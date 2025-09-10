В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников. Keystone-SDA

В 2026 году швейцарские компании и промышленные предприятия намерены увеличить заработную плату сотрудников в среднем на 1,3%. С учётом прогнозируемой инфляции на уровне 0,5% реальный прирост зарплаты составит лишь около 0,8%.

Об этом сообщил Центр экономических исследований (KOF) при Высшей технической школе Цюриха ETHZ агентству Keystone-SDA, подтвердив соответствующую публикацию в воскресной газете NZZ am Sonntag. В опросе KOF приняли участие около 4 500 швейцарских компаний. По сравнению с прошлым 2024 годом их планы в области повышения зарплат сотрудников снизились на 0,3 процентных пункта.

По оценке экспертов KOF, это связано с уменьшением нехватки квалифицированных кадров и с резким падением показателей инфляции в последние месяцы. Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении трёх последних лет прогнозируемые темпы номинального роста зарплат неуклонно сокращались.

Эмпирические данные, на основе которых был сделан такой вывод, как отмечает KOF, были собраны ещё до введения США новых 39-процентных таможенных пошлин на импорт из Швейцарии. «Пошлины, вероятно, приведут к дальнейшему пересмотру зарплатных прогнозов в сторону понижения, особенно в компаниях и промышленных компаниях, ориентированных на американский рынок», — подчеркнули в исследовательском центре KOF.

В сфере капитального строительства прогнозируется рост зарплат на 1,7%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 1,5%. Менее заметные изменения ожидаются в оптовой торговле (0,9%), а также в обрабатывающей промышленности и розничной торговле (по 1,1%). С 2022 года KOF проводит такие опросы частных компаний ежеквартально, фиксируя их ожидания и планы относительно заработной платы.

