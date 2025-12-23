Зачем патентное ведомство Швейцарии покупает себе орехи?

Почему Институт интеллектуальной собственности Швейцарии потратил за 8 лет 52 500 франков – на орехи? Keystone / DANIEL KARMANN

Тем, кто работает в Институте интеллектуальной собственности Швейцарии (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, IGE Внешняя ссылка ), действительно очень требуется ясный ум, ведь им постоянно приходится «раскалывать» очень «твердые орешки юридических знаний».

Например: имеет ли право Союз швейцарских плодоводов защитить патентом свой логотип в виде яблока, или это нарушит права Apple? Ответ: имеет, так как бренд Apple не обладает монополией на символ яблока как таковой. Или ещё вопрос: можно ли запатентовать контейнер для пищевых продуктов, разработанный искусственным интеллектом? Ответ: нет, нельзя изобретателями могут быть только люди.

Имеет ли право национальная хоккейная сборная Швейцарии выйти на лёд с изображением швейцарского герба на трико? Формально — нет. Однако в этом случае IGE проявил гибкость и допустил использование герба в виде исключения. Имеет ли право известная швейцарская марка On размещать на своих кроссовках швейцарский крест? Нет, но окончательное судебное решение по этому делу пока не принято.

Швейцарское патентное ведомство IGE курирует самый широкий спектр задач. Оно организует и контролирует регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов, борется с подделками и пиратством, регулирует порядок присвоения товарам и услугам лейбла «Сделано в Швейцарии». Юридической работы у IGE очень много и сотрудникам действительно нужна идеальная когнитивная форма. Руководство Института, возможно, однажды вспомнило, что в прежнем бернском Патентном ведомстве с 1902 по 1909 год работал великий Альберт Эйнштейн — будущий Нобелевский лауреат.

Проверенное средство

Поэтому задачу поддержания надлежащей ментальной работоспособности сотрудников IGE тут решают при помощи проверенного средства, а именно, традиционной орехово-фруктовой смеси, известной в немецкоязычных странах как Studentenfutter или «Студенческая пища» и основу которой составляют разные сорта орехов. Недавно Федеральная аудиторская Служба (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) опубликовала отчёт, составленный по итогам проверки финансов Института.

Институт интеллектуальной собственности финансирует свою деятельность самостоятельно за счёт патентных сборов и из бюджета он ничего не получает. Keystone / MARTIN RUETSCHI

Из этого документа следует, что IGE официально установил внутренний финансовый лимит на закупки орехов общей суммой 52 500 франков на восьмилетний период. Как пояснила EFK, вся процедура была проведена IGE корректно. Сам институт уточнил, что такой лимит представлял собой разрешение проводить регулярные закупки в пределах установленного общего совокупного ценового потолка, что позволяло приобретать орехи без заключения отдельного договора и без долгосрочных обязательств перед поставщиком.

В итоге за восемь лет IGE имел право потратить на орехи максимум 52 500 франков. Если разделить эту сумму на всех сотрудников, получится около 0,40 франка в неделю на человека. В комнатах отдыха института и в самом деле стоят вазочки с миндалём, кешью, грецкими и лесными орехами. Это, в переводе на современный язык, так называемый brainfood или «пища для мозга». Научные данные подтверждают: содержащиеся в орехах омега-3-ПНЖКВнешняя ссылка и витамины группы B действительно могут положительно влиять на когнитивные функции мозга.

Представительница IGE подтвердила, что закупки орехов были напрямую связаны с программой укрепления здоровья сотрудников. Помимо орехов, институт предоставляет им ещё и свежие фрукты, они есть на каждом этаже. Ну а тем, кто уже готов возмутиться, мол, «налогоплательщикам снова пришлось раскошеливаться на сладкую жизнь чиновников», можно ответить: Институт интеллектуальной собственности финансирует свою деятельность самостоятельно за счёт патентных сборов и из бюджета он ничего не получает.

Стратегический подход

Многие крупные международные компании уже осознали, насколько важным может быть системный подход к здоровью сотрудников, многие транснациональные корпорации активно внедряют комплексные программы управления корпоративным здоровьем или так называемые Occupational Health Management (OHM). Как отмечает швейцарский онлайн-блог HR-PraxisВнешняя ссылка, именно такой подход и становится сейчас одним из ключевых инструментов компаний для удержания у себя наиболее квалифицированных сотрудников.

В Швейцарии компании, системно поддерживающие здоровье работников, могут получить специальную сертификацию Фонда Gesundheitsförderung SchweizВнешняя ссылка, созданного по инициативе кантонов (субъектов федерации) и ряда страховых компаний. Этот Фонд имеет право присваивать знак качества Friendly Work Space. На данный момент этого статуса удостоились около 110 швейцарских организаций.

Но достаточно ли просто поставить в комнате отдыха фрукты и орехи? По словам Ноэми Свободы (Noémi Swoboda) из Фонда Gesundheitsförderung Schweiz, «эффективная система поддержания здоровья сотрудников охватывает всю корпоративную культуру. Возможность предложить полезные продукты питания — это лишь один из многих элементов целостного стратегического подхода к решению этой задачи».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

