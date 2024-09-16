Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Наука и техника

Швейцария ввела в строй новый суперкомпьютер

Машина, получившая название «Альпы», была официально представлена министром экономики страны Ги Пармеленом.
Машина, получившая название «Альпы», была официально представлена министром экономики страны Ги Пармеленом. Keystone-SDA

В Швейцарии появился новый суперкомпьютер. Машина, получившая название «Альпы», была официально представлена министром экономики Ги Пармеленом в субботу 14 сентября 2024 года в Национальном суперкомпьютерном центре в Лугано, кантон Тичино (Swiss National Supercomputing Centre CSCSВнешняя ссылка).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он будет использоваться для составления прогнозов погоды швейцарским Гидрометцентром Meteo Schweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie). Новый суперкомпьютер будет выполнять также расчеты для нужд климатологии и в области искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше
Swiss supercomputer AI Zurich Lausanne

Показать больше

Швейцария намерена стать мировым лидером в сфере ИИ

Этот контент был опубликован на Ведущие вузы страны запустили с этой целью инициативу под названием Swiss AI («Швейцарский Искусственный Интеллект ИИ»)

Читать далее Швейцария намерена стать мировым лидером в сфере ИИ

Чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 000 лет. Об этом новостному агентству Keystone-SDA рассказал Микеле Де Лоренци (Michele De Lorenzi), заместитель директора и глава отдела коммуникаций CSCS.

В июньском 2024 года мировом рейтинге пятисот суперкомпьютеров этот компьютер занял шестое место, но на тот момент он еще не был доведен до ума и введен в строй, поэтому в будущем он может оказаться в этом рейтинге ещё выше.

Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 квадратных метров.
Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 квадратных метров. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Впрочем, как подчеркивает Микеле Де Лоренци, этот рейтинг нам совершенно не важен. «Нам было важно, чтобы компьютер мог эффективно решать поставленные перед наукой задачи». Для проведения расчетов при нормальной работе компьютеру «Альпы» требуется около 5,2 мегаватта энергии, то есть он примерно в пять раз мощнее, чем фонтан Jet d’Eau в Женеве.

Чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 000 лет.
Чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 000 лет. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 кв. метров. По сравнению со своим предшественником, суперкомпьютером Piz Daint, он в мощнее в 20 раз. «Один шкаф суперкомпьютера Alps соответствует почти всей производительности машины Piz Daint», — говорит Микеле Де Лоренци. При этом компьютер-предшественник хотя и обладал в 20 раз меньшей вычислительной мощностью, он потреблял всего-то в три-четыре раза меньше электроэнергии.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
83 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Александра Андрист

Нательные камеры: угроза частной жизни или необходимый инструмент?

Каким образом такие камеры формируют отношения между гражданами и правоохранительными органами?

Присоединяйтесь к дискуссии
22 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт.

Показать больше

Швейцария может ввести платежные карты для беженцев

Этот контент был опубликован на Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт.

Читать далее Швейцария может ввести платежные карты для беженцев
Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние

Показать больше

Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние

Этот контент был опубликован на Тяжелый и твердый, как «бетон»: именно таким стал мед урожая 2024 года во многих кантонах, а особенно в кантоне Аргау, но также и в кантонах Швиц и Люцерн.

Читать далее Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние
Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше.

Показать больше

«Проблемная деятельность в России» дорого обошлась Pro Helvetia

Этот контент был опубликован на Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше.

Читать далее «Проблемная деятельность в России» дорого обошлась Pro Helvetia
Согласно проведенному опросу трое из пяти жителей Швейцарии выступают против запрета на въезд в страну в качестве инструмента и метода регулирования иммиграционных потоков.

Показать больше

Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы

Этот контент был опубликован на While almost two-thirds of Swiss are worried about the population reaching 10 million, three out of five are against a ban on immigration.

Читать далее Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы
Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест

Показать больше

Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Телеканал RTS вынужден сэкономить в 2025 году 10 млн франков, поэтому ему придется сократить 55 штатных должностей.

Читать далее Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест
Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.

Показать больше

Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?

Этот контент был опубликован на Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.

Читать далее Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?
В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.

Показать больше

В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака

Этот контент был опубликован на В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.

Читать далее В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака
Как сообщает телекомпания RTS, из-за Евровидения стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес.

Показать больше

Из-за «Евровидения» в Швейцарии подорожало проживание в отелях

Этот контент был опубликован на Как сообщает телекомпания RTS, из-за «Евровидения» стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес.

Читать далее Из-за «Евровидения» в Швейцарии подорожало проживание в отелях
Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Показать больше

Швейцария повышает пенсии и детские пособия

Этот контент был опубликован на Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Читать далее Швейцария повышает пенсии и детские пособия
Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией.

Показать больше

Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись

Этот контент был опубликован на Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики.

Читать далее Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
A prototype demonstrator at the Murchison Radio-astronomy Obervatory in Western Australia.

Показать больше

Швейцария присоединится к проекту гигантского радиотелескопа SKA

Этот контент был опубликован на Федеральный совет дал «зеленый свет» участию Швейцарии в создании «Обсерватории квадратного километра» (SKAO).

Читать далее Швейцария присоединится к проекту гигантского радиотелескопа SKA
Nicolas Gisin

Показать больше

Как Швейцария развивает квантовые технологии?

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые добились немалого прогресса в области квантовой физики, проблема только в том, что пока они вынуждены обходиться без Европы.

Читать далее Как Швейцария развивает квантовые технологии?
researchers

Показать больше

Что видно на «Горизонте» научного сотрудничества Швейцарии с ЕС?

Этот контент был опубликован на Нет Рамочного соглашения с ЕС? Нет участия Швейцарии в научных программах Евросоюза. И как жить дальше?

Читать далее Что видно на «Горизонте» научного сотрудничества Швейцарии с ЕС?

Показать больше

Что знают швейцарские метеорологи о погоде?

Этот контент был опубликован на От крестьянских примет до суперкомпьютеров: швейцарские метеорологи сегодня способны предсказывать погоду удивительно точно.

Читать далее Что знают швейцарские метеорологи о погоде?
Мнение

Показать больше

Модель мозга человека и битва за миллиарды

Этот контент был опубликован на Намерение швейцарских ученых создать компьютерную модель мозга человека наталкивается на критику. Насколько она обоснована? Мнение ученого.

Читать далее Модель мозга человека и битва за миллиарды

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR