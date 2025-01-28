Женева Международная «нуждается в реформах»
Возвращение Дональда Трампа к власти в качестве президента Соединенных Штатов стало для Международной Женевы причиной волнений и тревог. Бывшая президент Швейцарии и министр иностранных дел страны Мишлин Кальми-Ре призвала к реформированию всей системы международных организаций, сосредоточенных в Женеве, с тем чтобы более эффективно противостоять ожидаемым негативным последствиям второго пришествия Трампа для «экономики этого региона».
«Соединенные Штаты объявили о своем выходе из Парижских соглашений по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). У Международной Женевы есть все основания для беспокойства», — заявила Мишлин Кальми-Ре в интервью швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS. При этом она особо подчеркнула «негативные финансовые последствия американских решений для функционирования системы международных организаций в Женеве». «Но кроме Соединенных Штатов есть ведь и другие страны, которые могли бы взять на себя большую ответственность за финансирование организаций, входящих в структуру Женевы Международной».
Решение нового/старого американского президента выйти из ВОЗ вызывает у нее «серьезное беспокойство», поскольку, по ее словам, «внешняя политика Соединенных Штатов сосредоточена теперь на обеспечении их собственного благополучия, что противоречит принципам международного сотрудничества. Мы не знаем, до какой степени [Дональд Трамп] сократит финансирование международных структур Женевы, насколько далеко могут зайти эти меры и одобрит ли их Конгресс. Однако эти решения так или иначе несомненно отразятся на экономической ситуации в регионе», в который входят Женева, кантон Во и прилегающие территории Франции.
«Риски не признают границ»
Мишлин Кальми-Ре уточнила далее, что с международными организациями в Женеве связаны 33 000 рабочих мест. По ее словам, чтобы компенсировать возможный дефицит финансирования, международным организациям, вероятно, придется обращаться за поддержкой к другим источникам — либо к другим государствам-членам ООН, либо к частным фондам. «Но я уверена, что международные организации все равно сохранят свою жизнеспособность», — подчеркнула М. Кальми-Ре, добавив, что отдельные страны не в состоянии справляться с глобальными проблемами в одиночку. «Нынешние риски не признают границ», — напомнила бывшая министр.
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Женева Международная в цифрах и фактах
По мнению Мишлин Кальми-Ре, Международная Женева по-прежнему «носит слишком сильный западный характер», поэтому она должна реформироваться, с тем чтобы сохранить свою ведущую роль на международной арене, учитывая, что усилить свои позиции стремятся такие игроки, как Бразилия, Южная Африка и Индия. Бывший министр иностранных дел Швейцарии призвала к большей открытости международных организаций системы ООН, включая Совет Безопасности.
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Перспективы Женевы международной в 2025 году
Она также подчеркивает важность «адекватного реагирования на критику, связанную с двойными стандартами в применении норм международного права». «Некоторые из этих критических замечаний вполне обоснованны, и на них необходимо дать ответ», — отметила Мишлин Кальми-Ре, акцентировав внимание на необходимости срочной адаптации международного права к реалиям многостороннего мирового порядка 21 века. Ранее она критиковалаВнешняя ссылка тот факт, что мировое сообщество осуждает Россию за агрессию против Украины, но отказывается делать то же самое в отношении Израиля.
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