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Танзания глазами врача-инфекциониста

Река Киломберо (Kilombero) у города Ифакара (Ifakara) образует границу между областями Киломберо и Уланга (Ulanga). (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Swiss TPH
Основное занятие для жителей города Ифакара — рыболовство. (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Christian Heuss / Swiss TPH
Каждый день здесь, у города Ифакара, реку Киломберо пересекают сотни гастарбайтеров. (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Christian Heuss / Swiss TPH
Разведение подопытных мух и других насекомых служит в «Ifakara Health Institut» основой для изучения таких болезней, как малярия. (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Swiss TPH
В последние годы число заболеваний малярией в регионе Ифакара заметно сократилось — во многом благодаря работе, проделанной сотрудниками и учеными «Ifakara Health Institut». (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Christian Heuss / Swiss TPH
Марсель Таннер (Marcel Tanner) в Багамойо: без противомоскитных сеток здесь жить невозможно. (Фото: Петер Йегги / Peter Jaeggi). Swiss TPH
Доктор Омари (Omari), научный сотрудник «Ifakara Health Institute» раскрывает Марселю Таннеру секреты африканских лекарственных трав. (Фото: Петер Йегги / Peter Jaeggi). Swiss TPH
Многие клиники и медицинские центры в Танзании не имеют даже самого необходимого. (Фото: «Swiss TPH»). Swiss TPH
Большое значение в «Ifakara Health Institut» придается охране материнства и детства. (Фото: Иоахим Пеликан / Joachim Pelikan). Swiss TPH / Joachim Pelikan
Большинство семей в этой сельской глубинке имеют в день в своем распоряжении не более 1-го доллара. (Фото: Кристиан Хойсс / Christian Heuss). Christian Heuss / Swiss TPH
Марсель Таннер (Marcel Tanner) посещает танзанийский медицинский центр. (Фото: «Swiss TPH»). Swiss TPH
Марсель Таннер разговаривает с Биллом Гейтсом в Багамойо (Bagamoyo), городе в Танзании в составе области Пвани. Столица одноименного района, в прошлом центр торговли слоновой костью и рабами, в 1889–1891 годах столица Германской Восточной Африки. Кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как конечный пункт пути работорговых караванов, начинавшегося у озера Танганьика. Билл и Мелинда Гейтс финансируют здесь проект создания вакцины против малярии, основав «Malaria Vaccine Initiative» («MVI»). (Фото: «Swiss TPH»). Swiss TPH

Будучи директором «Швейцарского института тропической медицины и проблем общественного здравоохранения» («Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut» или «Swiss TPHВнешняя ссылка»), Марсель Таннер регулярно наведывается в Танзанию к местным партнерам по проектам, реализуемым его институтом.

Этот контент был опубликован на

Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Танзания является одним из «приоритетных государств» в рамках помощи, оказываемой Швейцарией развивающимся странам. Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров. 

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