Рак кишечника молодеет: врачи требуют ранней диагностики

В некоторых странах возраст первого рекомендуемого обследования на рак кишечника был заметно снижен, но проблема в том, что на такие обследования по собственной инициативе всё ещё приходит слишком мало людей. Keystone / Laif Jens Gyarmaty

Всё больше людей младше 50 лет в мире сталкиваются с неутешительным диагнозом: рак кишечника. В ряде стран в ответ на эту тенденцию снизили возраст первого рекомендуемого профилактического обследования. В Швейцарии тоже увеличивается число тех, кто считает такую меру разумной, но специалисты предупреждают: проблема в том, что по собственной инициативе на такие обследования всё ещё приходит слишком мало людей.

13 минут

Виттория Варданега Я журналистка, специализирующаяся на темах здравоохранения и анализа данных. Пишу обо всём — от передовых методов терапии до системных вызовов, с которыми сталкивается глобальная система здравоохранения. В своей работе опираюсь на эмпирические данные и стараюсь объяснять сложное понятно и точно. До того как полностью посвятить себя журналистике, занималась связями с общественностью, исследованиями и аналитикой в структурах ООН и ЕС. В частном секторе разрабатывала модели в области экономики здравоохранения, которые используются при формировании государственной политики и инвестиционных решений. Родом из Италии, а сейчас живу и работаю в Цюрихе. Доступно на 1 другом языке English en More young adults are getting bowel cancer. Is Switzerland screening too late? Оригинал Читать далее More young adults are getting bowel cancer. Is Switzerland screening too late?

Каждый год в мире от рака кишечника умирает почти один миллион человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году рак кишечника стал второй по распространенности онкологической патологией, ведущей к летальному исходу. В Швейцарии эта форма рака занимает третье место по частоте диагнозов как среди мужчин, так и среди женщин: ежегодно здесь регистрируют около 4 500 новых случаев такого рака и примерно 1 600 смертей. Колоректальный рак (CRC) чаще всего диагностируют у людей старшего возраста. В Швейцарии, например, пять лет назад на пациентов в возрасте от 55 лет и старше приходилось 86% всех выявленных случаев CRC.

Однако в то время, как среди пожилых людей заболеваемость этой формой рака в последние годы стабилизировалась или даже пошла на спад, всё больше стран — включая Швейцарию — фиксируют рост так называемых «ранних случаев», когда диагноз CRC ставят людям моложе 50 лет. В США с 2012 по 2021 год заболеваемость в этой группе увеличивалась в среднем на 2,4% в год. В Канаде, Австралии и Новой Зеландии за последние два десятилетия показатели заболеваемости также заметно выросли, тогда как среди пожилых пациентов они остались стабильными или даже снизились.

Внешний контент

В Швейцарии среди мужчин 25–29 лет уровень заболеваемости CRC увеличился почти в четыре раза с 0,9 случая на 100 000 человек в 1992–1996 годах до 3,7 в период 2017–2021 годов. В возрастной группе 30–34 лет показатель вырос с 1,6 до 6,4 случаев на 100 000 человек. Похожая динамика наблюдается и среди женщин, хотя тут такое увеличение выражено в меньшей степени. Существенное увеличение заболеваемости в возрасте от 20 до 39 лет фиксируют и другие европейские страны — Франция, Бельгия, Германия и Великобритания. Данная тенденция, впервые зафиксированная в 1990-х, сохраняется и до сих пор.

Почему это происходит, учёные пока сказать не могут. Есть конечно всем известные факторы риска — чрезмерное употребление алкоголя, курение, низкая физическая активность, избыток красного и переработанного мяса в рационе, недостаток клетчатки. Все эти факторы за последние десятилетия действительно стали куда более распространёнными, чем еще 30 лет назад. Однако как показывают исследования, одних только их совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить столь резкое увеличение количества ранних случаев рака кишечника.

Снижение возраста

Поскольку причины увеличения масштабовВнешняя ссылка заболеваемости CRC до конца не ясны, то у медиков нет и чёткой стратегии в области профилактики. Поэтому всё больше экспертов делают ставку на раннее выявление симптомов этой болезни, ведь чем раньше обнаружены её признаки, тем проще проводить лечение и тем выше шансы пациента на выживание. В некоторых странах, включая США и Австрию, минимальный возраст прохождения первого скрининга уже заметно снизили. В Швейцарии обследования официально начинаются с 50 лет, и, по данным организации Swiss Cancer Screening, они действительно заметно сокращают смертность от колоректального рака.

Без скрининга от рака кишечника умирают, не достигнув возраста 80 лет, примерно двое из ста жителей страны; при прохождении обследования (по направлению врача или после приглашения принять участие в программе скрининга) этот показатель снижается до 1 из 100. Швейцария уже входит в число развитых европейских стран с самыми высокими показателями выживаемости пациентов с CRC, однако решающим фактором и тут остаётся ранняя диагностика. Если болезнь выявляют на первой стадии, то живут ещё как минимум пять лет более 90% пациентов. На четвёртой стадии — самой поздней и тяжёлой — этот показатель падает ниже 13%.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Доступ к лекарствам Онкология молодеет: как Швейцария и мир реагируют на новую реальность Этот контент был опубликован на Во всём мире растёт число случаев онкологических заболеваний среди людей младше 50 лет — многие страны, включая Швейцарию, оказываются не готовы к таким вызовам. Читать далее Онкология молодеет: как Швейцария и мир реагируют на новую реальность

Первые признаки заболевания — изменения консистенции стула, боли в животе, кровь — на ранних этапах часто бывают слабо выраженными или вовсе отсутствуют, поэтому регулярные обследования приобретают в такой ситуации особенно важное значение. Но, как подчёркивает заведующий отделением гастроэнтерологии и гепатологии Университетской клиники Цюриха Михаэль Шарль, «скрининговые программы бесполезны, если люди просто не приходят обследоваться». Проблема и в самом деле состоит в том, что доля участия релевантных возрастов в программах CRC-скрининга в Швейцарии остаётся значительно ниже рекомендованных европейских стандартов (65%). В 2012 году она составляла около 40%, и даже после 2013 года, когда базовая обязательная медстраховка начала людям в возрасте 50–69 лет возмещать затраты на скрининг, интерес к обследованиям практически никак не вырос.

К 2017 году — последнему году, по которому есть данные, — показатель участия в таких программах увеличился лишь до 48 процентов. Серьёзным препятствием остаются финансы. Колоноскопия в Швейцарии стоит от 800 до 2 500 франков, тест кала на скрытую кровь обойдется примерно в 50 франков. Но фактические расходы пациентов значительно различаются в зависимости от условий страховки и от того, есть ли в кантоне организованная скрининговая программа, или нет. Исследования подтверждают: люди с высокой франшизой (долей расходов, ложащейся на застрахованного) и без полисов дополнительного страхования реже проходят такие обследования.

Чем раньше, тем лучше

В тех кантонах, где действует организованная программа скрининга, стоимость колоноскопии и теста кала на скрытую кровь на 90% покрывается страховкой, пациент оплачивает лишь 10 процентов. В остальных кантонах застрахованный вынужден оплачивать полную стоимость обследования из собственного кармана. Такое различие в финансовых условиях создаёт неравные стимулы: по понятным причинам участие в программах скрининга заметно выше там, где расходы пациентов ниже. «Серьёзным стимулом для рекомендованной возрастной группы принять участие в таких программах стали бы полностью бесплатные обследования», — согласен Михаэль Шарль.

Внешний контент

Но дело не только в цене. Люди младше 60 лет реже проходят скрининг — возможно, потому что взрослые в возрасте 50–59 лет считают, что их риск заболеть CRC пренебрежимо низок для того, чтобы пойти на обследование. Между тем ученые и медики говорят, что тестированиеВнешняя ссылка в более раннем возрасте значительно повышает шансы обнаружить предраковые полипы или рак уже на ранней стадии развития. Вице-президент организации Swiss Cancer Screening Филипп Гру (Philippe Groux) приводит в пример кантоны Юра и Невшатель: «Их совместная программа профилактических осмотров очень активная, она хорошо информирует население и в результате там мы имеем один из самых высоких охватов населения программами скрининга».

С этим согласен и Михаэль Шарль: «Нам нужна адресная коммуникация, возможно, посредством государственных кампаний, с тем чтобы люди понимали: скрининг важен не только в старшем возрасте». По мнению ряда специалистов Швейцарии нужно не только повышать степень охвата населения такими программами скрининга, но и снижать рекомендованный возраст начала реализации таких программ с нынешних 50 до 45 лет. Исследование, проведённое командой Михаэля Шарля в Университетской клинике Цюриха, показало, что частота выявления рака и предраковых полипов у людей 45–49 лет сопоставима с результатами у пациентов старше 50 лет — как у мужчин, так и у женщин.

Это говорит о том, что более ранний скрининг способен обнаруживать не меньше случаев заболевания или предрасположенности к нему, чем программы скрининга, ориентированные на более старший возраст. Однако, как замечает Филипп Гру (Philippe Groux), «у швейцарских политиков нет особого интереса продвигать такие программы скрининга. Степень информированности людей о соответствующих возможностях остаётся поэтому низкой, и касается это не только раннего выявления рака». Портал Swissinfo направил запрос членам парламентской Комиссии по социальному обеспечению и здравоохранению (Sozial- und Gesundheitskommission) с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации текста на английском языке ответа получено не было.

Правила меняются

Кантоны (субъекты федерации) сами решают, запускать ли организованную программу скрининга, или нет, но возрастные группы, охваченные обязательной медицинской страховкой, определяются на федеральном уровне. По словам Филиппа Гру (Philippe Groux), сейчас есть основания полагать, что власти рассматривают возможность изменения соответствующего федерального законодательства с целью снизить рекомендуемый возраст начала участия в программах скрининга. «На политическом уровне дебаты по этому вопросу действительно идут, но пока никаких решений не принято», — отмечает он. На уровне кантонов интерес к таким программам тоже растёт: так, в 2024 году парламент города Цюрих запросил правительство кантона изучить возможность запуска собственной программы скрининга.

В ответ власти сообщили, что «проводят оценку реализуемости такой программы и оценки юридических условий (реализации данных программ)». За рубежом тем временем нормы и правила уже меняются. В 2021 году американская общественная Комиссия по профилактическим услугам (US Preventive Services Task Force) обновила свои рекомендации и снизила минимальный возраст начала прохождения скрининга с 50 до 45 лет. К 2023 году доля обследований в США в возрастной группе с 45 до 49 лет выросла с 21 до 34%. В большинстве же европейских стран скрининг по-прежнему начинается только с 50 лет.

В Австрии возраст снизили до 45 лет в 2023 году, но обследование проводят только по направлению врача. В Японии, наоборот, в конце 2024 года возраст начала скрининга повысили — с прежних 40 до диапазона от 45 до 50 лет. В Китае пройти оценку риска рекомендуют всем лицам от 40 лет. В России и странах Центральной Азии рак кишечника у молодых встречается всё чаще, однако доступ к скринингу там остаётся, мягко говоря, фрагментарным. Казахстан — один из самых в этом смысле показательных примеров: несмотря на новые программы скрининга, смертность от колоректального рака в стране остаётся одной из самых высоких в регионе, а многие пациенты получают свой диагноз слишком поздно.

Кроме того:

Показать больше

Показать больше Борьба с онкологическими заболеваниями: опыт Швейцарии и Швеции Этот контент был опубликован на Почему Швейцария тратит значительно больше средств на борьбу с онкологическими патологиями, чем Швеция — но получает меньшую отдачу. Читать далее Борьба с онкологическими заболеваниями: опыт Швейцарии и Швеции

Скрининг спасает жизни, при этом во многих странах распространены опасения по поводу так называемой сверх-диагностики — это когда у пациента обнаруживаются медленно растущие опухоли, которые могли бы никогда и не перейти в опасную форму. В итоге увеличивается скепсис и в отношении других видов обследований, например маммографии у женщин в возрасте младше 50 лет. Однако со скринингом на колоректальный рак «всё иначе». Как подчёркивает Михаэль Шарль, «колоноскопия — золотой стандарт. Это безопасная процедура, которая даёт точный и окончательный ответ. Тридцать процентов случаев рака кишечника у нас выявляются уже на четвёртой стадии. А на этом этапе шансы на выживание резко падают. Именно поэтому скрининг нужно проходить тогда, когда у вас ещё вообще нет симптомов — именно в этот момент он работает лучше всего».

Федеральное постановление правительства Швейцарии «О страховых медицинских услугах в области ухода за больными» (Krankenpflege-Leistungsverordnung) определяет, какие обследования покрываются базовой страховкой ОМС, а какие нет. В числе покрываемых страховкой находятся маммография для женщин в возрасте 50+, скрининг на рак шейки матки (раз в три года) и тестирование на колоректальный рак в возрасте от 50 до 74 лет (либо анализ кала раз в два года, либо колоноскопия раз в 10 лет). Верхний возрастной предел скрининга на CRC был в 2025 году в Швейцарии повышен с 69 до 74 лет. Далее всё зависит от кантонов: организуют ли они собственную программу, предполагающую рассылку приглашений их потенциальным участникам, или нет. По данным Swiss Cancer Screening, такие программы действуют в 15 из 26 кантонов страны, ещё три готовят их запуск. В остальных регионах скрининг проводится в «от случая к случаю»: персональные обследования назначает врач, а системных программ массовых приглашений принять участие в программах скрининга там нет.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарские онкологи и их вклад в развитие методов иммунотерапии Этот контент был опубликован на Иммунотерапию рекламируют едва ли не как панацею от рака. Швейцарские онкологи ищут способы сделать её еще более эффективной. Читать далее Швейцарские онкологи и их вклад в развитие методов иммунотерапии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch