«Школьники забыли, что такое человеческое общение»

Главная школьная директриса Швейцарии призывает запретить мобильные телефоны в школьных классах. Keystone-SDA

Главная школьная директриса Швейцарии Сильвия Штайнер (Silvia Steiner) призывает запретить мобильные телефоны в школьных классах.

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Президент Швейцарского Постоянного совещания (Конференции) кантональных директоров / министров образования (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK) Сильвия Штайнер призвала на днях запретить мобильные телефоны в школьных классах. По ее словам, школьники забыли, что такое человеческое общение.

С такой позицией согласны не все. Такая ситуация «вызывает сожаление» (что школьники сидят в телефонах и не общаются друг с другом), тем не менее директор / министр департамента / министерства образования кантона Цюрих не считает, что необходим какой-то всеобщий запрет, да ещё навязанный политиками.

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В большинстве школ Швейцарии уже и так существуют четкие правила пользования мобильными телефонами. Школы должны сами принимать решения на этот счет. В Швейцарии запрет на использование мобильных телефонов в школах существует в нескольких кантонах (субъектах федерации, в сфере компетенций которых находятся вопросы образования).

В городе Вюренлос (Würenlos) в кантоне Аргау, например, вот уже несколько лет как действует запрет на использование смартфонов на всей территории школы. В кантоне Цюрих этот вопрос пока обсуждается, кантональная школа в городе Кур, кантон Граубюнден, предлагает школьникам пользоваться на переменах альтернативами, такими как настольные теннис и футбол.

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В этой школе есть уголок для чтения, где читают настоящие, бумажные, книги и даже пианино. Как указал директор этой школы Филипп Бенгерель (Philippe Benguerel) информационному агентству Keystone-SDA, цель такого рода мер состоит в том, чтобы побудить учеников больше общаться в аналоговом формате.