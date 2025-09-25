Швейцария и «грязные деньги»: как вернуть украденные активы
Швейцария замораживает счета диктаторов и ищет пути репатриации украденных ими средств. Почему возвращение похищенных активов остаётся трудной задачей?
Финансовый сектор швейцарской экономики регулярно фигурирует в громких журналистских расследованиях, связанных с украденными диктаторами, клептократами и автократами всех мастей капиталами. Как избавиться от этого «грязного наследия» былых времен?
На протяжении последних десятилетий гражданские протесты, организованные утечки банковских документов и совместные международные журналистские расследования привели к тому, что банки Швейцарии постепенно осознали весь масштаб проблем и начали предпринимать шаги с целью противодействия незаконным финансовым потокам, а также отмыванию денег и финансированию терроризма.
Так, в 2011 году, когда авторитарные режимы Ближнего Востока и Северной Африки оказались под ударом «Арабской весны», Швейцария оперативно заморозила сотни миллионов франков, лежащих, например, на счетах, имевших отношение к режимам Башара аль-Асада (Сирия) и Муаммара аль-Каддафи (Ливия). Подобные примеры можно привести и по счетам, связанным с другими странами — от Гаити и Перу в Латинской Америке до Казахстана и Узбекистана в Центральной Азии, включая Анголу и Мали в Африке.
В 2022 году огромным общественный резонанс вызвало расследование #SuisseSecrets: журналисты опубликовали данные о счетах, связанных с клептократами и политиками, чьи имена оказались тесно связанными со швейцарской банковской системой. Реагируя на подобные разоблачения, Швейцария реализовала целый ряд реформ. Ещё в 2016 году в стране был принят Закон, формулирующий правовые основы процесса реституции (возвращения) незаконно присвоенных активов в страны их происхождения.
Однако реализовать эти нормы на практике оказалось крайне непросто. Правоохранительным органам необходимо доказывать в суде, что данные активы и средства действительно получены незаконным путём. Более того, в странах, куда предполагается вернуть эти средства, должны существовать структуры и институты, способные в режиме полной прозрачности официально принять и распределить вернувшиеся финансовые средства.
Определённые успехи уже есть. В частности, Швейцария к решению вопроса о том, как использовать возвращённые активы в интересах тех, кто больше всего нуждается в помощи, стала привлекать гражданское общество. Однако серьёзные проблемы все еще имеют место быть: Швейцария постоянно вынуждена лавировать между интересами собственного финансового сектора экономики и требованиями международного сообщества.
