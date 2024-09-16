Швейцария ввела в строй новый суперкомпьютер

Машина, получившая название «Альпы», была официально представлена министром экономики страны Ги Пармеленом. Keystone-SDA

В Швейцарии появился новый суперкомпьютер. Машина, получившая название «Альпы», была официально представлена министром экономики Ги Пармеленом в субботу 14 сентября 2024 года в Национальном суперкомпьютерном центре в Лугано, кантон Тичино (Swiss National Supercomputing Centre CSCSВнешняя ссылка).

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Это один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он будет использоваться для составления прогнозов погоды швейцарским Гидрометцентром Meteo Schweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie). Новый суперкомпьютер будет выполнять также расчеты для нужд климатологии и в области искусственного интеллекта (ИИ).

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Чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 000 лет. Об этом новостному агентству Keystone-SDA рассказал Микеле Де Лоренци (Michele De Lorenzi), заместитель директора и глава отдела коммуникаций CSCS.

В июньском 2024 года мировом рейтинге пятисот суперкомпьютеров этот компьютер занял шестое место, но на тот момент он еще не был доведен до ума и введен в строй, поэтому в будущем он может оказаться в этом рейтинге ещё выше.

Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 квадратных метров. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Впрочем, как подчеркивает Микеле Де Лоренци, этот рейтинг нам совершенно не важен. «Нам было важно, чтобы компьютер мог эффективно решать поставленные перед наукой задачи». Для проведения расчетов при нормальной работе компьютеру «Альпы» требуется около 5,2 мегаватта энергии, то есть он примерно в пять раз мощнее, чем фонтан Jet d’Eau в Женеве.

Чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 000 лет. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 кв. метров. По сравнению со своим предшественником, суперкомпьютером Piz Daint, он в мощнее в 20 раз. «Один шкаф суперкомпьютера Alps соответствует почти всей производительности машины Piz Daint», — говорит Микеле Де Лоренци. При этом компьютер-предшественник хотя и обладал в 20 раз меньшей вычислительной мощностью, он потреблял всего-то в три-четыре раза меньше электроэнергии.

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