимизации жертв среди гражданского населения. Эти правила распространяются на все виды вооружений. Однако применительно к автономным системам вооружения МККК подчёркивает необходимость разработки новых юридически обязательных норм, которые обеспечили бы хотя бы минимальную правовую определённость в этой сфере.

Антидроновая сетка во фронтовом городе Херсон. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Мы опасаемся, что без таких правил дальнейшее развитие и применение автономных систем может привести к практикам, снижающим существующий уровень защиты жертв вооружённых конфликтов», — говорит Орели Лашан. Новейшие дроны, управляемые с помощью оптоволоконных кабелей, практически неуязвимы для прицельных радиопомех, создаваемых спецсредствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но наиболее распространёнными являются так называемые FPV-дроны (First-Person View), которые управляются дистанционно и активно применяются на фронте обеими сторонами. Именно эта модель и сделала беспилотники доминирующим видом оружия в этой войне. «Украинские военнослужащие проявляют значительный интерес к обучению операторов дронов нормам МГП — тем более что такие БПЛА оснащены видеокамерами», — отмечает Харальд Мундт.

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Международная Женева Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП Этот контент был опубликован на Украина стала наглядным примером того, как быстро и радикально дроны меняют облик современных вооружённых конфликтов. Читать далее Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП

Весь полёт дрона до момента попадания в цель фиксируется на видео и сохраняется в центральной базе данных. Поэтому оператор, если он или она нарушит нормы международного гуманитарного права, может быть легко привлечён к ответственности. «Инновации — прежде всего в области систем наведения дронов — действительно повысили точность ударов, однако ни в коей мере не привели к повышению уровня защиты гражданского населения», — указало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) в докладе, опубликованном в апреле 2025 года. Согласно этому документу, большинство жертв дронов среди гражданских лиц возникли в результате российских ударов по территориям, находящимся под контролем украинского правительства.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена Этот контент был опубликован на Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Читать далее Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена

Показать больше

Показать больше Международная Женева Как характер будущих войн связан с регулированием автономных боевых систем? Этот контент был опубликован на «У нас есть уникальная возможность отрегулировать применение автономных системы вооружений»: эксперт МККК. Читать далее Как характер будущих войн связан с регулированием автономных боевых систем?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch