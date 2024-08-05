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Национальная политика

Любовные пары обычно имеют общие политические взгляды

Согласно данному исследованию мужчины чаще всего заводят любовные отношения с теми, кто в политическом отношении находится немного левее их самих. Женщины, напротив, чаще выбирают себе партнеров, которые по политическим взглядам находятся чуть дальше справа.
Согласно данному исследованию мужчины чаще всего заводят любовные отношения с теми, кто в политическом отношении находится немного левее их самих. Женщины, напротив, чаще выбирают себе партнеров, которые по политическим взглядам находятся чуть дальше справа. Keystone-SDA

Большинство людей в Швейцарии вступают в романтические отношения с теми, кто близок им с точки зрения партийных предпочтений. Таковы результаты нового исследования, проведенного исследовательским социометрическим центром Sotomo по заказу общественной ассоциации Geschlechtergerechter.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Избиратели почти всех швейцарских политических партий, но особенно явно правых (SVP) и очевидно левых (SP), предпочитают любить «социально близких». Так, например, 69% респондентов, поддерживающих SVP (Швейцарскую народную партию), заявили, что они состоят в отношениях с кем-то из близких к SVP людей. На левом полюсе партийного спектра (социалисты SP и «Зелёные») этот показатель достигает даже 74%.

А вот электоральная база «Зелёных либералов» (GLP) демонстрирует куда большую степень открытости. Об этом сообщает общественный телеканал SRFВнешняя ссылка. Впрочем, авторы указанного исследования предлагают не забывать, что чисто арифметически в стране сторонников SVP гораздо больше, чем сторонников GLP. И со статистической точки зрения каждый, кто близок к SVP, имеет куда большие шансы найти себе вторую половинку из числа тех, кто с политической точки зрения думает так же.

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В рамках этого проекта цюрихский НИИ «Сотомо» опросил 3 528 гетеросексуальных человек (в режиме онлайн). Цель этого репрезентативного опроса состояла в изучения отношений корреляции между любовными мотивами в отношениях и политическими мотивами. И как ни печально: любовь почти никогда не помогает преодолевать политические разногласия. «Сторонники „Зелёных“ и SVP создают любовные пары менее чем в одном проценте случаев».

Существуют также различия между двумя существующими в природе полами. Мужчины чаще всего заводят любовные отношения с теми, кто в политическом отношении находится немного левее их самих. Женщины, напротив, чаще выбирают себе партнеров, которые по политическим взглядам находятся чуть дальше справа.

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Авторы исследования объясняют это тем, что мужчины в Швейцарии, как правило, голосуют немного правее, женщины — левее. В целом жители Швейцарии довольно толерантны: даже если их собственные политические взгляды не совпадают с политическими взглядами партнера, большинство швейцарцев в целом удовлетворены политической ориентацией своего партнера, хотя молодые женщины чаще бывают неудовлетворенными в этом отношении, чем молодые мужчины.

Исследование также показало, что такие неудовлетворенные женщины чаще всего хотели бы, чтобы их партнер занимал левоцентристскую позицию. Неудовлетворенные мужчины предпочитали бы партнера, который представляет собой человека с правоцентристскими позициями. И самым востребованным в этом смысле является человек с центристскими взглядами, у него в Швейцарии есть больше всего шансов при всех прочих равных найти себе партнера на брачном рынке. Всё это показывает, что любовь все-таки отнюдь не сильнее политических пристрастий.

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