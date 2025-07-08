Попадет ли швейцарский сыр в тарифную мышеловку Трампа?

Швейцарский сыр дорог, на мировом рынке он был и остается нишевым продуктом. Keystone / Jean-christophe Bott

Планируемое повышение таможенных пошлин в Соединённых Штатах вынуждает американских импортеров швейцарского сыра занять в целом выжидательную позицию. Об этом мы говорим с Филиппом Барде (Philippe Bardet), директором межотраслевой ассоциации Interprofession du Gruyère AOP.

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США остаются ведущим экспортным рынком для швейцарского сыра сорта Gruyère, имеющего своеобразный знак качеста или статус защищённого наименования места происхождения (PDO). Однако перспектива повышения Трампом таможенных тарифов на все импортные товары заставляет производителей перестраивать свои стратегии и искать альтернативные направления сбыта, при том, что Китай и Россия, несмотря на весь свой потенциал, по-прежнему остаются труднодоступными рынками.

Журналисты портала SWI swissinfo.ch посетили демонстрационную сыроварню Maison du Gruyère, с тем чтобы заодно поговорить с Филиппом Барде, директором организации Interprofession du GruyèreВнешняя ссылка, возглавлявшим эту структуру с момента её основания в 1997 году. Сейчас он завершает свою деятельность на этой должности. В интервью мы поговорили о рисках и вызовах, с которыми сталкивается не только бренд Gruyère AOP, но и весь сектор швейцарского сырного экспорта.

SWI swissinfo.ch: Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на весь импорт в Соединённые Штаты. Что это означает для швейцарского сыра сорта Gruyère PDO?

Филипп Барде: Наша стратегия состоит в диверсификации экспортных рынков. Но Соединённые Штаты — это и в самом деле огромный рынок. За последние двадцать лет мы увеличили поставки на него сыра марки Gruyère PDO с 2 000 до более чем 4 000 тонн в год, и это даже несмотря на укрепление швейцарского франка и осторожное отношение американцев к продуктам из сырого молока. Традиционно таможенные пошлины на сыр Gruyère PDO составляли около 10%. В ближайшее время они могут увеличиться ещё на 10–31%. Так что главная проблема сегодня для нас — неопределённость. Именно она заставляет американских импортеров занимать выжидательную позицию. Если цены в США вырастут, то предсказать, как это отразится на спросе, будет очень сложно.

Журналисты портала SWI swissinfo.ch посетили демонстрационную сыроварню Maison du Gruyère, чтобы поговорить с Филиппом Барде, первым директором организации Interprofession du Gruyère, возглавлявшим эту структуру с момента её основания в 1997 году. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Поскольку речь идёт о продукте высокого качества, который употребляется регулярно, пусть и в относительно небольших объёмах, то ущерб может оказаться ограниченным. Всё зависит от ситуации с занятостью: если американцы начнут массово терять работу, то это напрямую повлияет на повседневные траты, особенно учитывая низкий уровень пособий по безработице в США. Кроме того, следует помнить, что Gruyère PDO в США продаётся в среднем по 50 швейцарских франков за килограмм (примерно 60 долларов), что более чем в два раза выше, чем на внутреннем швейцарском рынке.

SWI: В 2023 году название «Грюйер» в США признано не конкретным, но общим родовым термином, как если бы словом «Мерседес» мы бы обозначали автомашины вообще как тип устройства. Означает ли это серьёзную угрозу для Gruyère PDO, ведь даже несмотря на узнаваемость бренда и его уникальный вкус это решение может стать для него источником риска?

Ф.Б.: Да, это серьёзная проблема — и не только для нас. Она затрагивает и другие европейские продукты питания с защищёнными наименованиями, такие как пармезан, пармская ветчина, коньяк. Решение американского суда размывает эксклюзивность наименований, и в долгосрочной перспективе нас может ожидать та же судьба, что и судьба швейцарского сыра из региона Эмменталь. Более того, под лозунгами свободной торговли США пытаются склонить Латинскую Америку, Канаду и, возможно, Австралию к аналогичной практике.

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SWI: Вы упомянули о стратегии диверсификации. Где вы видите реальные возможности для роста? Какова ситуация с Китаем и Россией?

Ф.Б.: Ежегодно мы производим около 30 000 тонн сыра Gruyère, из которых более половины потребляется внутри Швейцарии. Примерно 7 000 тонн уходит в страны ЕС, ещё 4 000 — в США. Поэтому наша стратегия — не агрессивный выход на новые рынки, а укрепление позиций там, где мы уже присутствуем. В ЕС наша рыночная доля по объёму составляет всего 0,2%. Это значит, что потенциал роста у нас огромен, особенно в Северной Европе.

С Китаем ситуация складывается неоднозначная: сыр Gruyère PDO не совсем вписывается в местные кулинарные традиции. Что касается России, то там мы вложили значительные средства, и начальные результаты были обнадёживающими. Однако после начала войны в Украине российский рынок стал намного более сложным и менее предсказуемым.

SWI swissinfo.ch: В Швейцарии насчитывается около 700 сортов сыра, и только около десяти из них имеют знак PDO (защищённое наименование места происхождения). Как вы объясняете тот факт, что Gruyère PDO — самый известный, самый потребляемый и самый экспортируемый швейцарский сыр?

Филипп Барде: Это результат признания, которое мы завоёвывали веками, а в последние годы — это ещё и итог осознанного стремления продвигать на внешнем рынке качество и наше уникальное ремесло. Мы ввели строгие спецификации, обязательные для всех участников отрасли. Эта система помогла нам сохранить уникальный вкус, который ценят не только конечные потребители, но и профессионалы — дистрибьюторы, импортеры, оптовики. Потребителям важна и связь продукта с уникальным регионом происхождения. Кроме того, в спецификациях предусмотрена система оценки качества: только сыры, набравшие минимальное количество баллов, могут быть проданы под названием Gruyère PDO.

SWI: В 2024 году сыроделами была подана ровным счетом 31 апелляция на решения вашей комиссии по оценке качества. С чем это связано?

Ф.Б.: Мы проводим около двух тысяч проверок в год. Это полноценный контроль качества, осуществляемый, кстати, независимой комиссией. Сыр оценивается по 20-балльной шкале. Чтобы иметь право продавать продукт под маркой Gruyère PDO без ограничений, необходимо набрать не менее 18 баллов — это происходит примерно в 95% случаев. Если результат — от 16,5 до 18 баллов, сыр можно продавать в тёртом виде, например, для фондю.

Филипп Барде: Наша стратегия состоит в диверсификации экспортных рынков. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

При оценке ниже 16,5 он может быть реализован только как немаркированный сыр общего назначения. Разница в цене между этими категориями может быть двухкратной. Так что ставки высоки, и апелляции объяснимы. Они рассматриваются повторно другой комиссией. Кроме того, такая система оценки формирует рейтинг сыроделов, стимулируя конструктивную конкуренцию.

SWI: Существует четыре официальных вида Gruyère PDO: классический, Réserve, Bio и Alpage. Но в магазинах встречаются дополнительные описания вроде «полусолёный». Как вы к этому относитесь?

Ф.Б.: Вопрос о дополнительных обозначениях вызвал множество споров при разработке спецификацийВнешняя ссылка, и мы не смогли достичь единого мнения. Я считаю разумным оставить некоторую свободу для ритейлеров, хотя термины вроде «солёный» или «полусолёный» я считаю неудачными — они не отражают реальность. К тому же наличие соли — тема очень чувствительная.

В продовольственном отделе торгового центра Jelmoli в Цюрихе, август 2020 года. Keystone / Ennio Leanza

SWI: Почему вы выступаете против системы маркировки полезности продукта Nutri-Score?

Ф.Б.: Эта система использует цветовую маркировку — как, например, при оценке выбросов CO₂ для автомобилей. Зелёный цвет ассоциируется с пользой, красный — с вредом. Автопроизводитель может изменить технологию, чтобы получить зелёный ярлык. Но наши сыроделы связаны спецификациями — и Gruyère PDO всегда будет получать «оранжевый» или «красный» рейтинг, вне зависимости от его реального качества.

Сама система слишком упрощена. В идеале она должна учитывать допустимое индивидуальное потребление соли и жиров. Большинство потребителей в Швейцарии едят Gruyère PDO в умеренных количествах — в среднем около 3 кг в год — и это не вызывает проблем для здоровья. Более того, сыр Gruyère PDO не содержит лактозу, но это в системе Nutri-Score никак не маркировано.

SWI swissinfo.ch: Сегодня сыр Gruyère PDO производится не только в самом регионе Грюйер, но и в других точно определённых районах Западной Швейцарии. А если еще кто-то захочет присоединиться к этому сообществу: насколько это возможно?

Филипп Барде: Это не станет возможным ни при каких обстоятельствах — уже по одним только экономическим и производственным причинам, независимо от того, идёт ли речь об увеличении или сокращении объёмов производства. Историческая привязка к региону — это ключевой фактор, гарантирующий качество и репутацию сыра категории Gruyère PDO. И этот принцип ни в коем случае не должен быть поставлен под сомнение, даже в малейшей степени. Эту позицию подтвердил и Федеральный суд Швейцарии.

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SWI: Индустрия производства сыра сорта Gruyère PDO объединяет 1 700 производителей молока, 160 сыроварен, 61 альпийского сыродела и 11 цехов дозревания сыра. Могут ли к ним присоединиться новые участники, включая крупные швейцарские или зарубежные компании?

Ф.Б.: Наша межотраслевая ассоциация — это не закрытый клуб. Новые игроки могут к нам присоединиться при условии строгого соблюдения норм, спецификаций и руководств по наилучшим практикам. Это принципиально важно. Без такой строгости наш сорт может постигнуть та же участь, что и швейцарский «Эмменталь»: сегодня он ведь практически почти не отличается по вкусу от более дешёвых иностранных аналогов. В результате производство сыра «Эмменталь» в Швейцарии сократилось с 45 000 тонн в год в начале 2000-х до 13 000 тонн сегодня. Многие сыроварни поэтому в нашей производственной зоне переключились именно на сыр Gruyère PDO.

США остаются ведущим экспортным рынком для швейцарского сыра Gruyère с защищённым наименованием места происхождения (PDO). SWI swissinfo.ch

Мы очень строго проверяем, обладают ли потенциальные участники нашего сообщества необходимыми мощностями, и следим за тем, чтобы расширение масштабов производства происходило постепенно. Некоторые цеха по дозреванию сыра Gruyère PDO принадлежат крупным швейцарским компаниям, таким как Emmi или Migros. Теоретически это могут быть и иностранные группы, но на данный момент таких нет — и, вероятно, это в плане сохранения локального характера продукта совсем даже неплохо. Кроме того, международные концерны чаще предпочитают продавать готовую продукцию, а не производить её самостоятельно — ведь с собственным производством часто связаны риски и технологические сложности.

SWI: Кто отвечает за продвижение Gruyère PDO за границей?

Ф.Б.: Этим занимается некоммерческая организация Switzerland Cheese MarketingВнешняя ссылка, она продвигает имиджВнешняя ссылка швейцарского сыра по всему миру, но не занимается продажами. За международное продвижение именно Gruyère PDO отвечает наша собственная межотраслевая структура — иногда при поддержке федеральных программ. А вот продажей Gruyère PDO, как правило, занимаются цеха по дозреванию сыра — они поставляют сыр импортёрам, оптовикам или напрямую крупным розничным сетям.

SWI: Считаете ли вы швейцарцев, живущих за границей, неформальными послами вашего сыра?

Ф.Б.: В каком-то смысле — да. Швейцарцы за рубежом, скорее всего, предложат своим друзьям и знакомым именно наш сыр. Но в более широком смысле нашими послами являются все те, кто увлечён нашим продуктом и с уважением относится к его происхождению и качеству.

SWI: Спецификации и руководства по производству Gruyère PDO очень открытые и очень подробные документы. Не представляют ли они ценность для ваших потенциальных конкурентов за рубежом?

Ф.Б.: Я так не думаю. Для производства Gruyère PDO нужен не просто доступ к документации, а практический опыт, который невозможно воспроизвести на бумаге. Иностранный производитель, может быть, и наймёт пару швейцарских специалистов, но он не создаст такой бренд, который столь глубоко укоренён в своём регионе. Неудавшаяся попытка перенести всё производство шоколада марки Toblerone в Словакию наглядно показала, насколько важно для потребителей происхождение продукта.

Швейцарский сыр, это не просто продукт питания, а нечто большее. Keystone

SWI: Швейцарское законодательствоВнешняя ссылка обеспечивает защиту таких сыров внутри страны. А как обстоит дело за рубежом?

Ф.Б.: У нас есть соглашения с Европейским союзом и Великобританией о взаимном признании обозначений PDO. Также мы заключили двусторонние соглашения с рядом других стран, часто в рамках соглашений о свободной торговле. Но остаются государства, с которыми у нас нет никаких юридических механизмов защиты — и там ситуация действительно сложнее.

SWI: Для повышения степени эффективности борьбы с подделками такие сыры, как «Эмменталь» и «Аппенцеллер», используют «трассирующие культуры», уникальные молочнокислые бактерии, которые подтверждают место происхождения данного продукта. А как с этим обстоит у Gruyère PDO?

Ф.Б.: Мы давно стремимся внедрить такие трассирующие культуры, но технически это сложно, потому что Gruyère PDO — это полностью натуральный продукт, без добавок. Тем не менее мы движемся в этом направлении и рассчитываем начать использовать такие культуры в 2027 или 2028 году.

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