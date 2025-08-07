The Swiss voice in the world since 1935
Хибакуся: свидетельства выжившей после Хиросимы

Утро 6 августа 1945 года навсегда разделило мир на «до» и «после».
Утро 6 августа 1945 года навсегда разделило мир на «до» и «после». HB405, Photo by US Military, Provided by Hiroshima Peace Memorial Museum Peace Database

Утро 6 августа 1945 года навсегда разделило мир на «до» и «после». В 8:15 утра американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Через три дня такая же участь постигла Нагасаки. Эти два удара унесли жизни около 210 000 человек и положили конец Второй мировой войне.

2 минут

Я возглавляю международную языковую службу SWI swissinfo.ch, которая обеспечивает, чтобы наш контент был интересен для аудитории по всему миру. Курирую шесть редакций: арабоязычную, португальскую, китайскоязычную, японоязычную, русскоязычную и испаноязычную. Кроме того, работаю над материалами, связанными с Международной Женевой. Родилась в Йокогаме (Япония), с 1999 года живу в Швейцарии и имею степень магистра международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2016 года, после 15 лет работы на Asahi Shimbun в офисе ООН в Женеве, где я занималась освещением международных отношений и внутренней политики Швейцарии.

Семилетняя Митико Кодама находилась тогда в четырёх километрах от эпицентра, в школе на окраине Хиросимы. Она выжила. И стала одной из тех, кого в Японии называют хибакуся — выжившими после атомных бомбардировок. Сегодня в живых остаются менее 100 000 таких людей, их средний возраст превышает 86 лет.

После войны, несмотря на пережитый ужас, хибакуся долгое время сталкивались с предрассудками и замалчиванием. «Говорили, что нам нельзя заключать браки, что наши дети будут рождаться с уродствами», — вспоминает Митико Кодама в беседе со SWI swissinfo.ch. «У нас не было другого выбора, кроме как остаться хибакуся на всю жизнь». Она долго молчала о пережитом. Но память не уходит.

Процесс разоружения застопорился, миллиарды снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. Но за этими цифрами — человеческая боль.

«Это был ад. Я видела, как из центра города бежали люди с обожжённой кожей… Это преследует меня до сих пор». Несмотря на опасения и страхи, Митико все-таки вышла замуж и родила дочь. «Когда я забеременела, я спрашивала себя: а если она родится больной? А если умрёт?» В 2011 году её дочь умерла от рака. Митико до сих пор спрашивает себя, не её ли это вина.

Сегодня она — одна из самых известных публичных спикеров ассоциации Nihon HidankyoВнешняя ссылка, объединяющей хибакуся. В 2024 году организация получила Нобелевскую премию мира в знак признания борьбы с ядерным оружием. Митико Кодама ездит по Японии и миру с выступлениями. «Мы, хибакуся, всё ещё живы. В нас все еще горит гнев. Но рано или поздно нас не станет. Мы обязаны сделать всё, чтобы это не повторилось».

Это видео носит правдивый и честный характер и многим кадры из него могут показаться неприятными. И в самом деле, развидеть это обратно уже не получится.

Она говорит, что не может позволить памяти исчезнуть. «Мы знаем, что делает ядерное оружие. Мы уже прошли через это». Её голос — не только личный, но и политический. «Больше никаких хибакуся. Мы должны избавиться от ядерного оружия. Это мой долг». И добавляет: «Я должна была быть бабушкой, которая просто греется на солнышке. А я до сих пор рассказываю эту жуткую историю. Потому что кто-то просто должен делать это».

Военный корреспондент среди руин Хиросимы. Снимок сделан через несколько недель после атомной бомбардировки. AP Photo

Как швейцарский дипломат в Японии пережил атомную бомбардировку

Этот контент был опубликован на Мемуары швейцарского дипломата в Японии Камиля Горже сегодня читаются с большим интересом и в самой Японии.

Читать далее Как швейцарский дипломат в Японии пережил атомную бомбардировку
