The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Рабочее место

Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность

Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился.
Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился. SWI SRF

Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился. Сейчас в городе и кантоне надеются восстановить прежний статус воздушной гавани. Но финансовые показатели выглядят далеко не оптимистично.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Иван Санторо (Iwan Santoro), телеканал SRF / портал SWI

Директор Давиде Педриоли (Davide Pedrioli) проводит небольшую экскурсию по мини-аэропорту. Здесь есть всё: стойки регистрации, зона приёма багажа, таможенный контроль. Инфраструктура сохранилась — вполне достойная, и этим можно гордиться. Но в голосе Давиде Педриоли звучит грусть: аэропорт есть — а пассажиров нет. «Больно на это смотреть», — признаётся он. И всё же надежды он не теряет.

Показать больше

Когда-нибудь, говорит он, из Лугано снова будут вылетать чартерные и, возможно, даже регулярные рейсы. Пока же аэропорт обслуживает в основном частную авиацию и деловых путешественников. По словам Педриоли, ежегодно здесь обслуживают около 10 000 человек — в основном это те, кто ведёт бизнес в Тичино или летает в соседние европейские страны. Основной поток приходится на сам кантон, но часть клиентов прилетает и из Италии. Аэропорт, по словам директора, по-прежнему важен для экономики региона.

«Надо инвестировать»

И его значение могло бы вырасти — но для этого необходимо инвестировать. Требуется полная реконструкция. Аэропорту нужны новые офисы, новое здание ресторана, а главное — современный и просторный ангар. Город Лугано ищет для этого частных инвесторов. Проектом руководит член городского совета Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi). Для бывшего депутата Совета кантонов от партии «Центр» (Die Mitte) модернизация аэропорта — один из приоритетов.

В голосе Давиде Педриоли звучит грусть: аэропорт есть — а пассажиров нет. «Больно на это смотреть», — признаётся он. И всё же надежды он не теряет.
В голосе Давиде Педриоли звучит грусть: аэропорт есть — а пассажиров нет. «Больно на это смотреть», — признаётся он. И всё же надежды он не теряет. Keystone

«Мы не хотим использовать деньги налогоплательщиков, — подчёркивает он. — Поэтому мы разработали концепцию государственно-частного партнёрства». Этот проект в ближайшее время будет представлен муниципальному совету. Если его утвердят, будет объявлен тендер с целью привлечения частных инвестиций. По словам Филиппа Ломбарди, речь идёт как минимум о 30 млн франков.

Однако сейчас его тревожат не столько сами инвестиции, сколько запланированные меры экономии на федеральном уровне (список Гайара). В частности, в будущем региональные аэропорты, такие как Лугано, могут лишиться дотаций на обеспечение безопасности. И это при том, подчёркивает Филиппо Ломбарди, что эти средства формально поступают от самой авиационной отрасли: «Речь идёт о возврате половины налога на керосин, который взимается с региональных аэропортов». Для Лугано это будет означать потерю около 5 миллионов франков — почти 40 процентов текущих доходов. Это был бы серьёзный удар, считает Ломбарди.

Может быть, в Берне передумают?

Без этих средств привлечь частных инвесторов станет ещё труднее. А рассчитывать на прямое государственное финансирование со стороны города или кантона, скорее всего, не получится — в обществе такая мера не найдёт поддержки. Остаётся лишь повысить сборы за взлёт и посадку. Именно это и считает правильным Каролина Кампоново (Caroline Camponovo) из общественной транспортной организации VCS (отделение в Тичино): «С нашей точки зрения, недопустимо, чтобы государство субсидировало, как сейчас, меры безопасности в аэропорту Лугано на 88%».

Читайте также:

Показать больше
Число людей, обходящих контроль посадочных талонов и проникающих в зону безопасности без билета, продолжает увеличиваться. Особенно часто такие случаи фиксируются в аэропорту Цюриха.

Показать больше

Аэропорт Цюриха: как попасть в самолёт без билета

Этот контент был опубликован на Попасть в зону безопасности аэропорта без билета? В Цюрихе это оказывается не так уж и сложно. Что происходит?

Читать далее Аэропорт Цюриха: как попасть в самолёт без билета

Регулярных рейсов там давно нет, напоминает она. Сейчас отсюда летают исключительно частные самолёты. «Это люди с деньгами, владельцы воздушных судов. Им не составит труда самим оплатить безопасность». Давиде Педриоли, напротив, надеется, что в Берне ещё передумают. План сокращений федеральных бюджетных расходов («список Гайара») пока не утверждён: его предстоит обсудить в Федеральном совете (правительстве) и в федеральном парламенте. Окончательное решение, вероятно, будет принято осенью 2025 года. А до тех пор аэропорту Лугано остаётся только ждать. И мечтать.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
8 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
С чего начинается родина? Для многих она начинается со звона коровьих бубенцов.

Показать больше

С чего начинается родина по-швейцарски?

Этот контент был опубликован на Почему в швейцарских загранпаспортах и удостоверениях личности указывают «место происхождения», а не «место рождения»?

Читать далее С чего начинается родина по-швейцарски?
Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Показать больше

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Этот контент был опубликован на У швейцарского кабмина — новый правительственный самолет. Правда, он не влезает в старый ангар, а новый обойдется в миллионы.

Читать далее Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет
Интерьер бизнес-джета Dassault Falcon 2000S, снято на авиасалоне в Париже.

Показать больше

«Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация

Этот контент был опубликован на Обсудить проблему выбросов углекислоты и потепления климата? Да, но желательно в Давосе, и желательно зимой!

Читать далее «Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация
Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Показать больше

Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Читать далее Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией
ллл

Показать больше

Просроченная на день виза? Штраф – 350 франков

Этот контент был опубликован на По мнению Государственного секретариата по делам миграции швейцарские сотрудники службы паспортного контроля должны быть в таких ситуациях более «гибкими».

Читать далее Просроченная на день виза? Штраф – 350 франков

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR