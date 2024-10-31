В Швейцарии солнечные панели уложат между рельсами

Солнечные модули можно устанавливать вручную или механически с помощью мобильной установки, специально разработанной компанией Scheuchzer SA. Компания утверждает, что может устанавливать до 1 000 кв. м солнечных панелей в день. Sun-Ways

Швейцарские власти дали «зеленый свет» пилотному проекту по установке съемных солнечных панелей на железнодорожном полотне в промежутке между рельсами. Уникальная технология уже вызвала заметный интерес в других странах.

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Недавно компания Sun-WaysВнешняя ссылка, небольшой частный швейцарский стартап, подтвердила информацию о том, что после 10 месяцев тестов, экспертных оценок и работы над прототипами Федеральное ведомство по делам транспорта (Bundesamt für Verkehr BAVВнешняя ссылка, автономное подразделение Министерства экологии, транспорта и коммуникаций UVEK) наконец-то выдало разрешение начать весной 2025 года реальную обкатку новой технологии генерирования энергии за счет солнечного света на 100-метровом участке железнодорожного маршрута в кантоне Невшатель, обслуживаемом местной транспортной компанией transNВнешняя ссылка.

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В рамках первого трехлетнего этапа испытаний на шпалы между путями будут вместе с соответствующей инфраструктурой установление 48 солнечных панелей. Они будут производить электричество и подавать его в локальную энергосеть. Общий бюджет проекта составляет 585 000 швейцарских франков или 681 000 долларов США. По словам генерального директора компании Sun-Ways Джозефа Скудери (Joseph Scuderi), это будет первый в истории случай, когда солнечные панели будут установлены на действующем железнодорожном полотне.

Чиновники сменили гнев на милость

Идея установки солнечных панелей между рельсами не нова. Нечто подобное уже тестировали две другие компании, итальянская Greenrail и английская Bankset Energy. Однако компания Sun-Ways стала первой фирмой, официально запатентовавшей в сотрудничестве с EPFL, лозаннским Политехом, систему съемных солнечных модулей, которые можно будет устанавливать как вручную, так и автоматически с помощью специальной подвижной установки, специально разработанной швейцарской компанией Scheuchzer SAВнешняя ссылка, специализирующейся на обслуживании железных дорог. Компания Sun-Ways утверждает, что способна устанавливать до 1000 квадратных метров солнечных панелей в день, причем каждый такой элемент можно будет так же быстро снять, чтобы провести техническое обслуживание или заменить.

Компания Sun-Ways начнет тестировать свою технологию весной 2025 года на железнодорожной линии в кантоне Невшатель на западе Швейцарии. Sun-Ways

А ведь ещё прошлым летом казалось, что этот проект обречен на поражение. Федеральное швейцарское транспортное ведомство BAV первоначально отклонило заявку Sun-Ways на выдачу всех необходимых лицензий за отсутствием необходимой технической документации. Однако потом компания Sun-Ways представила не только все бумаги, но и специально изготовленный тестовый прототип. Это позволило чиновникам сменить гнев на милость и события стали развиваться ускоряющимися темпами.

Как говорит Дж. Скудери, все теперь происходит очень стремительно, например, сразу же активный интерес к этой технологии начали проявлять несколько иностранных государств. Последовала и престижная награда на конкурсе инноваций во Франции, после чего на швейцарское изобретение обратила внимание французская железнодорожная госкомпания SNCF. В настоящий момент Sun-Ways участвует в аналогичных проектах, планируемых в Ю. Корее, Испании и Румынии, и ведет переговоры с потенциальными партнёрами в Китае, Таиланде, Австралии и США.

Идея, заслуживающая одобрения

В Швейцарии компания Sun-Ways уже разработала отдельную систему солнечных батарей для частных железных дорог, ведущих, например, к складским помещениям или промзонам. Недавно мэрия города Эйгль в кантоне Во приняла решение заказать технико-экономическое обоснование установки комплекса солнечных батарей на 1500-метровом участке частной железной дороги, обслуживающей городскую промышленную зону. Какое воздействие на окружающую среду может оказать такая технология?

Стартапу из кантона Во пришлось для начала создать несколько прототипов, с тем чтобы убедить Федеральное ведомство транспорта (Bundesamt für Verkehr BAV) выдать ему разрешение на право реализации пилотного проекта. Sun-Ways

Компания Sun-Ways утверждает, что её панели могут быть установлены на протяжении всех 5317 километров швейцарской национальной железнодорожной сети, производя до 1 тераватт-часа (ТВт⋅ч) солнечной электроэнергии в год, что составило бы долю в 2% от общего объема потребляемой в Швейцарии электроэнергии. Представитель BAV Марк Зигенталер настроен более осторожно, но и он говорит, что идея насчет производства возобновляемой энергии на базе железнодорожной инфраструктуры «заслуживает одобрения». Об этом он заявил в интервью порталу SWI swissinfo.

По словам М. Зигенталера, первоочередной задачей, стоящей перед компаниями Sun-Ways и transN, является наработка практического опыта работы данной технологии и получение данных, на основе которых можно было бы оценить, какими характеристиками обладают солнечные панели с точки зрения усталостных деформаций и износа, а также понять, какие проблемы будут возникать в области технического обслуживания и мониторинга общего состояния путевого хозяйства.

Возможные проблемы

А они не исключены. В 2023 году Международный союз железных дорог (Union Internationale des Chemins de fer, UICВнешняя ссылка) обратил внимание на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации данной технологии, среди них он отметил микротрещины на панелях, повышенный риск их самопроизвольного возгорания, не говоря уже о дополнительной шумовой нагрузке на окружающее пространство: обычно шум поглощается насыпью, но панели будут играть роль отражающих экранов, рассеивающих шум, а не поглощающих его.

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Дж. Скудери настаивает на том, что эта технология все еще находится на стадии пилотного проекта и что «мы, несомненно, узнаем много нового, что позволит нам улучшить её». Напомним, что увеличение объемов производства солнечной энергии является одним из главных пунктов стратегии Швейцарии, с помощью которой она надеется достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов уже к 2050 году. К тому же году страна хотела бы получать в год не менее 45 ТВт⋅ч электроэнергии, вырабатываемой при помощи силы солнца и ветра, что было бы в семь раз больше, чем в 2023 году.

Недавно в Швейцарии был одобрен на референдуме федеральный закон, призванный ускорить внедрение по стране технологий солнечной энергетики. Швейцарское правительство в целом приветствует установку солнечных панелей на самых разных доступных поверхностях, от крыш домов до шумовых барьеров вдоль автострад и даже в горах на плотинах ГЭС. Как и во многих других странах мира, швейцарский рынок технологий получения энергии за счет солнца в последнее время находится на подъёме, а ежегодный прирост объема электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями, в период с 2020 по 2024 год составил показатель по меньшей мере в 40%.

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«Развитие солнечной энергетики в настоящее время обеспечивает стране в год дополнительные 2–3% электричества. Таким образом, солнечная энергия становится наряду с гидроэнергетикой второй основой всей нашей системы энергоснабжения. К 2050 году солнечная энергия в теории сможет покрывать до половины нашей годовой потребности в электричестве, и это с учетом увеличения объемов потребления энергии в стране», — говорит Маттиас Эгли (Matthias Egli), исполнительный директор SwissolarВнешняя ссылка, швейцарской профессиональной ассоциации предприятий области солнечной энергетики.

Новая законодательная база

И тем не менее пока Швейцария продолжает отставать от других европейских стран. В опубликованном в мае 2024 года НКО «Швейцарский энергетический фонд» (Schweizerische Energie-Stiftung, SESВнешняя ссылка) исследовании, посвященном производству солнечной и ветровой энергии на душу населения в Европе, Швейцария заняла только 22-е место, опередив лишь Мальту, Румынию, Чехию, Словению, Словакию и Латвию. При этом Швейцария явно опережает североевропейские страны, но это только потому, что там в целом меньше солнечной радиации. Первое место в прошлом году, произведя в два раза больше солнечной энергии на человека, чем Швейцария, заняли Нидерланды. По производству солнечной энергии на душу населения опережает Швейцарию и Германия

Проблема, по мнению НКО SES, заключается в том, что Швейцария пока не создала для себя в этой области адекватной законодательной базы. «Финансовые и плановые риски, связанные с инвестициями в ветряные и солнечные электростанции, пока в этой стране слишком высоки». Помочь решить эту задачу призван одобренный избирателями на референдуме в июне 2024 года и направленный на дополнительное стимулирование развития возобновляемых источников энергии Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren EnergienВнешняя ссылка (Федеральный закон «О надежном электроснабжении с использованием возобновляемых источников энергии»).

Русскоязычный оригинал статьи подготовлен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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