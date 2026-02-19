«Новый раунд переговоров по войне в Украине пройдёт в Швейцарии»

Демонстрация в Женеве 17 февраля 2026 года. Keystone / Martial Trezzini

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по войне в Украине может также пройти в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по войне в Украине может также пройти в Швейцарии. В частности, Владимир Зеленский в среду 18 февраля 2026 года сказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану в программе Piers Morgan Uncensored (TalkTV):

«Я просто хочу отметить, что следующая встреча также состоится в Швейцарии. Я считаю позитивным то, что у нас была встреча в Швейцарии. Думаю, это было очень важно». Итальянское информационное агентство Ansa также сообщает, что Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры имеют прямое значение для европейской безопасности и должны проходить в Европе, поскольку война затрагивает весь континент.

Он заявил: «Когда в Европе идёт война, мы должны проводить переговоры именно в Европе, чтобы европейцы чувствовали, что это нападение и на нас, и на Европу». Президент Украины ранее раскритиковал результаты двухдневных переговоров, которые завершились в среду в Женеве, и назвал их «недостаточными».

Еще до начала второго дня переговоров в Женеве на этой неделе он обвинил российскую сторону в затягивании переговорного процесса, проходящего при посредничестве США. Украина почти четыре года при поддержке западных союзников отражает полномасштабное вторжение России. Признаков скорого завершения войны не наблюдается и 24 февраля 2026 года война вступит в свой пятый год.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

