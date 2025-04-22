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Национальная политика

Швейцарцы плохо относятся к Трампу — опрос Tamedia

Согласно опросу, проведённому институтом Leewas по заказу медиагруппы Tamedia и издания 20 Minuten, большинство жителей Швейцарии негативно оценивают президента США Дональда Трампа.
Согласно опросу, проведённому институтом Leewas по заказу медиагруппы Tamedia и издания 20 Minuten, большинство жителей Швейцарии негативно оценивают президента США Дональда Трампа. Keystone-SDA

Женщины высказываются в его отношении особенно резко. Большинство участников опроса считает, что второй срок Трампа станет причиной новых конфликтов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Согласно опросу, проведённому институтом Leewas по заказу медиагруппы Tamedia и издания 20 Minuten, большинство жителей Швейцарии негативно оценивают президента США Дональда Трампа. Исследование охватило репрезентативную группу численностью в 35 132 человека из немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии, а также из италоязычного кантона Тичино.

Опрос проводился 31 марта и 1 апреля 2025 года — еще до информации о новых американских таможенных тарифах, касающихся, в том числе, и Швейцарии. По итогам опроса выяснилось, что «плохим» или «скорее плохим» политиком назвали Дональда Трампа 87 процентов опрошенных женщин. Среди мужчин этот показатель составил 76 процентов. Ещё более негативное отношение участники выразили к Илону Маску, миллиардеру и советнику Д. Трампа.

Абсолютное большинство респондентов — как мужчины, так и женщины — считают его «плохим» политическим деятелем. Мнения о Д. Трампе разнятся в зависимости от партийных предпочтений респондентов. Относительно положительно к нему отнеслись сторонники правой Швейцарской народной партии (SVP), и только среди них была заметна группа, считающая, что Трамп способен способствовать достижению мира в Украине. Однако и среди избирателей SVP преобладает мнение, что его переизбрание приведёт к усилению международной напряжённости.

Респондентам также предлагалось оценить внешнеторговую политику США. Наибольшую критику она вызвала у респондентов старше 65 лет — большинство в этой группе убеждены, например, что новая таможенно-тарифная политика Вашингтона ведёт к снижению уровня благосостояния как в самих США, так и в мире в целом. Среди молодёжи (от 18 до 34 лет) с этим согласны 54 процента опрошенных.

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