Танзания глазами врача-инфекциониста

Показать больше

Когда вся жизнь стирается из памяти…

Этот контент был опубликован на Фоам, деревня на севере Таиланда, расположена в нескольких километрах от крупного курортного города Чанг Мэй. Здесь Мартин Вудтли (Martin Woodtli), швейцарец родом из местечка Мюнзинген что в кантоне Берн, десять лет назад основал «Baan Kamlangchay», центр для тех, кого поразила болезнь Альцгеймера. Все началось с личной трагедии: его отец не мог больше выносить страданий своей…

Читать далее Когда вся жизнь стирается из памяти…