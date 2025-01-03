Президент Швейцарии будет использовать платформу X

Весь год своего пребывания на должности президента Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер будет использовать платформу X (бывший Твиттер). Keystone-SDA

Весь год своего пребывания на должности президента Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер (глава Минфина) будет для общения с гражданами и жителями страны использовать платформу X (бывший Твиттер). Первый твит ею в данной функции уже был опубликован в пятницу утром 27 декабря 2024 года.

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Паскаль Холленштайн (Pascal Hollenstein), глава личного отдела связей с общественностью и коммуникаций Карин Келлер-Зуттер, подтвердил соответствующее сообщение, сделанное изданиями концерна Tamedia. До сих пор у министра финансов не было своего аккаунта в Твиттере. В будущем она и ее команда будут писать в твиттере под именем @keller_sutter.

Первый её «президентский» твит на немецком, французском, итальянском и английском языках был опубликован незадолго до 10 часов утра в пятницу 27 декабря 2024 года. В нем говорится, что «с 1 января федеральный советник (министр) Карин Келлер-Зуттер будет использовать этот аккаунт для предоставления общественности информации о своей деятельности на должности президента Швейцарской Конфедерации. Для тем, связанных с Федеральным департаментом финансов, как и раньше, будет использоваться имя @efd_dff».

В то время как многие политические деятели сейчас демонстративно покидают платформу X (бывший Twitter), особенно после того, как ее купил сторонник Д. Трампа Элон Маск, Карин Келлер-Зуттер явно возлагает на это СМИ большие надежды. При этом она намерена использовать данную платформу только в течение 2025 «президентского» года. По словам К. Келлер-Зуттер, «после этого проект будет закончен, я буду, как и раньше, общаться с людьми напрямую, у меня нет необходимости постоянно публиковать в сети информацию о своем душевном состоянии».

Говорят, что Карин Келлер-Зуттер человек жесткий, что она прежде всего политик, и только потом женщина. Тем не менее каждый, кто работал с ней или близко общался, как правило, отзывался о ней как о персоне, способной на переживание и эмпатию. И именно за счет такой амбивалентности она и смогла достичь в Швейцарии степеней известных. Наш портрет президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году читайте ниже по ссылке.

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