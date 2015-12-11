Танзания глазами врача-инфекциониста
Будучи директором «Швейцарского института тропической медицины и проблем общественного здравоохранения» («Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut» или «Swiss TPHВнешняя ссылка»), Марсель Таннер регулярно наведывается в Танзанию к местным партнерам по проектам, реализуемым его институтом.
Танзания является одним из «приоритетных государств» в рамках помощи, оказываемой Швейцарией развивающимся странам. Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров.
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