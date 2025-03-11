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Международная Женева

«Швейцария рискует утратить свой международный авторитет»

Натали Фонтане: «Официальный Берн неадекватно реагирует на глобальный кризис многосторонних отношений»
Натали Фонтане: «Официальный Берн неадекватно реагирует на глобальный кризис многосторонних отношений». Keystone-SDA

Глава правительства кантона Женева Натали Фонтане считает, что официальный Берн неадекватно реагирует на глобальный кризис системы многосторонних международных отношений.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Реакция швейцарского правительства не отражает серьезности угроз, с которыми сталкивается Женева международная в условиях этого кризиса. Таково мнение Натали Фонтане (Nathalie Fontanet,Внешняя ссылка партия «Либералы» / FDP). По ее словам, имидж Швейцарии может оказаться под ударом. «Экосистема международных организаций — это не только Женева. Это важнейшая составляющая роли Швейцарии в мире», — заявила Натали Фонтане в интервью, опубликованном 10 марта 2025 года в швейцарской франкоязычной газете Le Temps.

Сейчас, по ее мнению, ведется беспрецедентная атака на основные ценности, которые лежат в основе легитимности международных организаций и НПО, расположенных в Женеве. Однако швейцарское правительство никак на это не реагирует. В связи с этим Натали Фонтане предлагает организовать масштабную конференцию о будущем принципа многосторонности, о реформах международных организаций и НПО, а также о перспективах гуманитарного и фундаментального права.

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«Швейцария была бы идеальной площадкой для обсуждения этих вопросов с участием различных стран и игроков», — подчеркивает Натали Фонтане. Однако, по ее словам, такие реформы не могут быть инициативой только одного кантона или кантонального министра. Натали Фонтане называет нынешнюю ситуацию «крайне тревожной с точки зрения утраты базовых ценностей».

Она отмечает, что под сомнение ставятся принципы, на которых когда-то были основаны и Швейцария, и кантон Женева: это идеалы Анри Дюнана (Henri Dunant)Внешняя ссылка, принципы МК Красного Креста, гуманитарное право и солидарность с нуждающимися. После решения Соединенных Штатов, обеспечивавших 25% финансирования международных организаций в Женеве, прекратить их поддержку, этим структурам предстоит глубокое реформирование.

По мнению Натали Фонтане, ни одна страна не сможет компенсировать потерю американских средств, поэтому организациям придется пересмотреть приоритеты, наладить более тесное сотрудничество и эффективнее координировать свои проекты и миссии. Для справки: в кантоне Женева базируются 40 международных организаций и 476 НПО. Здесь также находятся представительства при ООН 183 государств.

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