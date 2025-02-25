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Медики Швейцарии добились прорыва в трансплантологии

Швейцарские медики смогли пересадить пациенту сердце после рекордно долгой транспортировки.
Швейцарские медики смогли пересадить пациенту сердце после рекордно долгой транспортировки. Keystone-SDA

В Университетской клинике Inselspital в Берне медики успешно пересадили сердце, которое находилось вне человеческого тела в течение 12 часов. Как сообщили представители клиники в понедельник, 17 февраля, этот показатель стал европейским рекордом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам врачей, из-за плохой погоды команда кардиохирургов не смогла доставить, как планировалось, донорский орган самолётом. В результате было принято решение перевезти сердце на автомобиле. Несмотря на долгий путь операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.

«Возможность поддерживать сердце бьющимся вне тела в течение столь длительного времени полностью меняет правила игры в швейцарской трансплантологии», — отметил Давид Рейнеке (David Reineke), руководитель Отделения кардиохирургии клиники Inselspital.

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Такого результата удалось добиться благодаря методу перфузии ex vivo. В отличие от традиционного способа, при котором донорские органы просто охлаждают, новая технология позволяет поддерживать кровообращение. Сердце подключают к специальной системе, которая насыщает его кислородом, питательными веществами и лекарствами.

Это помогает сохранять орган в рабочем состоянии гораздо дольше. Раньше донорские сердца можно было использовать не более четырёх часов после изъятия. Теперь этот срок увеличился втрое, что даёт больше шансов пациентам, ожидающим трансплантации.

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