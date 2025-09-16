Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США?

Серджио Эрмотти, который намерен оставаться во главе UBS как минимум до конца 2026 года, подчёркивает: UBS — это уже «швейцарский банк с международным присутствием». Keystone-SDA

Останется или всё-таки уйдёт? По сообщениям СМИ, включая общественный швейцарский телеканал SRF, уже состоялись консультации топ-менеджмента банка с представителями правительства Соединённых Штатов.

Как пишет New York PostВнешняя ссылка, UBS рассматривает вариант переезда в США. Причина — планируемое ужесточение швейцарских нормативов по собственному капиталу банков (Eigenkapitalvorschriften). По данным этого издания, руководители банка UBS уже встречались с представителями администрации Дональда Трампа. Конкретных решений пока нет.

Газета предполагает, что речь может идти либо о приобретении UBS американского банка, либо о каком-то слиянии. Однако всё это пока остаётся на уровне спекуляций: сам банк UBS хранит молчание. Ясно одно — он всеми силами сопротивляется более жёстким требованиям по собственному капиталу, которые глава UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti) уже не раз называл «чрезмерными». По его словам, такие правила подрывают конкурентоспособность швейцарского финансового института.

Что такое Eigenkapitalvorschriften?

Швейцарские нормативы по собственному капиталу — это требования финансового регулятора FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) к объёму капитала, который банки обязаны держать в резерве в зависимости от их рисков и активов. Требования базируются на международных стандартах Базельского комитета по банковскому надзору (нормы Базель IIIВнешняя ссылка, в перспективе — Базель IV). Для системно значимых банков, таких как UBS, Zürcher Kantonalbank и Raiffeisen, действуют более жёсткие нормы, известные как Swiss finish.

Предмет спора

В центре нынешней дискуссии — обязанность полностью капитализировать не только головной банк, но и зарубежные дочерние структуры. До сих пор такого требования не существовало. Более высокая обеспеченность капиталом должна гарантировать устойчивость UBS в кризисные периоды как в Швейцарии, так и за её пределами. По оценке Федерального совета (Bundesrat, кабмин), это обойдётся банку UBS примерно в лишних 26 млрд долларов. Однако отдельные научные исследования называют куда меньшие суммы. Пока неясно, каким образом новые правила регулятора будут реализованы на практике. Вопрос находится на рассмотрении парламента, и не исключено, что UBS получит послабления — в частности, при поддержке партий правого центра.

Уход из Швейцарии?

Серджио Эрмотти, который намерен оставаться во главе банка как минимум до конца 2026 года, подчёркивает: UBS — это уже «швейцарский банк с международным присутствием». По его словам, вопрос о переезде пока «не стоит на повестке дня». Но за кулисами банк анализирует все возможные сценарии — это, по его словам, часть обычной бизнес-логики. Лоббистская активность UBS против ужесточения банковского регулирования — это, как считает телеканал SRF, сигнал и инвесторам, и акционерам: банк не ждет пассивно решений правительства и готов активно отстаивать свои интересы.

Куда именно переехать?

Если переезд всё же станет реальностью, главный вопрос — куда? США, Нью-Йорк? Это отпугнёт азиатских клиентов, которые не хотят хранить активы в банке под юрисдикцией США, а именно эта клиентура сегодня стратегически важна для банка. Лондон после Brexit утратил часть своей деловой привлекательности. В Гонконге ситуация осложняется усилившимся влиянием Пекина. Среди возможных вариантов, поэтому, чаще всего называют Сингапур.

Проблемы и сложности

Как указывает SRFВнешняя ссылка, перенос штаб-квартиры чрезвычайно сложен — и с точки зрения финансовых затрат, и с точки зрения требований регуляторов. Уход из Швейцарии повлёк бы за собой дополнительные налоговые выплаты и необходимость взаимодействия с новыми, возможно более жёсткими надзорными органами. Организационно это колоссальная нагрузка: а ресурсы банку нужны сейчас для интеграции наследства Credit Suisse — оно досталось банку в результате одной из крупнейших сделок в истории мировой банковской отрасли. Кроме того, бренд Swissness остаётся ценным активом, особенно в сфере private banking. UBS это прекрасно понимает.

Что потеряет Швейцария?

Банк UBS играет ключевую роль в швейцарской экономике. Это третий по величине частный работодатель страны, ежегодно перечисляющий миллиарды франков налогов. Уход банка снизил бы значимость Швейцарии в качестве мирового финансового центра. Банк UBS кредитует промышленные предприятия и поддерживает экспортно ориентированные компании, выступая глобальным источником капитала. Иными словами: UBS и Швейцария — удачно взаимно дополняют друг друга. Но главный вопрос остаётся открытым: на какие риски готова пойти Швейцария ради сохранения этого банка и какая ей при этом светит выгода? Как подчёркивает телеканал SRF, ясно одно: новый банковский кризис обошёлся бы стране чрезвычайно дорого.

