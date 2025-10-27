Как Швейцария экспортирует свое профтехобразование

Две трети всех подростков в Швейцарии после средней школы выбирают профессионально-техническое образование за партой и одновременно на производстве (символическое фото). Keystone / Gaetan Bally

В сфере профтехобразования Швейцария давно стала глобальным образцом и ориентиром. Здесь после средней школы большинство молодых людей проходят дальнейшее обучение совмещая практику на промышленном предприятии с учёбой в профессиональной школе. Эксперты со всего мира недавно побывали в Берне с целью понять, как устроена эта «дуальная система» и какие аргументы помогут им внедрить схожие модели у себя на родине.

10 минут

В сентябре 2025 года в Берне побывали иностранные эксперты в области профтехобразования. Организатором визита выступила Helvetas, крупнейшая швейцарская неправительственная организация в сфере международного сотрудничества и развития. Всего в поездке приняли участие около 60 человек из 10 стран, в том числе гости с Гаити, из Кыргызстана, Мозамбика, Камбоджи, Индонезии и Лаоса. К ним присоединились представители самых разных проектов, курируемых Helvetas и её партнерской организацией Swisscontact, делегаты зарубежных правительств, а также представители частного сектора экономики.

В Швейцарии две трети всех подростков после обязательной школы выбирают путь профессионального обучения. Прочитайте подробнее об этой системе в нашем материале ниже по ссылке.

Поводом для поездки стал прошедший ранее в Лозанне Всемирный конгресс по профессионально-техническому образованию (VET CongressВнешняя ссылка), посвящённый обмену опытом в этой столь в социальном смысле важной сфере. «Мы непременно хотели дать участникам конгресса после завершения основной программы форума практическое представление о том, как устроена в Швейцарии система профессионально-технического образования», — говорит Сабрина Вюрмли (Sabrina Würmli), сопредседатель организации Helvetas.

Программа визита в Берн включала все те же этапы, что проходят и обычные учащиеся в Швейцарии. Гости посетили Центр профориентации, потом несколько профессиональных специализированных учебных заведений и промышленных предприятий и объединений.

Швейцарская дуальная система профтехобразования и сегодня остается уникальным примером того, как общество может решать сразу задачу преодоления дефицита кадров и снижения уровня молодежной преступности. Тем важнее была поездка экспертов в Швейцарию. «Она предоставила не только много информации к размышлению над возможными реформами, но и создала реальную возможность межгосударственного обмена в этой важной области», — отмечает Сабрина Вюрмли.

На террасе отеля и конгресс-центра Kursaal (Берн, Bern/BE) Кристоф Чеппет (Christoph Tschäppät; второй слева у ограждения) сделал паузу для селфи с группой участников конгресса. Swissinfo

Экскурсия по отелю Kursaal началась в ресторане со знакомства с молодой швейцаркой, которая как раз проходила там так называемое «пробное обучение» (Schnupperlehre). Для зарубежных гостей это слово было внове, но они довольно быстро уловили его суть. «Насколько довольны бывают те или иные подразделения компании, когда к ним направляют стажёра всего лишь на несколько дней для пробного обучения?» — спрашивает Кханонгдет Випаконе (Khanongdeth Viphakone) из Лаоса, отвечающий в крупной компании за подготовку молодых сотрудников.

Кристоф Чеппет (Christoph Tschäppät) из отдела кадров отеля Kursaal хорошо понимает, к чему тот клонит. «Иногда и в самом деле непросто сразу подобрать для ученика, проходящего по программе Schnupperlehre, подходящий фронт работ. Но в итоге польза есть для обеих сторон, так как становится ясно, есть ли взаимопонимание между потенциальным работником и работодателем, а сам молодой человек может лучше оценить, подходит ли ему эта работа в качестве возможной долгосрочной карьеры».

С уважением к людям

Гостиница Kursaal Bern — это современный четырёхзвёздочный отель с несколькими ресторанами, барами и большим конгресс-центром. Он предлагает самые разные форматы и программы профессионального обучения: тут можно получить специальность «коммерсанта» (пройти так называемое kaufmännische Lehre), а можно стать опытным поваром. В 2025 году отель взял себе в обучение 21 стажёра. При этом Чеппет несколько раз подчёркивает, что найти сейчас мотивированных молодых людей, желающих пройти профессионально-техническое обучение, стало куда труднее, чем раньше. Гостей из-за рубежа, напротив, больше интересует другой вопрос: каким образом молодёжь в Швейцарии узнаёт о доступных вариантах такого обучения?

Флоран Кёрби (Fleurant Kerby). Swissinfo

Поэтому на гостей собенно сильное впечатление произвёл визит в Центр помощи в профориентации молодежи (Berufsinformationszentrum). «Сотрудники центра называли молодых людей не иначе как „талантами“», — с воодушевлением рассказывает Алтынай Молдоева (Altynai Moldoeva). Она работает в финансируемом Дирекцией по сотрудничеству и развитию (DEZA/МИД Швейцарии) проекте организации Helvetas, который в Кыргызстане Внешняя ссылкаразвивает систему профессионального обучения без отрыва от производства. Его цель — расширить карьерные возможности для молодёжи и женщин.

Алтынай Молдоева признаётся, что в Швейцарии её особенно тронуло уважительное отношение к молодым людям: каждого из них воспринимают как личность, их активно сопровождают и помогают на всём их нелегком пути вплоть до окончательного выбора будущей профессии. В Кыргызстане, бывшей советской республике, система профтехобразования, к сожалению, по-прежнему остаётся очень архаичной: там внимание уделяется скорее функциям, чем самим людям. Об уважительном подходе к молодым людям говорит и Кристоф Чеппет. По его словам, раньше, особенно на кухне, рабочий день был очень длинным, а тон общения с учениками порой ничем не отличался от армейских приказов. «К счастью, сегодня всё это в прошлом».

Когда женщины идут в «мужские» профессии

Экскурсия продолжается в одном из гостиничных номеров. Участники осматривают его с огромным интересом: кто-то фотографирует ванную, а кто-то стоит у окна и спрашивает, где же именно находятся горы Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? Из этого номера, правда, увидеть эти горы не удалось. Но отель Kursaal все-таки был выбран в качестве одного из пунктов программы не случайно. С его террасы на шестом этаже открывается потрясающая панорама старого Берна, тоже занесённого в список ЮНЕСКО, с его красными черепичными крышами и стройными шпилями церквей. А вдалеке можно увидеть и горы Бернского Оберланда.

Проект Profese дает молодым женщинам на Гаити возможность получить профессии, которые традиционно считаются мужскими. Profese

В ходе беседы становятся очевидны все различия между Швейцарией и странами, из которых приехали гости. И всё же есть темы, объединяющие их всех. Так, Флоран Кёрби (Fleurant Kerby) руководит на Гаити проектом Profese, цель которого, сочетая практические стажировки и теоретическое обучение, повышать востребованность молодёжи и женщин на рынке труда. Как и в Швейцарии, на Гаити есть «мужские» и «женские» профессии, причём женщинам платят заметно меньше. Проект Profese уже доказал, что и эту ситуацию вполне можно менять к лучшему.

Джаясилан Сумитра (Jayaseelan Sumitra). Swissinfo

«Сначала у нас в „мужских“ профессиях совсем не было женщин, а теперь, например в столярном деле, они составляют уже 40%», — рассказывает Кёрби. Часто, правда, приходится сначала убеждать отца в том, что его дочь справится, скажем, с работой укладчицы напольного покрытия или маляра. Но сегодня это уже редко у кого вызывает особое сопротивление, а на работе женщины если и выделяются, то всегда с наилучшей стороны. «Они обычно очень внимательны к деталям, а некоторые сразу открывают собственные маленькие предприятия», — добавляет Флоран Кёрби.

«С чего начинается карьера»

Затем наступает финальная серия вопросов к Кристофу Чеппету и Ливии Ребер (Livia Reber), которая как раз сейчас учится на коммерсанта. «Почему вы выбрали именно эту специальность?», — интересуется представитель Непала. Ребер отвечает без раздумий: ей всегда хотелось изучать языки и работать с людьми. «Эта программа — хорошая база, она открывает множество возможностей». В Швейцарии с этим трудно спорить: дуальная система образования давно стала стандартом, а полученное среднее специальное образование нередко становится отправной точкой для успешной карьеры.

В других странах к профтехобразованию пока относятся не столь серьёзно. Джаясилан Сумитра (Jayaseelan Sumitra), работающая в Джакарте, курирует финансируемую DEZA инициативу по развитию практически ориентированного профтехобразования в таких странах, как Камбоджа и ЛаосВнешняя ссылка. По её словам, швейцарский пример показывает, что такая система дает молодым людям возможность выбирать себе самые разные пути личной реализации. Теперь главное — убедить правительства и бизнес-компании в том, что инвестиции в молодых специалистов приносят реальную отдачу.

Читайте также по теме:

Кристоф Чеппет подчёркивает, что молодые люди нередко уже к концу обучения становятся одними из лучших сотрудников: «Они знают все стороны работы предприятия, они молоды и мотивированы». По его словам, любая компания будет только выигрывать и от их свежего взгляда, и от новых идей: «Молодое поколение — это наша завтрашняя клиентура». Кханонгдет Випаконе (Khanongdeth Viphakone) из Лаоса достаёт телефон и фиксирует эти слова на видео. Ещё вчера он сомневался, зачем бизнесу тратить столько сил и средств на обучение молодых людей. «Но теперь эта модель меня полностью убедила», — признаётся он.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Больше материалов об образовании в Швейцарии вы найдёте по этой и этой ссылкам.

