Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом

Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом. А также совершенствованием работы Высших школ прикладных наук и ролью научно-исследовательских библиотек. Keystone-SDA

Швейцарский научный совет определил свои тематические приоритеты на период с 2024 по 2027 год. В их число входят вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), совершенствованием работы Высших школ прикладных наук (Fachhochschulen) и с ролью научно-исследовательских библиотек.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Wissenschaftsrat setzt Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz Оригинал Читать далее Wissenschaftsrat setzt Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz

Искусственный интеллект — одна из главных проблем, стоящих перед швейцарской сферой образования, исследований и инноваций. Об этом на прошлой неделе заявил правительственный Швейцарский научный совет (Schweizerischer Wissenschaftsrat / Conseil suisse de la science / SWRВнешняя ссылка). В будущем он намерен сосредоточиться, в частности, на таких областях, как влияние ИИ на сферу здравоохранения. Еще один насущный вопрос с точки зрения Совета: изменение климата.

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Совет указывает, что научные выводы в этой области должны лучше учитываться при принятии политических решений. Он также намерен сосредоточится на роли Высших школ прикладных наук, играющих роль «шарниров» между НИОКР и рынком. Наконец, Швейцарский научный совет намерен усилить позиции научно-исследовательских библиотек, не получавших в прошлом того общественного внимания, которого они реально заслуживают.

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По мысли Совета, такие библиотеки должны стать центрами концентрации научной информации, занимающими центральное место в процессе передачи, хранения и обработки данных, имеющих непосредственное отношение к научным исследованиям. Швейцарский научный совет является консультативным органом при кабмине Швейцарии, курирует вопросы, связанные с образованием, научными исследованиями и инновационной политикой.

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