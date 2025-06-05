Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность

Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился. SWI SRF

Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился. Сейчас в городе и кантоне надеются восстановить прежний статус воздушной гавани. Но финансовые показатели выглядят далеко не оптимистично.

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Директор Давиде Педриоли (Davide Pedrioli) проводит небольшую экскурсию по мини-аэропорту. Здесь есть всё: стойки регистрации, зона приёма багажа, таможенный контроль. Инфраструктура сохранилась — вполне достойная, и этим можно гордиться. Но в голосе Давиде Педриоли звучит грусть: аэропорт есть — а пассажиров нет. «Больно на это смотреть», — признаётся он. И всё же надежды он не теряет.

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Когда-нибудь, говорит он, из Лугано снова будут вылетать чартерные и, возможно, даже регулярные рейсы. Пока же аэропорт обслуживает в основном частную авиацию и деловых путешественников. По словам Педриоли, ежегодно здесь обслуживают около 10 000 человек — в основном это те, кто ведёт бизнес в Тичино или летает в соседние европейские страны. Основной поток приходится на сам кантон, но часть клиентов прилетает и из Италии. Аэропорт, по словам директора, по-прежнему важен для экономики региона.

«Надо инвестировать»

И его значение могло бы вырасти — но для этого необходимо инвестировать. Требуется полная реконструкция. Аэропорту нужны новые офисы, новое здание ресторана, а главное — современный и просторный ангар. Город Лугано ищет для этого частных инвесторов. Проектом руководит член городского совета Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi). Для бывшего депутата Совета кантонов от партии «Центр» (Die Mitte) модернизация аэропорта — один из приоритетов.

В голосе Давиде Педриоли звучит грусть: аэропорт есть — а пассажиров нет. «Больно на это смотреть», — признаётся он. И всё же надежды он не теряет. Keystone

«Мы не хотим использовать деньги налогоплательщиков, — подчёркивает он. — Поэтому мы разработали концепцию государственно-частного партнёрства». Этот проект в ближайшее время будет представлен муниципальному совету. Если его утвердят, будет объявлен тендер с целью привлечения частных инвестиций. По словам Филиппа Ломбарди, речь идёт как минимум о 30 млн франков.

Однако сейчас его тревожат не столько сами инвестиции, сколько запланированные меры экономии на федеральном уровне (список Гайара). В частности, в будущем региональные аэропорты, такие как Лугано, могут лишиться дотаций на обеспечение безопасности. И это при том, подчёркивает Филиппо Ломбарди, что эти средства формально поступают от самой авиационной отрасли: «Речь идёт о возврате половины налога на керосин, который взимается с региональных аэропортов». Для Лугано это будет означать потерю около 5 миллионов франков — почти 40 процентов текущих доходов. Это был бы серьёзный удар, считает Ломбарди.

Может быть, в Берне передумают?

Без этих средств привлечь частных инвесторов станет ещё труднее. А рассчитывать на прямое государственное финансирование со стороны города или кантона, скорее всего, не получится — в обществе такая мера не найдёт поддержки. Остаётся лишь повысить сборы за взлёт и посадку. Именно это и считает правильным Каролина Кампоново (Caroline Camponovo) из общественной транспортной организации VCS (отделение в Тичино): «С нашей точки зрения, недопустимо, чтобы государство субсидировало, как сейчас, меры безопасности в аэропорту Лугано на 88%».

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Регулярных рейсов там давно нет, напоминает она. Сейчас отсюда летают исключительно частные самолёты. «Это люди с деньгами, владельцы воздушных судов. Им не составит труда самим оплатить безопасность». Давиде Педриоли, напротив, надеется, что в Берне ещё передумают. План сокращений федеральных бюджетных расходов («список Гайара») пока не утверждён: его предстоит обсудить в Федеральном совете (правительстве) и в федеральном парламенте. Окончательное решение, вероятно, будет принято осенью 2025 года. А до тех пор аэропорту Лугано остаётся только ждать. И мечтать.

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