Журналистам следует осторожно использовать ИИ
Швейцарский Совет по делам прессы (Schweizer Presserat) рекомендует средствам массовой информации быть при работе с программами на основе «искусственного интеллекта» (ИИ) особенно бдительными и осторожными. Об этом говорится в обновленном наборе нормативных рекомендаций, опубликованных Советом на прошлой неделе.
В первую очередь это касается новых инструментов на основе ИИ, генерирующих «искусственный» контент: тексты, графические изображения, видео, голосовые сообщения или фотографии. Как и прежде, ответственность за весь публикуемый контент несут журналисты и редакции. Эта ответственность ни при каких обстоятельствах не может быть переложена на сам инструмент на основе искусственного интеллекта.
Поэтому журналисты должны, как и прежде, проверять контент перед публикацией в соответствии с обычными журналистскими критериями правдивости, точности и надёжности, даже если он и создан с помощью ИИ. Совет по делам прессы также призываетВнешняя ссылка специально помечать контент, созданный с помощью «искусственного интеллекта». Редакции должны будут четко указывать, где и как они используют такие программы.
Правила и нормы, касающиеся журналистских источников, также остаются в силе. Журналисты обязаны знать и реально оценивать надежность источников, на которых основан контент, созданный искусственным интеллектом. Происхождение «искусственной» информации (тексты на основе «оценок», данных чат-ботами, базирующимися на ИИ) также должно быть названо так же, как и в случае с «традиционной» журналистской информацией.
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Швейцарский Cовет по делам прессы особо рекомендует быть острожным в отношении звуков, изображений или видео: они не должны вводить в заблуждение или сбивать с толку из-за своей почти неотличимости от «реальных» материалов. Кроме того, по мнению Совета, нельзя «кормить» программы искусственного интеллекта конфиденциальными или «в ином смысле чувствительными данными», не обеспечив контроль над их будущим использованием. Также необходимо соблюдать законодательство в области авторского права.
Контент, взятый программами ИИ из сторонних источников, должен быть процитирован и помечен сносками в соответствии с обычными критериями цитирования. Отдельный вопрос — права журналистов в ситуации, когда ИИ меняет качественно саму индустрию журналистики и грозит привести к массовому сокращению рабочих мест. Совет намерен изучить и этот вопрос, но пока никаких рекомендаций в этой сфере он не публикует.
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Тем не менее, учитывая стремительное развитие программ на основе ИИ Совет намерен пересматривать свои рекомендации в режиме реального времени, меняя и совершенствуя их по мере необходимости.
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