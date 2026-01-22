Мариана Кацарова: Женщина, бросившая вызов Кремлю

В новом документальном фильме мы провели несколько дней со Специальным докладчиком ООН по России Марианой Кацаровой. Это редкая возможность увидеть изнутри работу одной из самых сложных и рискованных миссий в системе ООН.

3 минут





Специальный докладчик ООН по России Мариана Кацарова документирует нарушения прав человека, пытки и репрессии — в рамках одного из самых сложных мандатов ООН. SWI swissinfo.ch / Carlo Pisani

В 2023 году Мариана Кацарова (Mariana Katzarova) была назначена первым Специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Российской Федерации. Её работа — фиксировать нарушения прав человека в России: пытки, произвольные задержания, применение карательной психиатрии и подавление гражданского общества.



Россия никогда не признавала ее мандат и отказывается предоставить ей доступ в страну.

Внешний контент

В новом эпизоде мини-документального фильма closeUp, снятого журналистами Swissinfo, Мариана Кацарова отправляется из Женевы в Брюссель, где встречается с представителями ООН и ЕС и собирает свидетельства от первого лица у украинских и российских жертв пыток.

сloseUp – короткие документальные фильмы Swissinfo. Смотрите другие видео этой серии на YouTube.

Этот фильм — редкий взгляд на работу специальных докладчиков ООН: независимых экспертов, которые без зарплаты и гарантий безопасности фиксируют самые тяжёлые нарушения прав человека.

«Это не история о моих трудностях. Это история о народе России», — говорит Мариана Кацарова в интервью Swissinfo.

Она выросла в коммунистической Болгарии и рано столкнулась с тем, как система наказывает за инакомыслие. Ей не позволили самостоятельно выбрать школу. Уже студенткой она пришла в одну из первых оппозиционных газет, появившихся после падения Берлинской стены в 1989 году.

Кацарова стала первой гражданкой Болгарии, поступившей в Школу журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. Затем были Босния во время осады Сараево и Чечня — работа на передовой, документирование военных преступлений и свидетельств пыток.

В Amnesty International она почти десять лет занималась расследованиями, связанными с Россией, руководила командами исследователей и в 1997 году подготовила первый отчёт организации о пытках в стране.

Сегодня, в статусе специального докладчика ООН по ситуации в России, Кацарова встречается с чеченскими ЛГБТК+ людьми, украинскими военнопленными, жертвами репрессий. Они передают ей свои показания, документы и медицинские заключения — всё то, что может стать доказательством преступлений.

Фильм задаёт простой, но неудобный вопрос: какую личную цену приходится платить человеку, который берёт на себя ответственность документировать насилие — снова и снова?

Под редакцией Виржини Манжен (Virginie Mangin/ts)