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Национальная политика

Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).
США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года). KEYSTONE

Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна? Такого мнения придерживается, по крайней мере, швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ. По его словам, в международном сравнении финансовая помощь Швейцарии Киеву находится на уровне ниже среднего.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Долгое время Тони Фриш был лицом Швейцарии гуманитарной, он работал, в частности, на должности представителя по Украине в ОБСЕ. По его мнению, Швейцария делает недостаточно в плане помощи Киеву. «Если мы не можем поставлять боеприпасы и оружие, то мы должны хотя бы делать куда больше в рамках нашей гуманитарной традиции», — требует Тони Фриш в  интервью радио SRF.Внешняя ссылка

В среду на прошлой неделе 15 мая 2024 года президент Швейцарии Виола Амхерд подверглась хоть и в весьма мягкой форме, но критике в Берлине. В присутствии Виолы Амхерд канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна «оказывает очень большую поддержку Украине». Это был явный жест недовольства в сторону Берна. За кулисами же Германия и другие европейские страны уже давно не скрываясь критикуют Швейцарию и говорят, что й необходимо было бы взять на себя куда более значительные финансовые обязательства.

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Регулярно обновляемое рейтинговое сравнениеВнешняя ссылка, публикуемое Институтом мировой экономики в немецком городе Киль, показывает: США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7 и 8 местах, Швейцария же находится лишь на 18 месте (по состоянию на 18 мая 2024 года). С такой постановкой вопроса согласны в Швейцарии не все. Эксперт по внешней политике Швейцарской народной партии (SVP) и член руководства партии Франц Грютер считает, что критика в адрес Швейцарии неоправданна.

«Мы входим в десятку (лидеров), особенно если не брать в расчет поставки вооружений. Мы также приняли у себя значительное количество беженцев из Украины и потратили на них около двух миллиардов. Швейцарию винить совершенно не в чем». В апреле 2024 года президент Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявили, что в течение следующих 12 лет они окажут Украине поддержку в размере дополнительных 5 миллиардов франков.

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Baume-Schneider talking to journalists

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Министр юстиции Швейцарии: Берн будет помогать Украине

Этот контент был опубликован на Элизабет Бом-Шнайдер: «Швейцария готова оказывать помощь Украине, но предоставление вооружений остается невозможным».

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Однако эта помощь до сих пор не утверждена и деньги на данную помощь не выделены. Комитет по политике безопасности Совета кантонов (малая палата швейцарского парламента) предложил пакетное решение: выделить в обход правила «бюджетно-долгового тормоза» 10,1 млрд швейцарских франков для швейцарских Вооруженных сил и ещё 5 млрд франков на восстановление Украины.

Инструмент фискальной политики, противодействующий увеличению объема государственного долга и направленный на поддержание сбалансированного федерального бюджета. Расходы федерального правительства не должны превышать его доходы, за исключением случаев экономических спадов или чрезвычайных ситуаций. Допускается небольшой структурный дефицит, эквивалентный 0,3% ВВП, который должен быть компенсирован в течение последующих лет.

Расходы федерального общественного бюджета, выделяемые на цели инвестиций, не должны финансироваться за счет заимствований. Инвестиции должны финансироваться за счет текущих доходов или накопленных резервов. Если прогнозируется, что бюджет будет дефицитным, то парламент Швейцарии должен принять меры по сокращению дефицита, например, путем увеличения налогов или сокращения расходов.

В случае экономических спадов или чрезвычайных ситуаций действие принципа «долгового тормоза» может быть приостановлено. Однако для этого требуется одобрение двух третей обеих палат парламента.

Данное решение будет обсуждаться на предстоящей летней сессии парламента страны, и там оно рискует потерпеть поражение. На прошлой неделе Финансовый комитет Совета кантонов подверг этот пакет резкой критике. С точки зрения Тони Фриша это абсурд. Бывший армейский полковник считает, что швейцарская армия срочно нуждается в дополнительных средствах, особенно в нынешней геополитически напряженной ситуации.

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Его особенно беспокоит тот факт, что с точки зрения Департамента / министерства финансов Швейцарии война в Украине не является достаточной причиной для выделения указанных средств в чрезвычайном порядке в обход «долгового тормоза»: «Если войны недостаточно, то что тогда нам нужно? Общеевропейский потоп библейских масштабов?». Федеральный совет (кабмин) планирует частично компенсировать дополнительные 5 млрд Украине за счет Африки. Тони Фриш не согласен и с этим. Однако его мнение вряд ли найдет отклик у парламентского большинства.

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Man with bicycle and humanitarian aid in front of destroyed house in Ukraine.

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Этот контент был опубликован на Большая палата парламента Швейцарии отклонила финансовый план помощи Украине на сумму в 5 млрд швейцарских франков.

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